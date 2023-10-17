Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231017/1050241963.html
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля
Телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провёл 16 октября президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Кремля.
2023-10-17T00:12
2023-10-17T00:12
новости
президент
владимир путин
россия
ближний восток
палестина
палестино-израильский конфликт
сирия
иран
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102455/07/1024550749_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_0d79bd2cd9acc7da3f6f5bfb9cebe15d.jpg
"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, - сказано в официальном сообщении по итогам переговоров Путина с арабскими лидерами. - Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".Путин услышал коллег, акцентировавших внимание на остроте гуманитарной ситуации в Газе и необходимости снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Собеседниками российского лидера отмечалась серьёзная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну.Президент России подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и заверил в готовности оказать гуманитарную помощь. Москва настроена содействовать скорейшей остановке боевых действий и стабилизации обстановки."Именно на это направлен внесённый Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - отмечено в сообщении кремлёвской пресс-службы.Общим мнением стала констатация причины нынешней беспрецедентной эскалации - длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президентом России была вновь обозначена "принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".До израильского премьер-министра были доведены ключевые моменты телефонных контактов Кремля с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Российский президент проинформировал его о действиях Москвы с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.По итогам переговоров Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху отмечено: "В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
https://ukraina.ru/20231016/1050217263.html
газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102455/07/1024550749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43ab5079d6c71a2072b4b0cb005c4a7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, президент, владимир путин, россия, ближний восток, палестина, палестино-израильский конфликт, сирия, иран, израиль, биньямин нетаньяху, башар асад, эбрахим (ибрахим) раиси, абдель фаттах ас-сиси, сектор газа, война, газа, гуманитарная катастрофа
Новости, президент, Владимир Путин, Россия, Ближний Восток, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Сирия, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Абдель Фаттах ас-Сиси, сектор Газа, война, Газа, гуманитарная катастрофа

Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля

00:12 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провёл 16 октября президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, - сказано в официальном сообщении по итогам переговоров Путина с арабскими лидерами. - Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".
Путин услышал коллег, акцентировавших внимание на остроте гуманитарной ситуации в Газе и необходимости снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Собеседниками российского лидера отмечалась серьёзная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну.
Президент России подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и заверил в готовности оказать гуманитарную помощь. Москва настроена содействовать скорейшей остановке боевых действий и стабилизации обстановки.
"Именно на это направлен внесённый Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - отмечено в сообщении кремлёвской пресс-службы.
Общим мнением стала констатация причины нынешней беспрецедентной эскалации - длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президентом России была вновь обозначена "принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".
До израильского премьер-министра были доведены ключевые моменты телефонных контактов Кремля с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Российский президент проинформировал его о действиях Москвы с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
По итогам переговоров Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху отмечено: "В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
Выдрин коллаж
Вчера, 13:57
Израиль и сектор Газа. Ужас большой войны и шанс на перерождение народовЧастенько вспоминаю своего приятеля, который обожал произносить заключительное слово на разного рода круглых столах и пресс-конференциях. После драматической паузы он всегда изрекал свою коронную фразу: "Сказали все, но не всё"
 
НовостипрезидентВладимир ПутинРоссияБлижний ВостокПалестинаПалестино-израильский конфликтСирияИранИзраильБиньямин НетаньяхуБашар АсадЭбрахим (Ибрахим) РаисиАбдель Фаттах ас-Сисисектор ГазавойнаГазагуманитарная катастрофа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния