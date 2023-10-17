https://ukraina.ru/20231017/1050241963.html
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля - 17.10.2023 Украина.ру
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля
Телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провёл 16 октября президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Кремля.
2023-10-17T00:12
2023-10-17T00:12
2023-10-17T00:12
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"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, - сказано в официальном сообщении по итогам переговоров Путина с арабскими лидерами. - Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".Путин услышал коллег, акцентировавших внимание на остроте гуманитарной ситуации в Газе и необходимости снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Собеседниками российского лидера отмечалась серьёзная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну.Президент России подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и заверил в готовности оказать гуманитарную помощь. Москва настроена содействовать скорейшей остановке боевых действий и стабилизации обстановки."Именно на это направлен внесённый Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - отмечено в сообщении кремлёвской пресс-службы.Общим мнением стала констатация причины нынешней беспрецедентной эскалации - длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президентом России была вновь обозначена "принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".До израильского премьер-министра были доведены ключевые моменты телефонных контактов Кремля с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Российский президент проинформировал его о действиях Москвы с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.По итогам переговоров Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху отмечено: "В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
https://ukraina.ru/20231016/1050217263.html
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новости, президент, владимир путин, россия, ближний восток, палестина, палестино-израильский конфликт, сирия, иран, израиль, биньямин нетаньяху, башар асад, эбрахим (ибрахим) раиси, абдель фаттах ас-сиси, сектор газа, война, газа, гуманитарная катастрофа
Новости, президент, Владимир Путин, Россия, Ближний Восток, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Сирия, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Абдель Фаттах ас-Сиси, сектор Газа, война, Газа, гуманитарная катастрофа
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и Израиля
Телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провёл 16 октября президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту, - сказано в официальном сообщении по итогам переговоров Путина с арабскими лидерами. - Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".
Путин услышал коллег, акцентировавших внимание на остроте гуманитарной ситуации в Газе и необходимости снятия блокады сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Собеседниками российского лидера отмечалась серьёзная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну.
Президент России подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и заверил в готовности оказать гуманитарную помощь. Москва настроена содействовать скорейшей остановке боевых действий и стабилизации обстановки.
"Именно на это направлен внесённый Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - отмечено в сообщении кремлёвской пресс-службы.
Общим мнением стала констатация причины нынешней беспрецедентной эскалации - длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президентом России была вновь обозначена "принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".
До израильского премьер-министра были доведены ключевые моменты телефонных контактов Кремля с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Российский президент проинформировал его о действиях Москвы с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
По итогам переговоров Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху отмечено: "В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта. Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".