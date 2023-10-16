https://ukraina.ru/20231016/1050221022.html

Эвакуация из Израиля, недоверие украинцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 октября

Эвакуация из Израиля, недоверие украинцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 октября - 16.10.2023 Украина.ру

Эвакуация из Израиля, недоверие украинцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 октября

Второй самолёт с украинскими гражданами вылетел из Израиля. Всё больше украинцев не доверяют официальной информации и верят в конфликт руководства страны с военным командованием. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-16T13:12

2023-10-16T13:12

2023-10-16T15:16

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О втором рейсе с эвакуированными сообщило посольство Украины в Израиле.«16 октября из аэропорта "Бен-Гурион" (Тель-Авив) рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж (Румыния) улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей <...> Продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины», — отмечалось в сообщении посольства в соцсетях.Также отмечается, что украинское диппредставительство поспособствовало оформлению необходимых процедур и документов для вылета.При этом в комментарии к записи украинцы указали, что стоимость билетов на эвакуационный рейс составляла € 450. Некоторые из пользователей отметили, что с учётом себестоимости рейса и 30% надбавки для авиакомпании билеты должны были стоить € 260.Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября.При этом остаётся проблема с эвакуацией тех украинских граждан, которые живут в секторе Газа.«Вчера было официально подкреплено документально разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь пункт пересечения "Рафах". Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения, и граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть официальное заявление от нашего МИДа, наш посол направил официально ноту протеста. По нашей информации, так же сделали или планируют сделать ещё ряд стран. Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети», — сообщал вечером 14 октября в эфире телемарафона уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.Он отметил, сам пункт пропуска «Рафах» был открыт со стороны Египта, как утверждают египетские власти.«Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасен и его просто не бомбили. От палестинцев и властей Палестины мы просим, чтобы просто позволили выйти нашим гражданам, а египетские власти — просто их пропустили, приняли», — сказал Лубинец.Происходящее в секторе Газа Лубинец назвал «гуманитарной катастрофой».По его словам, на вечер 14 октября было известно о 243 украинцах, которые нуждаются в эвакуации из сектора Газа, но эта цифра будет расти.«Общий образ — это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа. В семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, у кого-то нет, у кого-то вышел срок по украинским паспортам. МИД, на мой взгляд, работает максимально эффективно... Нам не важно, документы просрочены или не просрочены. Это граждане Украины, мы сделаем все, чтобы их эвакуировать», — подчеркнул Лубинец.Утром 16 октября ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в Египте сообщили, что Израиль согласился прекратить огонь с 9:00 до 14:00 по местному времени (совпадает с московским) в рамках соглашения с Египтом и США. Однако позже власти Израиля опровергли эту информацию.«На данный момент не вводится режим прекращения огня для предоставления возможности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев», — заявила администрация премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.Таким образом, украинские граждане остаются в секторе Газа.Недоверие украинцевВсё большее количество украинцев не доверяет официальной информации об отсутствии конфликта между политическим руководством Украины и военным командованием, гласят результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 сентября — 9 октября.«За последний год с 14% до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьёзных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Вместе с этим большинство населения Украины — 54% (в сентябре 2022 года — 71%) — продолжают придерживаться мнения, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда», — отмечается в публикации КМИС.Кроме того, между сентябрем 2022 года и октябрем 2023 года стало немного больше тех, кто считает, что власть может пойти на неприемлемые компромиссы — с 5% до 12%.При этом абсолютное большинство украинцев — 80% — продолжают считать, что власть не пойдет не неприемлемые для Украины компромиссы. В то же время в сентябре 2022 года таких людей было 87%.Примечательно, что заметно выросло количество и тех, кто считает, что Запад устаёт от Украины, его поддержка слабеет, и вообще Запад хочет от Украины уступок России: с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года.Однако всё большинство опрошенных — 63% (в сентябре 2022 года — 73%) считают, что Запад продолжает помогать Украине и хочет, чтобы боевые действия закончились на приемлемых для Украины условиях.«Во всех регионах прослеживается тенденция роста доли тех, кто верит в наличие конфликтов между политической властью и командованием армии, а также что Запад устает от Украины. В то же время во всех регионах больше тех, кто придерживается противоположной точки зрения об отсутствии конфликтов и о продолжении поддержки со стороны Запада. Также во всех регионах большинство населения уверены, что власть Украины не пойдет на неприемлемые для Украины компромиссы», — отметили в КМИС.С учётом охоты на инакомыслящих, которую проводят украинские спецслужбы, вполне вероятно, что часть респондентов не стала откровенно отвечать на вопросы социологов, а поддержала распространяемые официальными СМИ установки о единстве политического руководства и военного командования, а также о неослабевающей поддержке Запада.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на Волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 50 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в соообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Владимировка.«Поступили сведения о гибели ребенка, мальчика 2013 года рождения, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Центрально-Городском районе Горловки и Владимировке», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 20 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. и кассетных, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области» вчера по этому региону России ВСУ выпустили 62 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 62 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 9; Великая Лепетиха — 8; Раденск — 7; Казачьи Лагеря — 8; Старая Збурьевка — 9; Днепряны — 7; Алёшки — 8», — писало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алёшки, Горностаевка. В результате обстрела ВСУ в Алёшках и Казачьих Лагерях два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести», — указывало агентство.Утром 16 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.«В Белгородском районе в селе Наумовка с беспилотника сброшено два взрывных устройства. В селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбито по одному БПЛА противника. По селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено два осколочных боеприпаса с БПЛА. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное — в одном из многоквартирных домов повреждено остекление балкона», — писал Гладков.В Валуйском городском округе в селе Долгое с БПЛА было сброшено два взрывных устройства, также в селе средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Вериговка — установлено два прилёта. Село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе.В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый — было зафиксировано 35 гранатомётных выстрелов.В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 миномётных снарядов.Во всех вышеуказанных случаях обошлось без последствий и пострадавших.Также в Краснояружском районе по окраине села Вязовое и селу Илек-Пеньковка было выпущено по 6 артиллерийских снарядов, по окраинам посёлка Прилесье и села Староселье — 2 и 3 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, из артиллерии обстреляли территорию между селами Графовка и Демидовка — было установлено 9 прилётов. В результате никто не пострадал. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи.«Сейчас ЛЭП частично восстановлена — работы будут продолжены по согласованию с Минобороны РФ», — указал Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе в селе Середа с БПЛА было сброшено 4 осколочных боеприпаса, также по селу выпущено два миномётных снаряда. По хуторам Панков и Марьино выпущено 7 и 5 миномётных снарядов соответственно, по МАПП «Шебекино» — 3, по селу Муром — 2 миномётных снаряда. Также в Муроме с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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