https://ukraina.ru/20231016/1050216897.html

Спецпредставитель США прибыла в Киев

Спецпредставитель США прибыла в Киев - 16.10.2023 Украина.ру

Спецпредставитель США прибыла в Киев

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер приехала в Киев. Об этом сообщила 16 октября в Twitter посол США на Украине Бриджит Бринк

2023-10-16T12:33

2023-10-16T12:33

2023-10-16T12:33

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"Очень тепло приветствуем в Киеве, госсекретарь Прицкер!", - написала посол.Издание "Европейская правда" отметило, что это первый визит Прицкер на Украину с момента назначения на пост. Ранее она уже встречалась с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.Полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.В середине сентября президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.

https://ukraina.ru/20230919/1049506647.html

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сша, зарубежье, киев, новости, посол