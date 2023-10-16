Спецпредставитель США прибыла в Киев - 16.10.2023 Украина.ру
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Спецпредставитель США прибыла в Киев
Спецпредставитель США прибыла в Киев - 16.10.2023 Украина.ру
Спецпредставитель США прибыла в Киев
Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер приехала в Киев. Об этом сообщила 16 октября в Twitter посол США на Украине Бриджит Бринк
2023-10-16T12:33
2023-10-16T12:33
сша
зарубежье
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новости
посол
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"Очень тепло приветствуем в Киеве, госсекретарь Прицкер!", - написала посол.Издание "Европейская правда" отметило, что это первый визит Прицкер на Украину с момента назначения на пост. Ранее она уже встречалась с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.Полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.В середине сентября президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.
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США, Зарубежье, Киев, Новости, посол

Спецпредставитель США прибыла в Киев

12:33 16.10.2023
 
© Twitter / Ambassador Bridget A. Brink
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Twitter / Ambassador Bridget A. Brink
Читать в
Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер приехала в Киев. Об этом сообщила 16 октября в Twitter посол США на Украине Бриджит Бринк
"Очень тепло приветствуем в Киеве, госсекретарь Прицкер!", - написала посол.
Издание "Европейская правда" отметило, что это первый визит Прицкер на Украину с момента назначения на пост. Ранее она уже встречалась с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.
В середине сентября президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 04:13
Пенни Прицкер — новый генерал-губернатор из США. Как потомки выходцев с Украины берут ее под контрольДжо Байден назначил миллиардершу Пенни Прицкер на новую должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Но полномочия чиновницы намного шире заявленного мандата
 
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