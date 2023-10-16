https://ukraina.ru/20231016/1050208375.html

Мирное урегулирование, новые правила въезда. Главное на Украине на утро 16 октября

Мирное урегулирование, новые правила въезда. Главное на Украине на утро 16 октября - 16.10.2023 Украина.ру

Мирное урегулирование, новые правила въезда. Главное на Украине на утро 16 октября

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к мирным переговорам с Украиной. Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины на территорию России

2023-10-16T09:43

2023-10-16T09:43

2023-10-16T11:50

эксклюзив

хроники

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Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.«Что касается того, как и что нужно сделать для того, чтобы этот конфликт завершён был мирными средствами: а мы никогда не возражали против этого, более того, даже договорились в Стамбуле вот в свое время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности», — рассказал Путин.Он напомнил, что как только российские войска отошли от Киева, украинская сторона «выбросила в печку» все эти договоренности.«Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон… И всё. И объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», — указал Путин.Президент России также оценил китайский позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине, включавший 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.«Мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», — отметил Путин.В то же время он напомнил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.При этом Украина продолжает бросать людей в наступление, несмотря на все потери, ограниченность в вооружениях из-за того, что американская помощь переправляется Израилю и пробуксовку в наступлении. Это может свидетельствовать о том, что власти Украины нацелены продолжать боевые действия любой ценой и не стремятся к переговорам. Поэтому некоторые из участников СВО призывают не обольщаться и не ждать скорого прекращения боевых действий.«У людей, расписывающих удивительные истории про украинские чудовищные потери, есть вообще понимание того, что понесённые противником потери, та их часть, которую он действительно понёс в реальности, для наших упоротых визави есть исключительно повод продолжать ломиться вперёд, и, что самое печальное, у них для этого есть люди? Есть вот это простое понимание того, что люди с той стороны, авантюристы разумеется, реально войну выиграть хотят и ищут для этого любую возможность, и ставка на "контрнаступ" для них это что-то вроде стратегии "проиграл — удваивай". Не додавил англичан? Напади на русских! Не взял Москву? Запланируй наступление на Кавказ!» - отметил боец ВС РФ, участник СВО Андрей Морозов.Он призвал обратить внимание на то, что Украина может позволить себе продолжать наступать.«Повторюсь, позиция "Раз у них так всё плохо, то почему они людей, в том числе явно ограниченно годных, на улице ловят?" — это выворачивание ситуации наизнаку. Они могут себе позволить продолжать наступать именно потому, что у них есть механизм постоянного пополнения войск — перманентная мобилизация», — подчеркнул Морозов.Тем временем на Западе уже призвали Украину остановиться и как можно скорее заключить мир с Россией. Так, 14 октября в своей колонке в издании The New York Times политический обозреватель Росс Даутхет заявил, что эскалация на Ближнем Востоке автоматически меняет «математику» для ситуации в войне России против Украины. По словам обозревателя, Украина должна немедленно искать мира с РФ, пока Киев, по словам Даутхета, «имеет сильную позицию на фронте».По словам Даутхета, позиция вашингтонских «ястребов», которые настаивают на дальнейшей максимальной поддержке Украины, уже и так некоторое время была под вопросом. С эскалацией в Израиле ситуация для Украины в этом плане становится критической.«Последние 10 месяцев войны почти не изменили линии фронта, и экономика России во время войны выглядит более устойчивой, чем надеялись Вашингтон или Киев. Стратегия полной украинской победы сейчас заключается в истощении, времени и надежде, но <...> нет гарантии, что украинская сторона не потерпит краха», – предупредил Даутхет.По его словам, не только США, но и сами украинцы обладают стимулом «добиваться какого-то прекращения огня сейчас, пока их положение в войне всё ещё стабильно». Даутхет отметил, что пока западная помощь Украине всё ещё поступает. Он также заявил, что демографическую катастрофу на Украине ещё можно частично исправить, вернув обратно миллионы беженцев.При этом он заявил, что руководству США необходимо налаживать коммуникацию с Россией.Вечером 15 октября популярный на Украине телеграм-канал «Резидент» сообщил о том, что часть работавших в стране западных журналистов направилась в Израиль, что обеспокоило украинские власти.«Наш источник в ОП рассказал, что большинство западных журналистов покинули Украину и отправились в Израиль. На Банковой считают это плохим сигналом, так как война в Украине уходит на второй план», — отмечалось в публикации.Однако пока на официальном уровне Украина не изъявляет желания вести переговоры с Россией. Напротив, преобладает воинственная риторика.«Украина умеет быть сильной. И мы выстоим, должны выстоять и победить. Так и будет!» — завершил своё вечернее обращение к украинцам вечером 15 октября президент страны Владимир Зеленский.Таким образом, в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров.Новые правила въездаГраждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт «Шереметьево», соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября, сообщило РИА «Новости».Правила въезда власти России утвердили 6 октября в целях безопасности.Новый порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также жителей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Эти правила не касаются детей до 14 лет, прибывающих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.Примечательно, что на Украине до сих пор есть маршруты для трудовых мигрантов — заробитчан, работающих в России. Так, в апреле 2023 года «Телевизионная служба новостей» канала 1+1 рассказала о курсирующих из Киева, Днепра и даже Львова автобусах до Москвы.«Найти автобус в Россию легко. Если в поисковике вариантов нет, то их полно в социальных сетях <...> Стоит такое удовольствие от $ 250 до $ 350 в зависимости от перевозчика (9,2–13 тыс. грн.)», — отмечалось в публикации.При этом лучше всего было путешествовать из Львова.«Поехать в столицу России дешевле из Львова. За поездку из Киева или Днепра придётся заплатить где-то на $ 20 больше. Хотя самый дешёвый вариант, который мы нашли — именно из Киева. Никакой сложной схемы у перевозчиков нет: пассажир садится на Украине в автобус, который направляется в Польшу, а уже в Варшаве пересаживается на прямой рейс в Москву. Идёт он через Литву и Латвию», — указывали авторы публикации.Они также цитировали перевозчика, который рассказывал, как попасть в такой автобус.«Только из Киева и Львова, девушка. $ 250. Покупать ничего не нужно. Приезжаете вторник — суббота в Киев на железнодорожный вокзал, около "Макдональдса" до двух часов. И мы вас забираем на микроавтобусе. Будет одна пересадка в Варшаве», — рассказал журналистке перевозчик по имени Михаил.Он предложил удостовериться, что автобус комфортабельный в своём чате с клиентами. Чат насчитывал почти 2,5 тыс. человек. Большинство из них передавали через Михаила посылки, остальные ехали в Россию и обратно.Латвия, через которую и едут пассажиры украинских рейсов в Москву, граничит с Псковской областью. При этом власти Латвии уже решили осложнить жизнь украинцам. 12 октября стало известно, что МВД Латвии подготовило постановление о приостановке действия КПП «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией в ответ на решение России разрешить въезд из третьих стран для граждан Украины только через два пункта пропуска. Один из них — КПП «Лудонка» в Псковской области, на который можно попасть через «Виентули» с латвийской стороны.«Такое решение предполагает, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности. Есть основания полагать, что такое решение России является ответом на соответствующее решение Евросоюза, в том числе решение Латвии запретить въезд на территорию страны транспортных средств с российскими номерными знаками», — указывалось в тексте законопроекта.Изменения предлагалось ввести с 16 октября. На внеочередном заседании правительства Латвии 12 октября это постановление было принято.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники