https://ukraina.ru/20231014/1050171908.html

Когда конец войне? Украинские эксперты высказывают версии

Когда конец войне? Украинские эксперты высказывают версии - 14.10.2023 Украина.ру

Когда конец войне? Украинские эксперты высказывают версии

На Украине разговоры о будущих выборах смешиваются с разговорами о мобилизации и о последствиях не закончившейся пока войны. Но когда-то она должна закончиться? При этом коррективы во все прогнозы вносят, конечно, события на Ближнем Востоке

2023-10-14T05:21

2023-10-14T05:21

2023-10-14T05:21

эксклюзив

украина

владимир зеленский

выборы

война

израиль

палестина

контрнаступление

мобилизация

корнейчук

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Политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя заявление Зеленского о том, при каких условиях тот пойдет — или не пойдет — на второй президентский срок, высказал предположение, что он так готовит всех к тому, что на второй срок не пойдет.Почему? Возможно, президентские выборы на Украине состоятся уже после остановки (заморозки) боевых действий, а тогда у Зеленского рейтинга не останется от слова «совсем», предположил эксперт.«К примеру, половина страны поддержит это решение, все равно – и те, кто будут «за», и те, кто будут «против» заморозки войны, все равно все они совместно будут ненавидеть Зеленского по тем или иным причинам.Одни будут ненавидеть его за то, что он сдал страну, вторые будут ненавидеть его за то, что он раньше не пошел на заморозку, погибло столько людей», — сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту.По словам Корнейчука, в любом случае все недовольство общества будет направлено персонально против Зеленского, и тот это понимает.Эксперт также считает, что и США не заинтересованы во втором президентском сроке Зеленского, этим и объясняется массированная информационная атака относительно тотальной коррупции властей на Украине и т. п.Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире одного из украинских ютуб-каналов отметил, что война ведь может продлиться и еще 10 лет. По его мнению, Зеленский отвечал на вопрос о втором сроке, скорее, для западных партнеров — и должен был бы попросить у них побольше оружия «для победы», объяснив, что - «сами себя мы не обеспечиваем», ВПК не создали.И сказать — если до конца 2024 года победы не будет, то он (Зеленский — Ред.) подаст в отставку, выбирайте того, кто справится...«Вот тогда я бы понял президента. А оправдывать свое нахождение на посту президента неизвестно какой срок тем, что идет война — ну, мне кажется, что это не очень правильная позиция», — сказал Гайдай.Напомним, Зеленский в интервью румынским СМИ заявил, что не намерен идти на второй срок, если президентские выборы на Украине состоятся после окончания боевых действий.Однако выбирать президента все равно придется. Согласно Конституции Украины, отсрочить можно парламентские выборы, а вот президентские надо проводить в любом случае, напомнил в эфире ютуб-канала Politeka украинский политолог Михаил Чаплыга.Он уточнил — конечно, отсрочить можно любые выборы и на любой срок, «но только уровень легальности будет тот же, а уровень легитимности будет стремиться к нулю».По его мнению, у Верховной Рады уровень легитимности и так «отрицательный» — и потому «фиолетово», будут ли на Украине парламентские выборы. А вот президентские должно проводить в любой ситуации — «да хоть метеорит упал».И сейчас якобы остановились на варианте провести эти выборы 31 марта 2024 года (в последнее воскресение марта), сказал Чаплыга, сославшись на свои источники.По его словам, эти выборы будут «фантастически интересные», поскольку уже сейчас на Украине осталось 20 миллионов граждан — а сколько останется к весне?Чаплыга считает, что на выборах в Раду играет рейтинг, а на президентских — играет антирейтинг. Если Зеленский пойдет на выборы, то для того, чтобы у него был шанс, ему надо мгновенно изменить подход к мобилизации.И пояснить гражданам, что будет, если остановить войну — которая, напомнил эксперт, не была объявлена.Если 80 процентов мобилизованных были мобилизованы насильно, и вот они вернутся — что будет? Они зададут власти вопрос — зачем? Зачем все это было, зачем гибли, если ровным счетом ничего не изменилось даже на линии соприкосновения и т.д. — будет много разных вопросов, отметил эксперт. Поэтому для власти лучше, чтобы и не возвращались.Но пока что до «вернутся» — далеко. Случится это только тогда, когда американский бюджет будет принят «без этого всего, вот тогда это закончится, больше никогда», сказал Чаплыга.По его мнению, суть происходящего сейчас заключается в том, что «весь мир воюет против Байдена», идет война против транснационалов — и союзы здесь самые неожиданные.Так, сейчас Израиль своими действиями мало того, что обесценил любые жалобы на Россию (ВС РФ обходятся без ковровых бомбардировок — Ред.), но и расколол Запад, где поддержка Палестины и Израиля — пятьдесят на пятьдесят.При этом в Киеве готовы воевать бесконечно. Причина понятна.«На Банковой прекрасно понимают, что любое перемирие или окончание войны на текущей линии соприкосновения станут финалом политической карьеры Зеленского.Вот почему Офис Президента будет создавать иллюзию контрнаступления, чтобы формировать общественное мнение о победе на принципах формулы Зеленского», — отмечает телеграм-канал «Резидент».Вот только — «время играет против Украины», а каждый день войны, как отмечают авторы канала, «стоит нам критической инфраструктуры и несколько сотен жизней солдат ВСУ».

https://ukraina.ru/20231013/1050129579.html

https://ukraina.ru/20231012/1050102037.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, выборы, война, израиль, палестина, контрнаступление, мобилизация, корнейчук, сергей гайдай