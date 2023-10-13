https://ukraina.ru/20231013/1050156192.html

Зеленский побеждает, но это не точно. Что показала первая предвыборная социология – 2024

Зеленский побеждает, но это не точно. Что показала первая предвыборная социология – 2024 - 13.10.2023 Украина.ру

Зеленский побеждает, но это не точно. Что показала первая предвыборная социология – 2024

Мы уже неоднократно писали, что украинской социологии военного времени доверять неразумно. Социологии же Центра им. Разумкова – грантовой структуры, обслуживающей интересы Госдепа, верить не стоит и в мирное время

2023-10-13T14:03

2023-10-13T14:03

2023-10-13T14:03

эксклюзив

украина

война

выборы

социология

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Однако именно идеологическая предопределённость результатов этой организации наводит на определённые мысли.11 октября Центр им. Разумкова опубликовал результаты опроса 2016 граждан Украины из 22 областей и Киева (опрос не проводился в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой областях) по нетипичной сейчас методике "лицом к лицу" (когда интервьюер непосредственно общается с респондентом). Большинство социологических служб перешло к телефонным опросам, благо телефонизация – почти 100%, а специальные методики позволяют формировать убедительную выборку. Исследование финансировало USAID (то есть это заказ правительства США).Социальный оптимизмПервое, на что мы обратили внимание, это данные относительно социального оптимизма в динамике. Определяется он по традиционному вопросу относительно того, в правильном ли направлении движется страна.Социологи уже давно установили, что уровень социального оптимизма резко вырос после 24 февраля – в военное время действуют другие представления о правильности (хотя выглядит, согласимся, абсурдно). Итак, в декабре 2021 года считали, что страна движется в правильном направлении всего 20% (электоральный потолок Зеленского находился где-то между этим показателем и уровнем доверия – 33%), в сентябре-октябре 2022 года – 51% (промежуточные данные не приводятся, хотя служба работала). Максимальный уровень оптимизма зафиксирован в феврале-марте текущего года – 61%. А потом начался спад, продолжающийся по сей день – до 49%, что несколько меньше чем год назад.Интересно, что спад начался ещё до начала контрнаступления, с которым связывались большие надежды и, по логике, результаты должны были улучшиться. Но нет – между маем и июлем – тоже спад.Уровень оптимизма, который примерно соответствует уровню поддержки власти, по-прежнему запредельно высок. Но он снижается и упал ниже психологической отметки в 50%. Есть и ненормально высокий уровень неопределившихся – 21% (это люди, которые может и склонны сказать, что направление правильное, но видят некоторую неправильность в том, что движение в этом направлении почему-то совпадает с войной).Подобную же динамику дают ответы на вопрос о сроках, за которые Украина может решить свои проблемы – ожидают улучшения ситуации в течение нескольких лет всего 38% (оценка, как мы понимаем, совершенно неадекватная), в то время как в декабре прошлого года было 50%.Когда американская служба по американскому заказу даёт такие данные, это явный сигнал Зеленскому – если не будешь вести себя правильно, последствия будут самыми неприятными. И не только в результатах социологических опросов.Интересно, что при этом экономическое положение и страны, и своё собственное опрошенные рассматривают не так уж негативно.В частности, оценка экономической ситуации в стране улучшилась – число оценивающих её негативно сократилось с 65 до 57%, при том, что в декабре 2020 года таких было 72%. Совершенно алогичная ситуация – ну как во время войны экономическая ситуация может быть лучше, чем в мирное время? А вот может. Это при том, что сейчас госбюджет Украины это, по сути, бюджет иностранной помощи.Справедливости ради следует сказать, что хорошей считают экономическую ситуацию всего 5%, но до войны таких респондентов было ещё меньше.Схожая ситуация и с оценкой экономического состояния семей – число недовольных статистически значимо снизилось по сравнению с декабрём прошлого года и намного меньше числа недовольных в декабре 2020 года.Количество же оценивающих его как хорошее вообще самое высокое в таблице – более 14%. Кому война…В общем, несоответствие результатов налицо – оценка экономической ситуации улучшается, а оптимизм падает. Это может быть зачином новой тенденции, но может быть свидетельством творческого подхода социологов к цифири.ВыборыСамый же важный момент опроса касается выборов.К перспективе выборов до завершения войны позитивно относятся только 15% опрошенных, негативно – 64%. Результат, в общем-то, очевидный, но, при этом, позитивный для Зеленского – он-то выборов тоже не хочет. Причём не только до конца боевых действий, а в принципе.49% опрошенных не видят среди существующих партий такую, которая бы смогла возглавить страну после окончания войны. Но это скорее нормально – процесс смены элит, запущенный на Майдане, ещё далеко не завершён. "Слуга народа" именно как политическая партия не состоялась, оставшись "коллективным Зеленским".Более половины опрошенных ожидают появления новой политической силы из числа военных, что также предсказуемо, учитывая запредельный уровень доверия к Вооружённым силам (странно, что есть целых 5%, которые им не доверяют).Электоральных рейтингов партий и политиков в исследовании не содержится (учитывая специфику заказчика их, скорее всего, действительно нет), зато есть рейтинг доверия к политикам. Причём в списке есть те, кого можно рассматривать в качестве перспективных кандидатов на пост президента.Владимиру Зеленскому доверяют 75%;Виталию Киму – 64% (в начале года было 85%; динамика соответствует состоянию общественного оптимизма);Сергею Притуле – 51%;Виталию Кличко – 44%;Сергею Стерненко – 29%;Дмитрию Гордону* – 25%;Петру Порошенко – 17%;Алексею Арестовичу** – 15%;Юлии Тимошенко – 11%.Тут надо понимать несколько моментов.Во-первых, рейтинг доверия не обязательно трансформируется в электоральный рейтинг – это сложная технологическая задача (как минимум, избиратели должны до выборов узнать, что политик, которому они доверяют, действительно примет участие в выборах).Во-вторых, в списке отсутствуют два деятеля, имеющих очень высокий рейтинг доверия:- главком ВСУ Валерий Залужный (держится в тени, но потенциально имеет рейтинг выше президентского – за счёт 93% поддерживающих армию);- начальник ГУР Кирилл Буданов (неприлично публичен, имеет высокий уровень доверия, но трансформировать его в электоральный рейтинг будет значительно сложнее, чем в случае с Залужным).В-третьих, у нас есть основания сомневаться в адекватности представленных данных.Впрочем, высочайший рейтинг николаевского губернатора Кима вполне может быть следствием медийной активности, а не сознательного подлога социологов. Судя по всему, Киму в начале года приказали активность поумерить, он, естественно, послушался. Правда, данные опроса показывают какую-то ерунду – рейтинг действительно упал, но по сравнению не с маем, а с июлем. Вообще же ситуация, когда губернатор сравним по рейтингу с действующим президентом вряд ли можно счесть нормальной, но на Украине такое случалось неоднократно – особенно в случае с президентами, потерявшими поддержку.Медийной же активностью обусловлен и рейтинг Притулы (снизился по сравнению с февралём-мартом), который собирает средства через рекламу в социальных сетях. Вообще, Притула во многих отношениях похож на Зеленского, не обладая ни одним из его достоинств. Впрочем, украинские избиратели достаточно неразборчивы, чтобы предпочесть хорошему клоуну клоуна откровенно негодного (шоу Притулы называлось "вар'яти", буквально – придурки).Так или иначе, но умеренно вменяемым политикам "старой школы" на предстоящих выборах делать нечего. А на общем фоне Кличко выглядит серьёзным и уважаемым человеком.***Если считать, что представленные результаты являются сигналом Зеленскому со стороны "Вашингтонского обкома", то он достаточно прозрачен.Если Зеленский будет вести себя хорошо (в смысле – исполнит условия американского ультиматума), то выборы можно не проводить, или проводить в условиях противостояния с Притулой (которого в процессе можно будет посадить за расхищение средств граждан).Если же Зеленский будет вести себя плохо… В крайнем случае выборы можно будет провести без него.* Признан иноагент в России** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, украина, война, выборы, социология