https://ukraina.ru/20231013/1050146714.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР - 13.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР
Районы Донецка ночью и утром 13 октября подверглись многократным обстрелам со стороны ВСУ снарядами "натовского" калибра 155 мм, также были выпущены пять ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-13T09:07
2023-10-13T09:07
2023-10-13T09:08
новости
россия
донецк
обстрелы
рсзо
всу
военные преступления
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 03:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.После 00:00 было зафиксировано пять обстрелов снарядами "натовского" калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам, всего зафиксирован прилёт 16 снарядов.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ukraina.ru/20231007/1049985478.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, донецк, обстрелы, рсзо, всу, военные преступления
Новости, Россия, Донецк, обстрелы, РСЗО, ВСУ, Военные преступления
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР
09:07 13.10.2023 (обновлено: 09:08 13.10.2023)
Районы Донецка ночью и утром 13 октября подверглись многократным обстрелам со стороны ВСУ снарядами "натовского" калибра 155 мм, также были выпущены пять ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 03:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
После 00:00 было зафиксировано пять обстрелов снарядами "натовского" калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам, всего зафиксирован прилёт 16 снарядов.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.