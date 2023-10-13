https://ukraina.ru/20231013/1050146714.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР - 13.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии - представительство ДНР

Районы Донецка ночью и утром 13 октября подверглись многократным обстрелам со стороны ВСУ снарядами "натовского" калибра 155 мм, также были выпущены пять ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-13T09:07

2023-10-13T09:07

2023-10-13T09:08

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 03:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.После 00:00 было зафиксировано пять обстрелов снарядами "натовского" калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам, всего зафиксирован прилёт 16 снарядов.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ukraina.ru/20231007/1049985478.html

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новости, россия, донецк, обстрелы, рсзо, всу, военные преступления