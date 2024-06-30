Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами - 30.06.2024 Украина.ру
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Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами - 30.06.2024 Украина.ру
Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых долгое время Киев упрашивал западных союзников, бесполезны для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами, признал Владимир Зеленский
2024-06-30T16:26
2024-06-30T16:31
новости
украина
владимир зеленский
россия
авиабомбы
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В интервью журналисту Philadelphia Inquirer, он напомнил, что Россия активно использует такое оружие, сбрасывая в месяц до тысячи КАБов на фронте, а такого количества ракет, чтобы их сбивать возможности у Украины нет и не будет. Помимо этого, он напомнил, что каждая ракета для ПВО стоит три миллиона долларов каждая.Ранее глава Минобороны Украины похвалил российские авиабомбы, которые сметают все на своем пути и значительно ускоряют продвижение ВС РФ.Как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и военного волонтера Алексея Живова на Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, авиабомбы, вс рф, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, авиабомбы, ВС РФ, СВО

Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами

16:26 30.06.2024 (обновлено: 16:31 30.06.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых долгое время Киев упрашивал западных союзников, бесполезны для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами, признал Владимир Зеленский
В интервью журналисту Philadelphia Inquirer, он напомнил, что Россия активно использует такое оружие, сбрасывая в месяц до тысячи КАБов на фронте, а такого количества ракет, чтобы их сбивать возможности у Украины нет и не будет.

"Следует искать дальнобойное решение против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые россияне использует, чтобы выпускать авиабомбы. (...) Получается все это расстояние длинной более чем 300 километров. Использование Хаймарсов (американская РСЗО – Ред.) против авиабомб ничего не решает", – отметил Зеленский.

Помимо этого, он напомнил, что каждая ракета для ПВО стоит три миллиона долларов каждая.
Ранее глава Минобороны Украины похвалил российские авиабомбы, которые сметают все на своем пути и значительно ускоряют продвижение ВС РФ.
Как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и военного волонтера Алексея Живова на Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияавиабомбыВС РФСВО
 
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