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Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами

Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами - 30.06.2024 Украина.ру

Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами

Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых долгое время Киев упрашивал западных союзников, бесполезны для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами, признал Владимир Зеленский

2024-06-30T16:26

2024-06-30T16:26

2024-06-30T16:31

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В интервью журналисту Philadelphia Inquirer, он напомнил, что Россия активно использует такое оружие, сбрасывая в месяц до тысячи КАБов на фронте, а такого количества ракет, чтобы их сбивать возможности у Украины нет и не будет. Помимо этого, он напомнил, что каждая ракета для ПВО стоит три миллиона долларов каждая.Ранее глава Минобороны Украины похвалил российские авиабомбы, которые сметают все на своем пути и значительно ускоряют продвижение ВС РФ.Как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и военного волонтера Алексея Живова на Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, авиабомбы, вс рф, сво