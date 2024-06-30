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Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами - 30.06.2024 Украина.ру
Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых долгое время Киев упрашивал западных союзников, бесполезны для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами, признал Владимир Зеленский
2024-06-30T16:26
2024-06-30T16:26
2024-06-30T16:31
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В интервью журналисту Philadelphia Inquirer, он напомнил, что Россия активно использует такое оружие, сбрасывая в месяц до тысячи КАБов на фронте, а такого количества ракет, чтобы их сбивать возможности у Украины нет и не будет. Помимо этого, он напомнил, что каждая ракета для ПВО стоит три миллиона долларов каждая.Ранее глава Минобороны Украины похвалил российские авиабомбы, которые сметают все на своем пути и значительно ускоряют продвижение ВС РФ.Как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и военного волонтера Алексея Живова на Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, авиабомбы, вс рф, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, авиабомбы, ВС РФ, СВО
Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
16:26 30.06.2024 (обновлено: 16:31 30.06.2024)
Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых долгое время Киев упрашивал западных союзников, бесполезны для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами, признал Владимир Зеленский