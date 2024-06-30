https://ukraina.ru/20240630/1055963468.html

Украинское счастье: жить в долг, платить кровью

Украинское счастье: жить в долг, платить кровью - 30.06.2024 Украина.ру

Украинское счастье: жить в долг, платить кровью

У Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику. Обычно на эти цели тратятся проступающие в казну налоги и разного рода сборы (таможенные, акцизные и т.д.).

2024-06-30T15:35

2024-06-30T15:35

2024-06-30T15:35

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Если государство убило свою экономику, как это сделала Украина, то основные статьи доходов бюджета резко падают. Люди работают на предприятиях, но если экономика умерла, то большая часть предприятий не работает, а значит не платят налоги сами и не предоставляют работу людям, которые, не имея дохода, также не платят подоходный налог.Нет производства – нет переработки, сокращаются экспорт и импорт, падает грузооборот портов и таможенные сборы. В общем, пересыхают сразу все источники дохода казны. Но жить же как-то надо.И Украина живёт. Более того, Украина ведёт затяжную войну, а это недешёвое занятие, и Киев не собирается войну прекращать. Причём зарплаты военных и разного рода выплаты Киев неоднократно поднимал и они достаточно велики. То, что до рядового состава многое не доходит, с бюджета нагрузку не снимает, деньги-то в него всё равно заложены, просто их разворовывают крупные и мелкие начальники. А государство-то всё равно платит.Украина также регулярно заявляет, что готова купить те виды вооружений, которые ей не хотят передавать в рамках западной военной помощи, но которые Киев хотел бы иметь. Современные вооружения стоят дорого, а когда речь идёт о продаже воюющей стране, которой надо так много оружия и боеприпасов, что за полтора года боевых действий (уже к осени 2023 года) оказались исчерпаны складские запасы НАТО, то ценник сразу вырастает в два-три и более раз.Но у Украины на всё есть деньги. Даже на экономистов. На экономистов Киев должен тратить деньги в первую очередь и платить им не скупясь. Ведь это они изобрели способ жить – не тужить без экономики и не иметь проблемы с финансами.Вернее как изобрели – им подсказали западные коллеги, но на украинских экономистах лежала тяжёлая задача пропаганды. Ибо не каждый народ можно убедить в том, что удастся построить счастливую жизнь по западным рецептам. Репутация Запад не способствует доверию к нему ни в политических, нив финансовых вопросах.Надо сказать, что украинцы сопротивлялись недолго, ибо они что-то такое сами инстинктивно искали и как только им предложили воспользоваться западным рецептом безработного богатства с радостью согласились.Фокус был прост – работать не надо вообще, заводы можно (и даже нужно) на металлолом продать. Надо только хорошо себя вести и выполнять все политические и экономические требования Запада. За это он будет давать в долг сколько хочешь. И отдавать ничего каждому отдельному украинцу не надо – это же государственный долг, а украинцы себя с государством не отождествляют.Самым осторожным, которые интересовались как же государство будет отдавать долги, которые наберёт, если у него нет ничего, кроме граждан, не пожелает ли оно снять с украинцев три шкуры, чтобы расплатиться по своим долгам, объясняли что государство их отдавать тоже не будет – долги со временем спишут за хорошее поведение.Халява, поняли украинцы, вот она долгожданная, в которую верили поколениями, но никому не удавалось её встретить, а тут сама пришла. Стремление к лёгкой жизни на западные деньги было не единственным, но одним из основных факторов, выгонявших толпы украинцев на майданы. Тех политиков, которые говорили, что для того, чтобы хорошо жить надо хорошо работать, украинцы не любили и называли пророссийскими.В принципе граждане независимой украинской державы – живой пример того, что все люди одинаковы, их образ мыслей и стиль поведения диктуется условиями жизни. Пока нынешние украинцы были русскими, жили как все русские – не то, чтобы прям мечтали пахать с утра до ночи, но от работы не бегали. Стали жителями лимитрофного государства и возобладала лимитрофная психология, диктующая необходимость прилепиться к кому-нибудь сильному и богатому, чтобы кормил, поил и защищал в обмен на политическую лояльность.Вдохновляющий пример был – Польше в своё время, за усилия по развалу СЭВ и ОВД долги списали. Украинцы резонно считали, что сделали в интересах Запада куда больше чем поляки. Поэтому украинские экономисты на прошедшей неделе взвыли от негодования, когда узнали, что МВФ долги списывать не намерен. А если не списывает долги МВФ, значит и на уровне государств Запад тоже долги не спишет.Желание жить в долг украинцы оплачивают своей кровью – Запад оправил их на войну с Россией и сейчас цинично (потому что публично и не скрываясь) подсчитывает на сколько у Украины ещё хватить пушечного мяса, потому что как только оно закончится, надо срочно начинать конструктивный диалог с Россией, иначе придётся воевать самим, а Запад так не играет.Этим же фактором (не только им, но и им тоже) объясняется шизофренический парадокс украинского сознания, когда каждый из украинцев в отдельности за мир на любых условиях, а все вместе за войну до недостижимой победы.Дело в том, что как я уже писал, украинцы не отождествляют себя с государством. Поэтому им даже всё равно спишет или не спишет Запад долги – по счетам же платит государство.Но украинцы знают, что и деньги дают не каждому в отдельности, а им как коллективу, хорошо себя ведущих людей. В их системе координат хорошо себя вести значит выполнять любые желания Запада, в частности сейчас это значит воевать с Россией до последнего украинца.Каждый украинец в отдельности понимает, что до последнего – фигуральное выражение. Всех не перебьют. Но при этом он не желает быть среди погибших. Он желает жить и пользоваться западной халявой. Поэтому по отдельности украинцы старательно избегают мобилизации: бегут за границу, прячутся, удирают от представителей ТЦК (военкоматов - Ред.), дерутся с ними, выходят на улицу только предварительно замаскировавшись под женщину и т.д.Зато все вместе, они поддерживают войну и готовы убить всякого, кто будет склонять их к миру. Ведь Запад за мир с Россией платит значительно меньше, чем за войну с нею. Таким образом среднестатистический украинец считает, что каждый агитирующий за мир практически крадёт деньги из его кармана, а значит заслуживает самой суровой кары.Но украинская теория халявы предполагает, что за выделенные всем деньги заплатят только те, кто погибнет или будет искалечен на войне. Для них и только для них халява будет не халявой. Поскольку же "не лох" на Украине не только Зеленский, но девять из каждых десяти, гибнуть за то, чтобы остальные наслаждались никто не хочет. Вот и получается, что индивидуально они от войны бегут, а коллективно войну призывают, убивая всех, кто пытается её прекратить.О том, какие проблемы возникают в деле вступления Украины в НАТО - в статье Ростислава Ищенко "Правила" НАТО и киевский режим

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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украина, запад, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, мвф, нато, мнения