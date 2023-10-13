https://ukraina.ru/20231013/1050141841.html

Тёмные времена для украинцев. В чём состоит новая схема Рината Ахметова по спекуляции электроэнергией

Тёмные времена для украинцев. В чём состоит новая схема Рината Ахметова по спекуляции электроэнергией - 13.10.2023 Украина.ру

Тёмные времена для украинцев. В чём состоит новая схема Рината Ахметова по спекуляции электроэнергией

В четверг, 12 октября, на Украине снова стали пугать население отключениями электричества и тепла грядущей зимой. При этом одни заявления чиновников противоречат другим

2023-10-13T06:03

2023-10-13T06:03

2023-10-13T06:03

эксклюзив

ринат ахметов

украина

владимир зеленский

роттердам

петр порошенко

пинчук

россия

электроэнергия

электроэнергетика

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Глава энергетической компании Рината Ахметова ДТЭК Максим Тимченко предупредил украинцев об отключениях электроэнергии, подчеркнув, что зима будет тяжелее предыдущей.Такое положение, по его словам, вызвано тем, что из-за предыдущих ударов у Украины осталось меньше резервов мощности. Почти синхронно с ним о тех же проблемах заявил и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Он считает, что Украину ждет настоящая «битва за электроэнергию».Вслед за ним и министр энергетики Герман Галущенко предрек украинцам темные времена.«Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме - возможны блэкауты. Но мы готовим все для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать», - говорит министр энергетики.Примечательно, что в отчетах о последних ударах «Гераней» российский Генштаб заявляет о поражении складов и военных объектов, но на Украине каждое признанное попадание называют ударом по энергетической инфраструктуре или зернохранилищам.Глава оператора энергосистемы компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий публично заявил, что без импорта электроэнергию пройти отопительный сезон будет невозможно.Однако тот же Кудрицкий бодро рапортовал еще пару недель назад, что всё починили и готовы к отопительному сезону на 95%. Также «реализованы проекты защиты, которые ни одна страна в мире еще не воплощала», хвастается министр энергетики Галущенко. Сейчас Украине хватает мощностей, а система надежна, добавил министр.При этом президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщал на днях, что украинская энергосистема укрепилась еще на 415 МВт мощности, а в ноябре будет запущен еще один отремонтированный энергоблок.Складывается впечатление, что здесь что-то нечисто. Вопрос только в том, когда украинские чиновники врут: когда говорят, что всё сделали или когда кричат, что всё пропало.Очевидно, ответ зависит от адресата этих посланий.Украинский «Форбс» сообщил 12 октября, что тот же министр Галущенко в кулуарах Киевского международного экономического форума обещал бизнесменам, что плановых отключений электроэнергии для них не будет (хотя останется вероятность аварийных отключений), если они будут закупать минимум 50% импортной энергии.Импортная электроэнергия вдвое дороже, чем у украинских производителей. В феврале этого года ее начали активно закупать заводы Coca Cola, Imperial Tobacco, «Фармак» и «Интерпайп» Виктора Пинчука.Многие предприятия не повелись на эту уловку, заявив, что для них нет разницы, плановые отключения или аварийные, – все равно, дескать, завод стоит.Для закупки импортной электроэнергии бизнес должен обратиться к трейдеру энергетического рынка и просто платить ему по ценам в два раза выше. Как ни странно, трейдерами являются компании Рината Ахметова, собственника крупнейших производителей электроэнергии.Кроме того, эксперты украинского энергорынка сомневаются в физической возможности транспортировать электроэнергию из Словакии в Харьков или Днепр. В той же компании ДТЭК ранее говорили, что из-за разрушения трансформаторов и подстанций нет возможности передавать электроэнергию на большие расстояния.Иными словами, напоминает эта схема обыкновенный шантаж и попытку спекулировать электроэнергией, возлагая вину на Россию. В любом случае от блэкаута на Украине никто не застрахован, но некоторые должны заплатить за него вдвое больше.Население тоже часто стали пугать длительными отключениями, готовя почву для очередного повышения цен, тем более что недавние директивы США требуют либерализовать рынок электроэнергии и газа.Украинский Telegram-канал «Министр в отставке» усматривает здесь очередную схему Рината Ахметова по ограблению украинцев через тарифы.«Дефицита мощностей для производства электроэнергии нет, а есть желание частных компаний, в первую очередь Ахметова, заработать на импорте электроэнергии, минимально использовать свои ТЭС при работе зимой, а дополнительные расходы переложить на плечи бизнеса, который будет платить высокие цены за электроэнергию.А за подорожание товаров заплатят, как всегда, обычные украинцы», - пишет «Министр в отставке».На днях Высший антикоррупционный суд закрыл дело по формуле "Роттердам+", которая при Порошенко увязала стоимость украинской электроэнергии с ценой угля в Нидерландах — плюс доставка.Наживались на ней как Порошенко, так и Ахметов. Эта коррупционная схема в 2019 году серьезно подмочила репутацию Порошенко. По версии следствия, потребители света тогда переплатили государству почти 20 млрд гривен.Сейчас же дело закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования.И уже в этом году вместо того, чтобы включать в работу блоки ТЭС, «Укрэнерго» и ДТЭК Ахметова всё лето искусственно создавали дефицит на энергорынке и вынуждали брать аварийную помощь из ЕС, которую теперь намерены украинцам перепродавать.Затем окажется, что украинцы купили у Ахметова в разы больше «импортной» электроэнергии, чем ЕС в состоянии поставить. Ринату Ахметову, похоже, очень нравится идея о том, как продать соотечественникам что-нибудь по ценам Дании и Нидерландов.А чтобы покупатель был сговорчивей, ему необходимо несколько раз отключить свет на длительный период, чтобы не цеплялся за тарифы, которые Зеленский обещал не повышать в период военного времени.

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