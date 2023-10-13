https://ukraina.ru/20231013/1050137100.html

Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема

Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема - 13.10.2023 Украина.ру

Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема

Обстановка в сербском южном крае Косово и Метохия остаётся крайне напряжённой. Албанские сепаратисты продолжают оказывать на косовских сербов непрерывное давление, сообщения о новых арестах и нападениях на представителей сербского населения поступают с угрожающим постоянством

2023-10-13T07:21

2023-10-13T07:21

2023-10-13T07:41

эксклюзив

владимир зотов

сербия

косово

босния и герцеговина

сепаратизм

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Сепаратистские власти не собираются идти на какой-либо компромисс с официальным Белградом, требуя от него безоговорочного признания независимости Косово.Однако, если сербское руководство под давлением Запада в какой-то момент всё-таки сделает это, проблемы Сербии, связанные с её территориальной целостностью, на этом не закончатся. В частности, ранее косовские сепаратисты высказывали претензии на так называемую Прешевскую долину, граничащую с Косово и состоящую из трёх муниципалитетов, в двух из которых албанцы составляют большинство населения.Отдельный интерес вызывают процессы в Рашской области Сербии, где во времена турецкого владычества располагался так называемый Новопазарский санджак — административная единица с центром в городе Нови-Пазар. Сейчас его территория разделена между Сербией и Черногорией, и при этом она граничит с Боснией и Герцеговиной.В самом Нови-Пазаре большинство населения составляют исламизированные славяне. Их предки приняли ислам во времена, когда Сербия являлась частью Османской империи, стремясь получить равные права с турками. В социалистический период истории Югославии они называли себя мусульманами, и в определённый момент слово «мусульманин» использовалось в качестве обозначения не только религиозной, но и национальной принадлежности. Сегодня эти люди предпочитают называть себя бошняками, являясь титульной нацией в Федерации Боснии и Герцеговины. Помимо них, в общине Нови-Пазар проживает достаточно много этнических турок.Недавно в этом городе прошёл матч Чемпионата Сербии по футболу между командами «Нови-Пазар» и «Воеводина». Он был остановлен из-за того, что местные фанаты старались травмировать игроков «Воеводины», бросая в них петарды. Помимо этого, они скандировали «Убей серба!» и ряд сепаратистских лозунгов. Нечто подобное происходит постоянно.Наиболее ярким представителем местных сепаратистов является Сулейман Углянин, за свою политическую карьеру успевший побывать президентом местного отделения Партии демократического действия (правящей партии Федерации Боснии и Герцеговины, основанной первым президентом БиГ Алией Изетбеговичем), мэром Нови-Пазара и министром в правительстве Сербии. Своё отношение к сербской власти и государственности он и не думает скрывать. Углянин требует для Санджака особого статуса под международным контролем (читай: отделения от Сербии). Он открыто заявляет, что президент Сербии Александр Вучич не является президентом сербских бошняков, и то же самое касается сербского премьера, министров и депутатов. Углянин также приглашал в Нови-Пазар «министра иностранных дел Косово» в статусе представителя иностранного государства, заявляя, что если бы Санджак был суверенен, он сразу признал бы Косово. По его словам, с сербскими властями Санджак может говорить исключительно о том, как будут выстраиваться их будущие отношения. Саму Сербию Углянин неоднократно называл «фашистским государством».Ещё одним известным представителем местных бошняков являлся бывший главный муфтий Югославии Муамер Зукорлич. Он постоянно обвинял сербов в подавлении мусульманского самосознания, протестуя против использования на государственном уровне православных символов. Со временем Зукорлич сбавил градус радикализма, а возглавляемая им Партия правды и примирения вошла в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией. Однако именно с ним многие связывают исламизацию региона, который во времена Югославии был полностью светским. Радикализация боснийских мусульман не обошла стороной и Санджак. Согласно заявлениям ряда СМИ, ваххабизм в регионе распространён в существенно бо́льшей степени, нежели в Косово. При этом, кстати, косовские власти охотно принимают у себя представителей бошнякских общин Сербии.Кроме Косово, сепаратизм в регионе при случае готовы поддержать и власти БиГ. Летом текущего года глава Минобороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез начал угрожать Александру Вучичу тем, что он начнёт «коммуницировать с Санджаком». Поводом для этого заявления стало то, что Вучич назвал государством Республику Сербскую, входящую в состав БиГ.Кроме того, в Санджаке активно работает Турция, деятельность которой сводится к традиционным элементам её балканской политики — строительству и реконструкции мечетей, популяризации турецкого языка.Многие из тех, кто постоянно проживает в Нови-Пазаре и окрестностях, утверждают, что угроза сепаратизма не является серьёзной, что все народы региона живут в мире, и что деятели типа Углянина не обладают реальным влиянием. Однако, как показывает опыт Югославии, при обострении общей ситуации и появлении заинтересованных игроков извне представители разных наций, до этого десятилетиями жившие бок о бок, начинают резать друг друга с самым неподдельным энтузиазмом. И если власти Сербии проявят слабость, окончательно сдав Косово, Санджак с большой долей вероятности станет следующим кандидатом на отделение.

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, сербия, косово, босния и герцеговина, сепаратизм