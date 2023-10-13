Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема - 13.10.2023 Украина.ру
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Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема
Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема - 13.10.2023 Украина.ру
Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема
Обстановка в сербском южном крае Косово и Метохия остаётся крайне напряжённой. Албанские сепаратисты продолжают оказывать на косовских сербов непрерывное давление, сообщения о новых арестах и нападениях на представителей сербского населения поступают с угрожающим постоянством
2023-10-13T07:21
2023-10-13T07:41
эксклюзив
владимир зотов
сербия
косово
босния и герцеговина
сепаратизм
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Сепаратистские власти не собираются идти на какой-либо компромисс с официальным Белградом, требуя от него безоговорочного признания независимости Косово.Однако, если сербское руководство под давлением Запада в какой-то момент всё-таки сделает это, проблемы Сербии, связанные с её территориальной целостностью, на этом не закончатся. В частности, ранее косовские сепаратисты высказывали претензии на так называемую Прешевскую долину, граничащую с Косово и состоящую из трёх муниципалитетов, в двух из которых албанцы составляют большинство населения.Отдельный интерес вызывают процессы в Рашской области Сербии, где во времена турецкого владычества располагался так называемый Новопазарский санджак — административная единица с центром в городе Нови-Пазар. Сейчас его территория разделена между Сербией и Черногорией, и при этом она граничит с Боснией и Герцеговиной.В самом Нови-Пазаре большинство населения составляют исламизированные славяне. Их предки приняли ислам во времена, когда Сербия являлась частью Османской империи, стремясь получить равные права с турками. В социалистический период истории Югославии они называли себя мусульманами, и в определённый момент слово «мусульманин» использовалось в качестве обозначения не только религиозной, но и национальной принадлежности. Сегодня эти люди предпочитают называть себя бошняками, являясь титульной нацией в Федерации Боснии и Герцеговины. Помимо них, в общине Нови-Пазар проживает достаточно много этнических турок.Недавно в этом городе прошёл матч Чемпионата Сербии по футболу между командами «Нови-Пазар» и «Воеводина». Он был остановлен из-за того, что местные фанаты старались травмировать игроков «Воеводины», бросая в них петарды. Помимо этого, они скандировали «Убей серба!» и ряд сепаратистских лозунгов. Нечто подобное происходит постоянно.Наиболее ярким представителем местных сепаратистов является Сулейман Углянин, за свою политическую карьеру успевший побывать президентом местного отделения Партии демократического действия (правящей партии Федерации Боснии и Герцеговины, основанной первым президентом БиГ Алией Изетбеговичем), мэром Нови-Пазара и министром в правительстве Сербии. Своё отношение к сербской власти и государственности он и не думает скрывать. Углянин требует для Санджака особого статуса под международным контролем (читай: отделения от Сербии). Он открыто заявляет, что президент Сербии Александр Вучич не является президентом сербских бошняков, и то же самое касается сербского премьера, министров и депутатов. Углянин также приглашал в Нови-Пазар «министра иностранных дел Косово» в статусе представителя иностранного государства, заявляя, что если бы Санджак был суверенен, он сразу признал бы Косово. По его словам, с сербскими властями Санджак может говорить исключительно о том, как будут выстраиваться их будущие отношения. Саму Сербию Углянин неоднократно называл «фашистским государством».Ещё одним известным представителем местных бошняков являлся бывший главный муфтий Югославии Муамер Зукорлич. Он постоянно обвинял сербов в подавлении мусульманского самосознания, протестуя против использования на государственном уровне православных символов. Со временем Зукорлич сбавил градус радикализма, а возглавляемая им Партия правды и примирения вошла в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией. Однако именно с ним многие связывают исламизацию региона, который во времена Югославии был полностью светским. Радикализация боснийских мусульман не обошла стороной и Санджак. Согласно заявлениям ряда СМИ, ваххабизм в регионе распространён в существенно бо́льшей степени, нежели в Косово. При этом, кстати, косовские власти охотно принимают у себя представителей бошнякских общин Сербии.Кроме Косово, сепаратизм в регионе при случае готовы поддержать и власти БиГ. Летом текущего года глава Минобороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез начал угрожать Александру Вучичу тем, что он начнёт «коммуницировать с Санджаком». Поводом для этого заявления стало то, что Вучич назвал государством Республику Сербскую, входящую в состав БиГ.Кроме того, в Санджаке активно работает Турция, деятельность которой сводится к традиционным элементам её балканской политики — строительству и реконструкции мечетей, популяризации турецкого языка.Многие из тех, кто постоянно проживает в Нови-Пазаре и окрестностях, утверждают, что угроза сепаратизма не является серьёзной, что все народы региона живут в мире, и что деятели типа Углянина не обладают реальным влиянием. Однако, как показывает опыт Югославии, при обострении общей ситуации и появлении заинтересованных игроков извне представители разных наций, до этого десятилетиями жившие бок о бок, начинают резать друг друга с самым неподдельным энтузиазмом. И если власти Сербии проявят слабость, окончательно сдав Косово, Санджак с большой долей вероятности станет следующим кандидатом на отделение.
https://ukraina.ru/20230925/1049684568.html
https://ukraina.ru/20230704/1047781013.html
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эксклюзив, владимир зотов, сербия, косово, босния и герцеговина, сепаратизм
Эксклюзив, Владимир Зотов, Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, сепаратизм

Сепаратизм в Сербии: Косово не единственная проблема

07:21 13.10.2023 (обновлено: 07:41 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Обстановка в сербском южном крае Косово и Метохия остаётся крайне напряжённой. Албанские сепаратисты продолжают оказывать на косовских сербов непрерывное давление, сообщения о новых арестах и нападениях на представителей сербского населения поступают с угрожающим постоянством
Сепаратистские власти не собираются идти на какой-либо компромисс с официальным Белградом, требуя от него безоговорочного признания независимости Косово.
Однако, если сербское руководство под давлением Запада в какой-то момент всё-таки сделает это, проблемы Сербии, связанные с её территориальной целостностью, на этом не закончатся.
В частности, ранее косовские сепаратисты высказывали претензии на так называемую Прешевскую долину, граничащую с Косово и состоящую из трёх муниципалитетов, в двух из которых албанцы составляют большинство населения.
Отдельный интерес вызывают процессы в Рашской области Сербии, где во времена турецкого владычества располагался так называемый Новопазарский санджак — административная единица с центром в городе Нови-Пазар.
Сейчас его территория разделена между Сербией и Черногорией, и при этом она граничит с Боснией и Герцеговиной.
В самом Нови-Пазаре большинство населения составляют исламизированные славяне. Их предки приняли ислам во времена, когда Сербия являлась частью Османской империи, стремясь получить равные права с турками.
В социалистический период истории Югославии они называли себя мусульманами, и в определённый момент слово «мусульманин» использовалось в качестве обозначения не только религиозной, но и национальной принадлежности.
Сегодня эти люди предпочитают называть себя бошняками, являясь титульной нацией в Федерации Боснии и Герцеговины. Помимо них, в общине Нови-Пазар проживает достаточно много этнических турок.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 17:49
"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая войнаВ Косово, где на протяжении последних месяцев разворачивается новый этап сербско-албанского конфликта, ситуация перешла в новую фазу. Дело дошло до обоюдного применения огнестрельного оружия, погибло несколько человек
Недавно в этом городе прошёл матч Чемпионата Сербии по футболу между командами «Нови-Пазар» и «Воеводина». Он был остановлен из-за того, что местные фанаты старались травмировать игроков «Воеводины», бросая в них петарды.
Помимо этого, они скандировали «Убей серба!» и ряд сепаратистских лозунгов. Нечто подобное происходит постоянно.
Наиболее ярким представителем местных сепаратистов является Сулейман Углянин, за свою политическую карьеру успевший побывать президентом местного отделения Партии демократического действия (правящей партии Федерации Боснии и Герцеговины, основанной первым президентом БиГ Алией Изетбеговичем), мэром Нови-Пазара и министром в правительстве Сербии.
Своё отношение к сербской власти и государственности он и не думает скрывать. Углянин требует для Санджака особого статуса под международным контролем (читай: отделения от Сербии).
Он открыто заявляет, что президент Сербии Александр Вучич не является президентом сербских бошняков, и то же самое касается сербского премьера, министров и депутатов.
Углянин также приглашал в Нови-Пазар «министра иностранных дел Косово» в статусе представителя иностранного государства, заявляя, что если бы Санджак был суверенен, он сразу признал бы Косово.
По его словам, с сербскими властями Санджак может говорить исключительно о том, как будут выстраиваться их будущие отношения. Саму Сербию Углянин неоднократно называл «фашистским государством».
Ещё одним известным представителем местных бошняков являлся бывший главный муфтий Югославии Муамер Зукорлич. Он постоянно обвинял сербов в подавлении мусульманского самосознания, протестуя против использования на государственном уровне православных символов.
Со временем Зукорлич сбавил градус радикализма, а возглавляемая им Партия правды и примирения вошла в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
4 июля, 09:30
Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрываетПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что в зоне СВО в ближайшее время начнётся очередной этап украинского наступления. По его словам, Киеву очень важно продемонстрировать успехи ВСУ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Помимо этого, Вучич ожидает новой волны нападений на сербов в Косово
Однако именно с ним многие связывают исламизацию региона, который во времена Югославии был полностью светским. Радикализация боснийских мусульман не обошла стороной и Санджак.
Согласно заявлениям ряда СМИ, ваххабизм в регионе распространён в существенно бо́льшей степени, нежели в Косово. При этом, кстати, косовские власти охотно принимают у себя представителей бошнякских общин Сербии.
Кроме Косово, сепаратизм в регионе при случае готовы поддержать и власти БиГ. Летом текущего года глава Минобороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез начал угрожать Александру Вучичу тем, что он начнёт «коммуницировать с Санджаком».
Поводом для этого заявления стало то, что Вучич назвал государством Республику Сербскую, входящую в состав БиГ.
Кроме того, в Санджаке активно работает Турция, деятельность которой сводится к традиционным элементам её балканской политики — строительству и реконструкции мечетей, популяризации турецкого языка.
Многие из тех, кто постоянно проживает в Нови-Пазаре и окрестностях, утверждают, что угроза сепаратизма не является серьёзной, что все народы региона живут в мире, и что деятели типа Углянина не обладают реальным влиянием.
Однако, как показывает опыт Югославии, при обострении общей ситуации и появлении заинтересованных игроков извне представители разных наций, до этого десятилетиями жившие бок о бок, начинают резать друг друга с самым неподдельным энтузиазмом.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 10:56
Лидер боснийских сербов планирует встречу с Путиным в МосквеПрезидент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в среду сообщил телеканалу РТРС, что в мае посетит Москву
И если власти Сербии проявят слабость, окончательно сдав Косово, Санджак с большой долей вероятности станет следующим кандидатом на отделение.
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовСербияКосовоБосния и Герцеговинасепаратизм
 
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