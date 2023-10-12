Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства - 12.10.2023 Украина.ру
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Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства
Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства - 12.10.2023 Украина.ру
Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства
Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис посетил Черниговскую область, сообщили 12 октября на сайте правительства Великобритании
2023-10-12T17:53
2023-10-12T17:53
посол
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Мартин Харрис посетил село Ягодное, где пообщался с жителями о периоде, когда село находилось под контролем России. Детали бесед британская пресс-служба скрыла.Также посол посетил Ивановку, где осмотрел восстановленные объекты, разрушенные при боевых действиях, в том числе административное здание, Дом быта и местную школу. Их реконструкция была выполнена при поддержке Фонда партнерства для устойчивой Украины, в котором Великобритания является одним из ведущих доноров.В Чернигове Мартин Харрис встретился с губернатором области Вячеславом Чаусом и его командой, гражданским обществом и местными предпринимателями, чтобы обсудить их участие в восстановлении. Он также посетил городскую больницу №3, которую Фонд помогал восстанавливать и оборудовать в марте 2022 года.В сообщении подчеркивается, что Великобритания активно участвует в восстановлении Украины, предоставляя необходимую помощь вместе с партнерами через Фонд партнерства для устойчивой Украины для покрытия насущных потребностей местных сообществ. Фонд партнерства для устойчивой Украины (PFRU) совместно финансируется Великобританией, Канадой, Финляндией, Швецией, Швейцарией и США. Проект направлен на координацию и согласование усилий по стабилизации для укрепления устойчивости Украины.
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посол, новости, новости украины, чернигов
посол, Новости, Новости Украины, Чернигов

Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства

17:53 12.10.2023
 
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Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис посетил Черниговскую область, сообщили 12 октября на сайте правительства Великобритании
Мартин Харрис посетил село Ягодное, где пообщался с жителями о периоде, когда село находилось под контролем России. Детали бесед британская пресс-служба скрыла.
Также посол посетил Ивановку, где осмотрел восстановленные объекты, разрушенные при боевых действиях, в том числе административное здание, Дом быта и местную школу. Их реконструкция была выполнена при поддержке Фонда партнерства для устойчивой Украины, в котором Великобритания является одним из ведущих доноров.

"В Черниговской области Фонд выбрал 52 объекта для восстановления, исходя из масштабов ущерба и приоритетов, определенных местным правительством и населением. На сегодняшний день завершено строительство 30 объектов", – сообщили в правительстве Великобритании.

В Чернигове Мартин Харрис встретился с губернатором области Вячеславом Чаусом и его командой, гражданским обществом и местными предпринимателями, чтобы обсудить их участие в восстановлении. Он также посетил городскую больницу №3, которую Фонд помогал восстанавливать и оборудовать в марте 2022 года.
В сообщении подчеркивается, что Великобритания активно участвует в восстановлении Украины, предоставляя необходимую помощь вместе с партнерами через Фонд партнерства для устойчивой Украины для покрытия насущных потребностей местных сообществ. Фонд партнерства для устойчивой Украины (PFRU) совместно финансируется Великобританией, Канадой, Финляндией, Швецией, Швейцарией и США. Проект направлен на координацию и согласование усилий по стабилизации для укрепления устойчивости Украины.
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