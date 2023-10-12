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Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо"

Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо" - 12.10.2023 Украина.ру

Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо"

В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Об этом заявил 12 октября в своём телеграм-канале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

2023-10-12T10:22

2023-10-12T10:22

2023-10-12T10:22

николай азаров

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ВСУ столкнулись с проблемой нехватки профессиональных офицерских кадров. По словам Азарова, основная причина – большие потери на поле боя. Усугубляет же ее тот факт, что наиболее опытные и грамотные военнослужащие отозваны с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений. Заменить же их просто неким.Пришедшие же им на смену молодые офицеры из числа необученных, наспех мобилизованных, не имеют опыта сражений. Это становится причиной фатальных ошибок, которые приводят к большим потерям и военной техники и живой силы."Солдат, которые способны стать командирами взводов или рот, становится все меньше, так как контрнаступление ВСУ "выкашивает" наиболее профессиональные и мотивированные армейские кадры", – добавляет Азаров.Такая тактика становится причиной роста недовольства среди военнослужащих, они не хотят становиться "пушечным мясом".

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2023

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николай азаров, новости, новости украины, потери всу