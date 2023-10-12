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Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо"
Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо" - 12.10.2023 Украина.ру
Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо"
В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Об этом заявил 12 октября в своём телеграм-канале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-10-12T10:22
2023-10-12T10:22
2023-10-12T10:22
николай азаров
новости
новости украины
потери всу
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ВСУ столкнулись с проблемой нехватки профессиональных офицерских кадров. По словам Азарова, основная причина – большие потери на поле боя. Усугубляет же ее тот факт, что наиболее опытные и грамотные военнослужащие отозваны с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений. Заменить же их просто неким.Пришедшие же им на смену молодые офицеры из числа необученных, наспех мобилизованных, не имеют опыта сражений. Это становится причиной фатальных ошибок, которые приводят к большим потерям и военной техники и живой силы."Солдат, которые способны стать командирами взводов или рот, становится все меньше, так как контрнаступление ВСУ "выкашивает" наиболее профессиональные и мотивированные армейские кадры", – добавляет Азаров.Такая тактика становится причиной роста недовольства среди военнослужащих, они не хотят становиться "пушечным мясом".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай азаров, новости, новости украины, потери всу
Николай Азаров, Новости, Новости Украины, потери ВСУ
Азаров: Нехватка профессиональных офицеров превращает ВСУ в "пушечное мясо"
В Вооруженных силах Украины усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Об этом заявил 12 октября в своём телеграм-канале экс-премьер-министр Украины Николай Азаров
ВСУ столкнулись с проблемой нехватки профессиональных офицерских кадров. По словам Азарова, основная причина – большие потери на поле боя. Усугубляет же ее тот факт, что наиболее опытные и грамотные военнослужащие отозваны с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений. Заменить же их просто неким.
"Нехватку в украинской армии офицеров нельзя покрыть за счет принудительной мобилизации гражданских лиц – профессионального командира попросту не обучить за несколько недель", – пишет бывший премьер-министр.
Пришедшие же им на смену молодые офицеры из числа необученных, наспех мобилизованных, не имеют опыта сражений. Это становится причиной фатальных ошибок, которые приводят к большим потерям и военной техники и живой силы.
"Солдат, которые способны стать командирами взводов или рот, становится все меньше, так как контрнаступление ВСУ "выкашивает" наиболее профессиональные и мотивированные армейские кадры", – добавляет Азаров.
Такая тактика становится причиной роста недовольства среди военнослужащих, они не хотят становиться "пушечным мясом".