https://ukraina.ru/20231012/1050114999.html

Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке

Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке - 12.10.2023 Украина.ру

Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке

Соединённые Штаты обладают значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке и не могли не знать о готовящейся эскалации палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"

2023-10-12T10:21

2023-10-12T10:21

2023-10-12T10:21

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Дипломат подчеркнула, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год они не отследили ситуацию и "не передали информацию ближайшему союзнику".Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью журналистам американских телеканалов отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.В своём телеграм-канале Захарова уже комментировала заявление Блинкена."Как так-то? Про "вторжение" России на Украину Соединённые Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и ещё два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?" - написала дипломат.Она напомнила о достаточном количестве фактов о том, что Запад накачивал киевский режим оружием и восемь лет готовил украинскую территорию под антироссийский плацдарм. "Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", - заявила Захарова.

https://ukraina.ru/20231010/1050045708.html

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новости, россия, мария захарова, сша, энтони блинкен, ближний восток, палестино-израильский конфликт, израиль