Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке - 12.10.2023 Украина.ру
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Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке - 12.10.2023 Украина.ру
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке
Соединённые Штаты обладают значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке и не могли не знать о готовящейся эскалации палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"
2023-10-12T10:21
2023-10-12T10:21
новости
россия
мария захарова
сша
энтони блинкен
ближний восток
палестино-израильский конфликт
израиль
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Дипломат подчеркнула, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год они не отследили ситуацию и "не передали информацию ближайшему союзнику".Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью журналистам американских телеканалов отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.В своём телеграм-канале Захарова уже комментировала заявление Блинкена."Как так-то? Про "вторжение" России на Украину Соединённые Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и ещё два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?" - написала дипломат.Она напомнила о достаточном количестве фактов о том, что Запад накачивал киевский режим оружием и восемь лет готовил украинскую территорию под антироссийский плацдарм. "Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", - заявила Захарова.
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новости, россия, мария захарова, сша, энтони блинкен, ближний восток, палестино-израильский конфликт, израиль
Новости, Россия, Мария Захарова, США, Энтони Блинкен, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Израиль

Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке

10:21 12.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Соединённые Штаты обладают значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке и не могли не знать о готовящейся эскалации палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"
"Разведывательная мощь США непосредственно в регионе – первое, это спутники. Мы все видели, как осуществлялась эта операция: она осуществлялась не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников", - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год они не отследили ситуацию и "не передали информацию ближайшему союзнику".
"Никак так не могло получиться, такого быть не могло", - заключила Захарова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью журналистам американских телеканалов отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.
В своём телеграм-канале Захарова уже комментировала заявление Блинкена.
"Как так-то? Про "вторжение" России на Украину Соединённые Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и ещё два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?" - написала дипломат.
Она напомнила о достаточном количестве фактов о том, что Запад накачивал киевский режим оружием и восемь лет готовил украинскую территорию под антироссийский плацдарм. "Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", - заявила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
10 октября, 10:33
"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем ВостокеУ США повсюду спутники и военные базы, а они не смогли предупредить об эскалации на Ближнем Востоке, написала 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
 
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