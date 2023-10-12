https://ukraina.ru/20231012/1050114999.html
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке - 12.10.2023 Украина.ру
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке
Соединённые Штаты обладают значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке и не могли не знать о готовящейся эскалации палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"
2023-10-12T10:21
2023-10-12T10:21
2023-10-12T10:21
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Дипломат подчеркнула, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год они не отследили ситуацию и "не передали информацию ближайшему союзнику".Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью журналистам американских телеканалов отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.В своём телеграм-канале Захарова уже комментировала заявление Блинкена."Как так-то? Про "вторжение" России на Украину Соединённые Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и ещё два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?" - написала дипломат.Она напомнила о достаточном количестве фактов о том, что Запад накачивал киевский режим оружием и восемь лет готовил украинскую территорию под антироссийский плацдарм. "Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", - заявила Захарова.
https://ukraina.ru/20231010/1050045708.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария захарова, сша, энтони блинкен, ближний восток, палестино-израильский конфликт, израиль
Новости, Россия, Мария Захарова, США, Энтони Блинкен, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Израиль
Захарова: США не могли не знать о подготовке столкновения Ближнем Востоке
Соединённые Штаты обладают значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке и не могли не знать о готовящейся эскалации палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"
"Разведывательная мощь США непосредственно в регионе – первое, это спутники. Мы все видели, как осуществлялась эта операция: она осуществлялась не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников", - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что США ведут мониторинг всего киберпространства в регионе, но за год они не отследили ситуацию и "не передали информацию ближайшему союзнику".
"Никак так не могло получиться, такого быть не могло", - заключила Захарова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в интервью журналистам американских телеканалов отказался комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.
В своём телеграм-канале Захарова уже комментировала заявление Блинкена.
"Как так-то? Про "вторжение" России на Украину Соединённые Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021 и ещё два месяца в начале 2022. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?" - написала дипломат.
Она напомнила о достаточном количестве фактов о том, что Запад накачивал киевский режим оружием и восемь лет готовил украинскую территорию под антироссийский плацдарм. "Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди", - заявила Захарова.