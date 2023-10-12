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Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков
Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков
Украинский беспилотник лишил жизни двух жителей Белгородской области, их тела оперативные службы извлекли из-под завалов. О последствиях атаки Вооружённых сил Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-10-12T02:19
2023-10-12T02:19
2023-10-12T02:19
новости
белгород
обстрелы
всу
вячеслав гладков
бпла
жертвы
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В телеграм-канале он написал, что сейчас разбор завалов продолжается и жертв украинской агрессии может быть больше. Ночью, 11 октября, украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к городу в Белгородском районе был сбит российской противовоздушной обороной. Обломки БПЛА разрушили один частный жилой дом, ещё пара – повреждены частично. Пострадали два человека – женщина и мужчина. "Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – поделился подробностями Гладков. Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, обстрелы, всу, вячеслав гладков, бпла, жертвы
Новости, Белгород, обстрелы, ВСУ, Вячеслав Гладков, БПЛА, жертвы
Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков
Украинский беспилотник лишил жизни двух жителей Белгородской области, их тела оперативные службы извлекли из-под завалов. О последствиях атаки Вооружённых сил Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
В телеграм-канале он написал
, что сейчас разбор завалов продолжается и жертв украинской агрессии может быть больше.
"Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.
Ночью, 11 октября, украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к городу в Белгородском районе был сбит российской противовоздушной обороной. Обломки БПЛА разрушили один частный жилой дом, ещё пара – повреждены частично. Пострадали
два человека – женщина и мужчина.
"Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – поделился подробностями Гладков.
Ранее в министерстве обороны России заявляли
об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.