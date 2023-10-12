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Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков

Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков - 12.10.2023 Украина.ру

Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков

Украинский беспилотник лишил жизни двух жителей Белгородской области, их тела оперативные службы извлекли из-под завалов. О последствиях атаки Вооружённых сил Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-10-12T02:19

2023-10-12T02:19

2023-10-12T02:19

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В телеграм-канале он написал, что сейчас разбор завалов продолжается и жертв украинской агрессии может быть больше. Ночью, 11 октября, украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к городу в Белгородском районе был сбит российской противовоздушной обороной. Обломки БПЛА разрушили один частный жилой дом, ещё пара – повреждены частично. Пострадали два человека – женщина и мужчина. "Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – поделился подробностями Гладков. Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белгород, обстрелы, всу, вячеслав гладков, бпла, жертвы