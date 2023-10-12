Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков
Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков
Украинский беспилотник лишил жизни двух жителей Белгородской области, их тела оперативные службы извлекли из-под завалов. О последствиях атаки Вооружённых сил Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-10-12T02:19
2023-10-12T02:19
новости
белгород
обстрелы
всу
вячеслав гладков
бпла
жертвы
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В телеграм-канале он написал, что сейчас разбор завалов продолжается и жертв украинской агрессии может быть больше. Ночью, 11 октября, украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к городу в Белгородском районе был сбит российской противовоздушной обороной. Обломки БПЛА разрушили один частный жилой дом, ещё пара – повреждены частично. Пострадали два человека – женщина и мужчина. "Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – поделился подробностями Гладков. Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгород, обстрелы, всу, вячеслав гладков, бпла, жертвы
Новости, Белгород, обстрелы, ВСУ, Вячеслав Гладков, БПЛА, жертвы

Украинский БПЛА лишил жизни двух жителей Белгородской области – Гладков

02:19 12.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Украинский беспилотник лишил жизни двух жителей Белгородской области, их тела оперативные службы извлекли из-под завалов. О последствиях атаки Вооружённых сил Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
В телеграм-канале он написал, что сейчас разбор завалов продолжается и жертв украинской агрессии может быть больше.
"Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.
Ночью, 11 октября, украинский беспилотник самолётного типа на подлёте к городу в Белгородском районе был сбит российской противовоздушной обороной. Обломки БПЛА разрушили один частный жилой дом, ещё пара – повреждены частично. Пострадали два человека – женщина и мужчина.
"Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – поделился подробностями Гладков.
Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.
 
НовостиБелгородобстрелыВСУВячеслав ГладковБПЛАжертвы
 
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