Осколки сбитого украинского БПЛА ранили двоих жителей Белгородской области – Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
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Осколки сбитого украинского БПЛА ранили двоих жителей Белгородской области – Гладков
Осколки сбитого украинского БПЛА ранили двоих жителей Белгородской области – Гладков - 12.10.2023 Украина.ру
Осколки сбитого украинского БПЛА ранили двоих жителей Белгородской области – Гладков
В Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к городу. Как минимум двое человек пострадали в результате падения обломков на частный жилой дом, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2023-10-12T01:03
2023-10-12T01:03
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
обстрелы
всу
бпла
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"Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё два человека, возможно, находятся под завалами", – написал Гладков, добавив, что сейчас на месте работают все оперативные службы. По данным министерства обороны России, беспилотник атаковал Белгородскую область в ночное время суток. "Около 23.50 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", – сказано в официальном сообщении ведомства. Ранее Гладков писал об обстреле Вооружёнными силами Украины села Дроновка Грайворонского городского округа. Один из снарядов попал в нежилой дом, повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, обстрелы, всу, бпла
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, БПЛА

Осколки сбитого украинского БПЛА ранили двоих жителей Белгородской области – Гладков

01:03 12.10.2023
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
В Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к городу. Как минимум двое человек пострадали в результате падения обломков на частный жилой дом, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё два человека, возможно, находятся под завалами", – написал Гладков, добавив, что сейчас на месте работают все оперативные службы.
По данным министерства обороны России, беспилотник атаковал Белгородскую область в ночное время суток.
"Около 23.50 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", – сказано в официальном сообщении ведомства.
Ранее Гладков писал об обстреле Вооружёнными силами Украины села Дроновка Грайворонского городского округа. Один из снарядов попал в нежилой дом, повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет.
 
НовостиБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковобстрелыВСУБПЛА
 
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