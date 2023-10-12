https://ukraina.ru/20231012/1050108267.html

Деньги, выборы и конец войны. Как Зеленский съездил в Европу

Деньги, выборы и конец войны. Как Зеленский съездил в Европу - 12.10.2023 Украина.ру

Деньги, выборы и конец войны. Как Зеленский съездил в Европу

Владимир Зеленский завершил очередное турне по Европе, в ходе которого посетил Румынию и Бельгию

2023-10-12T06:34

2023-10-12T06:34

2023-10-12T06:34

эксклюзив

владимир зеленский

бельгия

румыния

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Во время визита и разговоров с местными журналистами Зеленский сделал несколько резонансных заявлений. В частности, сообщил, что на второй срок президентства пойдет только в случае продолжения войны. А сам конфликт, по его мнению, находится на завершающей стадии.Были и новые требования денег. Теперь уже не только европейских, но и российских.Эксперты проанализировали итоги поездки Зеленского на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:Зеленский в Румынии заявил о начале «последнего и сложнейшего периода войны».Киевский лидер давно находится в глубоком обсессивно-компульсивном состоянии, поэтому иногда может непроизвольно сказать правду. Только нужно её правильно понять.Даже Зеленский не может всерьез рассматривать вариант, что «последний период войны» закончится капитуляцией России или хотя бы поражением нашей группировки в Причерноморье. Так что окончательность текущего периода явно имеет другое смысловое наполнение, точно не связанное с украинскими «перемогами».В тот же день, 10 октября, на France 2 вышло интервью Зеленского, где он поделился испугом от того, что на фоне Израиля всем станет не до Украины, и это будет иметь «негативные последствия».Надо понимать, что «сложнейшим» последний по Зеленскому этап войны будет в силу нехватки финансирования. В самом деле, непросто. И в самом деле – этап будет последний, потому что какая война без денег.Ещё Зеленский рассказал румынам, что будет баллотироваться на второй срок (хотя обещал этого не делать) в том случае, если боевые действия будут продолжаться. А если война кончится, то на выборы не пойдет.Решать, идти на выборы или нет, конечно будет не Зеленский. А господа в Вашингтоне, Лондоне и немножко в Берлине. Но и тут в словах Зеленского есть смысл. Его задача бегать в футболке «хаки» и работать фронтменом проекта «Переработка украинцев в прибыли для американского ВПК».Когда проект будет завершен, Зеленский из «Черчилля» превратится просто в козла отпущения, которому припомнят и коррупцию, и нацизм, и передачу оружия ХАМАСу.Так что – всё правда. Зеленский работает президентом и, вообще, живой только до тех пор, пока война на Украине считается рентабельной.Украинский политолог Владимир Фесенко:Визит Президента Зеленского в Румынию.В последнее время все информационно-политическое внимание сосредоточено на Израиле. Но важные события происходят и в украинской политике.В этом контексте обратите внимание на визит Президента Зеленского в Румынию. Это был официальный визит (второй по статусу вид зарубежного визита главы государства), дополнительно подчеркивающий его значение.Напомню, что во время нынешней войны большинство зарубежных визитов руководителя украинского государства являются рабочими. В Румынию визит был совершён на более высоком уровне. И это дополнительно подчеркивает значение отношений между Украиной и Румынией сейчас, да и на перспективу.По итогам этого визита Президенты Украины и Румынии подписали Совместную декларацию, в которой было заявлено, что обе страны будут стремиться к выведению отношений между Украиной и Румынией на уровень стратегического партнерства.Отмечу в этой связи, что о стратегическом партнерстве говорят, когда отношения между странами имеют особое долгосрочное значение в международно-политическом и экономическом смысле.Политологи давно дискутируют по поводу критериев корректного применения термина «стратегическое партнерство» в двусторонних межгосударственных отношениях. Раньше в украинской дипломатии этим термином иногда злоупотребляли, использовали его не всегда уместно.В этом случае обе страны проявили реалистический прагматизм. Президенты Украины и Румынии не стали спешить с выводом, что наши страны уже стали стратегическими партнерами, заявлено о стремлении выйти на этот уровень. А это значит, что Румыния сейчас и на перспективу станет для нас одним из приоритетных международных партнеров.На сегодняшний день это в первую очередь связано с обеспечением работы черноморского зернового коридора для Украины. Президенты Украины и Румынии «поддержали усилия по удвоению до 4 млн тонн в месяц объемов транзита через Румынию и договорились поддерживать координацию по транзиту украинского зерна через Румынию».Именно Румыния сейчас становится для нас главным хабом для транзита украинского зерна на экспорт. Однако Румыния важна для нас и в более широком контексте безопасности – как партнер для восстановления безопасности в регионе Черного моря. В этом есть общий интерес обеих стран.Очень важно для нас, что Президенты согласились с приоритетностью подготовки украинских пилотов на F-16 в учебном центре Румынии. И это один из конкретных результатов визита Президента Зеленского в Румынию.Безопасное сотрудничество с Румынией и совместные усилия обеих стран в регионе Черного моря имеют для нас значение и в контексте евроатлантической интеграции. Главы обоих государств заявили о поддержке интеграции Украины в НАТО, а также приветствовали готовность Румынии начать переговоры по двустороннему соглашению о безопасности в рамках Совместной декларации G7.Очевидно, что интересы обеих стран совпадают и по вопросам европейской интеграции Украины. В совместной декларации была зафиксирована жесткая поддержка со стороны Румынии продвижения нашего государства к членству в Европейском Союзе, в частности необходимость принятия до конца 2023 года политического решения по открытию переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.Ранее, еще в довоенные времена, многие украинские эксперты в сфере внешней политики отмечали необходимость значительной активизации двусторонних отношений Украины с Румынией. Хорошо, что это происходит именно сейчас, когда потребность в этом стала еще более актуальной.Политолог Олег Пастернак:Зеленский в интервью Digi24 сказал, что пойдет на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться."Если война закончится – нет. Я не могу убежать во время войны", — сказал Президент.Что это значит? Скорее всего, это значит, что власть направлена на длительную войну и выборы нужно будет проводить в условиях боевых действий. Наверху появилось понимание избирательного трека, о чем уже сообщили международные партнеры.В таких условиях общество будет воспринимать голосование на президентских выборах не как обычные конкурентные выборы, а как плебисцит под давлением обстоятельств военного времени, что автоматически освящает и легитимирует понятный всем результат. Такие «полувыборы».В таких условиях можно попробовать апробировать технологию интернет-голосования. Или почтового голосования. А также голосования в несколько дней.Если война закончится в какое-то время (но это очень маловероятная и туманная перспектива), то возникает вопрос преемника. А это – совершенно новая комбинация со многими неизвестными и непрогнозируемыми обстоятельствами.Но это пока только ситуация для теоретического обдумывания.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Бельгия согласилась передать Украине прибыль от налогообложения активов РФ — но не сами активы. Зеленскому, приехавшему в Брюссель просить деньги, премьер Бельгии Александр де Кроо обещал в 2024 году €1,7 млрд.Визит Зеленского начался с требований передать Киеву замороженные в ЕС российские активы. Аргументация была очень странной: дескать, у вас лежат русские деньги, мы от России страдаем, поэтому дайте её деньги нам. Неудивительно, что это не сработало.Трогать государственные активы РФ на Западе опасаются до сих пор. И ясно, почему. Их конфискация вызовет немедленную реакцию остального мира, где уже и так подозрительно оценивают ситуацию: сегодня отобрали деньги России, а чьи будут следующими? И это — не считая ответных действий самой Москвы.Действительно, фактор взаимности тут вполне работает. В случае чего, Россия может "компенсировать" себе значительную часть того, что Запад заморозил. Речь идёт, разумеется, о собственности западных компаний и структур в самой России.В итоге Зеленскому достались не русские активы, а всего лишь налоги с прибыли от них. То есть фактически, на €1,7 млрд обеднела бельгийская казна, а не Россия.Общественный деятель Александр Скубченко:Тут надо понимать, что интересы Зеленского и его окружения, и интересы Украины — это разные вещи. Зеленскому нужна война — это источник его власти и сохранения. Украине нужен мир — это источник её выживания и сохранения.К сожалению, интересы Украины на Украине никому не интересны. А ради собственного выживания Зеленский готов уничтожить хоть всю Украину.Политик Олег Царев:Зеленский с официальным визитом в Румынии. Собирался обсуждать продолжение сотрудничества в сфере безопасности, развитии авиации и других оборонных коалиций, усилении противовоздушной обороны (накрыть румынским ПВО порты Украины на Дунае), общей архитектуре безопасности в Черноморском регионе.В планах была встреча с президентом, премьером и выступление перед парламентом. С последним пунктом, правда, возникли проблемы:«Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь Зеленского больше не состоится», - сообщает румынский портал со ссылкой на источники в парламенте.Румынские СМИ пишут, против выступления Зеленского высказались некоторые парламентарии. Например, депутат Джордже Симион поместил в соцсетях пост со смайликами, в котором иронизирует над ситуацией, и над Зеленским в частности: «С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зелинский не придёт сегодня в румынский парламент».Подписчики депутата тут же добавили, что «этому отморозку здесь нечего делать».Отмена запланированной и, главное, уже анонсированной встречи в конгрессе США и в парламенте Румынии — это дипломатический скандал.Публичная оплеуха. Так не делается. Обычно все оговаривают заранее. Разве что Зеленский окончательно переведен в статус «отработанного материала», перед которым нет смысла соблюдать правила приличия.Политолог Александр Носович:Если бы Зеленский пришёл в румынский парламент, оппозиция начала бы ему задавать вопросы, куда пошла поддержка Румынии Украине, тот бы в ответ стал хамить, оскорблять, указывать на агентов Путина, и был бы большой скандал.Если бы оппозиции заткнули рот и не дали задать вопросы Зеленскому, был бы ещё больший скандал. В итоге наименьшим скандалом была признана отмена визита Зеленского в румынский парламент.Вывод: после скандала с рукоплесканиями нацисту в канадском парламенте, к которому мир внезапно оказался ещё не готов, союзники Киева дуют на воду, а президент Украины окончательно стал токсичным. Он создаёт проблемы каждому, кто с ним связываются.Покровители уже не могут скрыть отвращения, когда видят на международном форуме эту сутулую фигуру в камуфляже с хмурой небритой рожей, которая опять просит помощи. Ничего, пусть помучаются. Они Зеленского вознесли на пьедестал, пусть они его оттуда и снимают.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, владимир зеленский, бельгия, румыния, война, деньги, олег царев, александр носович, скубченко, фесенко