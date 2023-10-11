https://ukraina.ru/20231011/1050091176.html
Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС
Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС - 11.10.2023 Украина.ру
Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС
Первая реакция многих альтернативно-одарённых персонажей на события в Израиле была незамысловатой. Как сказал бывший журналист Айдер Муждабаев* – "Путин напал на Израиль"
2023-10-11T14:46
2023-10-11T14:46
2023-10-11T14:46
эксклюзив
запад
израиль
россия
иран
хамас
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050091705_0:152:3027:1855_1920x0_80_0_0_3e76bdbac39fda6a027624f09c1de8f9.jpg
Впрочем, менее одарённые персонажи думают примерно так же и даже находят обоснования для такой точки зрения.Вот, например, Джек Детч в Foreign Policy рассуждает о кризисе в Израиле и даёт статье название "Что будет делать Россия с хаосом в Газе?"Казалось бы – причём тут Россия к хаосу в Газе? Это проблема Израиля и Палестинской автономии… Ну вот теперь ещё Ливана и Сирии. Но о Сирии и о союзнических отношениях России с Сирией в статье не сказано ни слова. Забыл, наверное. Зато упомянут Иран и тесные отношения с ним России. Детч ссылается на мнение эксперта Гудзоновского института Майкла Дорана, который считает, что иранские силы "Кудс" консультировали ХАМАС перед нападением на Израиль. Правда, причём тут Россия – по-прежнему непонятно.Будем честны – автор уважаемого издания вовсе не уверят, что кризис спровоцирован именно Россией. И даже приведя мнение бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что "русские были бы заинтересованы в фрагментации Запада и создании дополнительных проблем", автор честно обращает внимание на особые отношения между Путиным и Нетаньяху, а также на более чем сдержанную позицию Израиля в отношении украинского кризиса. Тут достаточно было бы упомянуть, что Украина так и не получила от Израиля вооружений, хотя Зеленский вымаливал их ещё до начала СВО.В общем, России незачем ссориться с Израилем, но у России есть объективные интересы в разворачивающемся конфликте.Во-первых, это неминуемое снижение объёмов западной помощи Украине. Причём речь идёт не о готовности помогать, а о физическом отсутствии необходимых оружия, боеприпасов и снаряжения – склады западных союзников опустошены ещё украинским конфликтом.Правда, пока что речь идёт о предоставлении Израилю боеприпасов со складов, заранее размещённых в регионе. Вот тут Зеленский должен был бы обидеться – ему же говорят, что боеприпасов нет, а они, оказывается, есть, но зарезервированы для ещё более ключевых союзников. Зато российский интерес просматривается уже с трудом – российская сторона наверняка знает о том, с каких складов осуществляется снабжение ВСУ и ЦАХАЛ.Во-вторых, это усложнение отношений в западном альянсе.С одной стороны, как уже было упомянуто, для Запада тяжело будет одновременно оказывать помощь Украине и Израилю.С другой стороны, европейские союзники опасаются, что ответом на поддержку Израиля станет обострение террористической опасности.Последняя угроза не выглядит надуманной. В смысле, не факт, что палестинские организации готовы к использованию террористической тактики за пределами Израиля, но в Европе имеет место огромная арабская диаспора, у которой свои представления о прекрасном. Волна терактов во Франции была не так давно, а тут уже появились предвестники нового кризиса – в Берлине, например, подрались учитель со школьником из-за палестинского флага…При этом автор старательно забывает, что Россия становилась жертвой террористических атак со стороны чеченских сепаратистов, а теперь и со стороны украинских спецслужб. Уж кто-то, а Россия точно не заинтересована в расширении террористической угрозы и, кстати говоря, придерживается мнения, что финансирования террористов – не лучшая идея (а ХАМАС на раннем этапе существования поддерживался Израилем).Риск для России указан только один, причём он не связан напрямую с израильским кризисом – американский аналитик Джонатан Лорд указывает, что "если Россия окажется загнанной в угол на Украине, Иран сможет потребовать большего". В частности, речь может идти о системах ПВО, перспективных истребителях или даже помощь в реализации ядерной программы.Ну и в завершение – помните, как в анекдоте: Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Так вот, последняя фраза в статье принадлежит бывшему командующему американскими силами в Европе Бену Ходжесу: "они (русские – Авт.) стали союзниками Ирана — причем, быть может, даже ближайшими — и помогают друг другу в этой атаке ХАМАСа на Израиль". И не подкопаешься – автор выше ведь сказал, что свечку не держал, а вывод – оценочное суждение генерала-русофоба, за которое ни журналист, ни сам генерал ответственности не несут. Но нужное впечатление создано.* признан в России иноагентом.
https://ukraina.ru/20231009/1050034851.html
https://ukraina.ru/20230515/1046206087.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
эксклюзив, запад, израиль, россия, иран, хамас
Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС
Первая реакция многих альтернативно-одарённых персонажей на события в Израиле была незамысловатой. Как сказал бывший журналист Айдер Муждабаев* – "Путин напал на Израиль"
Впрочем, менее одарённые персонажи думают примерно так же и даже находят обоснования для такой точки зрения.
Вот, например, Джек Детч
в Foreign Policy рассуждает
о кризисе в Израиле и даёт статье название "Что будет делать Россия с хаосом в Газе?"
Казалось бы – причём тут Россия к хаосу в Газе? Это проблема Израиля и Палестинской автономии… Ну вот теперь ещё Ливана и Сирии. Но о Сирии и о союзнических отношениях России с Сирией в статье не сказано ни слова. Забыл, наверное.
Зато упомянут Иран и тесные отношения с ним России. Детч ссылается на мнение эксперта Гудзоновского института Майкла Дорана, который считает, что иранские силы "Кудс" консультировали ХАМАС перед нападением на Израиль. Правда, причём тут Россия – по-прежнему непонятно.
Будем честны – автор уважаемого издания вовсе не уверят, что кризис спровоцирован именно Россией. И даже приведя мнение бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что "русские были бы заинтересованы в фрагментации Запада и создании дополнительных проблем", автор честно обращает внимание на особые отношения между Путиным и Нетаньяху, а также на более чем сдержанную позицию Израиля в отношении украинского кризиса.
Тут достаточно было бы упомянуть, что Украина так и не получила от Израиля вооружений, хотя Зеленский вымаливал
их ещё до начала СВО.
В общем, России незачем ссориться с Израилем, но у России есть объективные интересы в разворачивающемся конфликте.
Во-первых, это неминуемое снижение объёмов западной помощи Украине. Причём речь идёт не о готовности помогать, а о физическом отсутствии необходимых оружия, боеприпасов и снаряжения – склады западных союзников опустошены ещё украинским конфликтом.
Правда, пока что речь идёт о предоставлении Израилю боеприпасов со складов, заранее размещённых в регионе. Вот тут Зеленский должен был бы обидеться – ему же говорят, что боеприпасов нет, а они, оказывается, есть, но зарезервированы для ещё более ключевых союзников.
Зато российский интерес просматривается уже с трудом – российская сторона наверняка знает о том, с каких складов осуществляется снабжение ВСУ и ЦАХАЛ.
Во-вторых, это усложнение отношений в западном альянсе.
С одной стороны, как уже было упомянуто, для Запада тяжело будет одновременно оказывать помощь Украине и Израилю.
С другой стороны, европейские союзники опасаются, что ответом на поддержку Израиля станет обострение террористической опасности.
Последняя угроза не выглядит надуманной. В смысле, не факт, что палестинские организации готовы к использованию террористической тактики за пределами Израиля, но в Европе имеет место огромная арабская диаспора, у которой свои представления о прекрасном.
Волна терактов во Франции была не так давно, а тут уже появились предвестники нового кризиса – в Берлине, например, подрались
учитель со школьником из-за палестинского флага…
При этом автор старательно забывает, что Россия становилась жертвой террористических атак со стороны чеченских сепаратистов, а теперь и со стороны украинских спецслужб.
Уж кто-то, а Россия точно не заинтересована в расширении террористической угрозы и, кстати говоря, придерживается мнения, что финансирования террористов – не лучшая идея (а ХАМАС на раннем этапе существования поддерживался Израилем).
Риск для России указан только один, причём он не связан напрямую с израильским кризисом – американский аналитик Джонатан Лорд указывает, что "если Россия окажется загнанной в угол на Украине, Иран сможет потребовать большего".
В частности, речь может идти о системах ПВО, перспективных истребителях или даже помощь в реализации ядерной программы.
Ну и в завершение – помните, как в анекдоте: Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя фраза.
Так вот, последняя фраза в статье принадлежит бывшему командующему американскими силами в Европе Бену Ходжесу: "они (русские – Авт.) стали союзниками Ирана — причем, быть может, даже ближайшими — и помогают друг другу в этой атаке ХАМАСа на Израиль".
И не подкопаешься – автор выше ведь сказал, что свечку не держал, а вывод – оценочное суждение генерала-русофоба, за которое ни журналист, ни сам генерал ответственности не несут. Но нужное впечатление создано.
* признан в России иноагентом.