https://ukraina.ru/20231011/1050087497.html

Атака дронов, использование боевиков ИГ*, затягивание конфликта. Главное на Украине на 13:00 11 октября

Атака дронов, использование боевиков ИГ*, затягивание конфликта. Главное на Украине на 13:00 11 октября - 11.10.2023 Украина.ру

Атака дронов, использование боевиков ИГ*, затягивание конфликта. Главное на Украине на 13:00 11 октября

Украина.ру, 11.10.2023

2023-10-11T13:00

2023-10-11T13:00

2023-10-11T13:00

дроны

атака

донецк

обстрелы

иг

хроники

эксклюзив

спецоперация

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сша

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ВСУ обстреляли Донбасс и атаковали территорию Белгородской области дронами-камикадзе. Члены запрещенного в РФ "Исламского государства"* и подобные им боевики воюют против России на Украине. США, Британия и другие страны продолжают спонсировать конфликтУкраинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, украинские войска с 8.25 по 11.20 выпустили в общей сложности еще 12 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району.Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области пятью дронами-камикадзе за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Он опубликовал статистику об обстрелах за сутки. Накануне со стороны Украины по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 44 боеприпаса, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера.Кроме того, села в Белгородском, Борисовском и Валуйском районах были атакованы пятью дронами-камикадзе, в Шебекинском округе дрон-камикадзе был сбит."В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено четыре прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два артиллерийских снаряда, также село подверглось атаке дрона-камикадзе. В селе Красный Хутор зафиксировано восемь прилетов из артиллерии. В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, уточнил глава области.По данным главы региона, в результате обстрелов села Поповка Краснояружского района погибли двое мирных жителей. По селу было выпущено 10 артиллерийских снарядов, четыре из которых пришлись на окраину села. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена ЛЭП. По окраинам сел Репяховка, Демидовка и Теребрено выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Наемники, террористы, члены ИГ* и другие "защитники" КиеваПредседатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ в среду рассказал, что на сегодняшний день в странах Евросоюза под патронажем спецслужб НАТО действует 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций и наемников.Он предупредил, что Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии."Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", - сказал Бортников.Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей, добавил он.Он также заверил, что на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Бортников напомнил, что Запад наращивает поставки на Украину тяжелой техники и дальнобойных вооружений, запрещенных кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном, боевых беспилотников воздушного и морского базирования, современных систем управления и связи. Рассматривается вопрос предоставления киевскому режиму многофункциональных истребителей четвертого поколения."Таким образом, в результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в "площадку для обкатки" террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира", - констатировал Бортников.Накачивание оружием и деньгамиНесмотря на протесты России и некоторых западных политиков и общественных деятелей, США продолжают затягивать украинский конфликт, накачивая Киев деньгами и оружием.Так, глава Пентагона Ллойд Остин в среду заверил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов."США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 200 млн долларов", - заявил он, открывая заседание контактной группы поддержки Украины.Глава Пентагона отметил, что участники мероприятия обсудят нужды Киева в боеприпасах и ПВО.По словам Остина, в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине."А также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками", - добавил он.По словам шефа Пентагона, таким образом помощь США Киеву с февраля 2022 года достигнет 43,9 млрд долларов. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Как заявил ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.Кроме того, Великобритания и ряд союзников объявят на встрече Контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщило в среду британское Минобороны.Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины, который под руководством Британии объединяет Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Исландию и Литву.Новый транш финансирования пойдёт на обеспечение расчистки минных полей, обслуживание боевых машин и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры.Пакет поддержки также будет включать оборудование для наведения мостов и осуществления переправ, а также машины для уничтожения невзрывных заграждений, сказано в документе.О предоставлении Киеву новой помощи объявят министр обороны Британии Грант Шаппс и его коллеги по фонду на встрече Контактной группы в Брюсселе. Новое оборудование будет поставлено на Украину "в ближайшие месяцы", сообщили в ведомстве.Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер в среду подтвердила, что королевство поставит Украине, начиная с 2025 года, "несколько" F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35", сообщило радио RTL.По словам министра, Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов.Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства страны одобрил поставку 19-го пакета военной помощи Украине на 95 миллионов евро."Финляндия поставляет на Украину больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 11 октября 2023 года по предложению правительства. Это будет 19-й пакет оборонной техники для Украины", - указало финское Минобороны.По оперативным соображениям и для того, чтобы помощь была доставлена в целости и сохранности, дальнейшие подробности о содержании пакета, способе его доставки или графике не сообщаются, уточняет ведомство.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ukraina.ru/20231011/1050078505.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дроны, атака, донецк, обстрелы, иг, хроники, эксклюзив, спецоперация, помощь, сша, запад