Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Нейтралитет позволит России участвовать в урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Россия". Комментарий опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин
По словам Пескова, Россия будет сохранять диалог с обеими сторонами конфликта.
"Для нас важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта. Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования", — сказал пресс-секретарь президента России.
Также Песков подчеркнул, что Россия имеет давние исторические связи с палестинцами и израильтянами.