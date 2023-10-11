Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной

"Для нас важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта. Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования", — сказал пресс-секретарь президента России.