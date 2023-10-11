Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной - 11.10.2023 Украина.ру
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Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной
Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной - 11.10.2023 Украина.ру
Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной
Нейтралитет позволит России участвовать в урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Россия". Комментарий опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин
2023-10-11T12:34
2023-10-11T12:34
дмитрий песков
новости
россия
израиль
палестина
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По словам Пескова, Россия будет сохранять диалог с обеими сторонами конфликта.Также Песков подчеркнул, что Россия имеет давние исторические связи с палестинцами и израильтянами.
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дмитрий песков, новости, россия, израиль, палестина
Дмитрий Песков, Новости, Россия, Израиль, Палестина

Песков: Россия должна сохранить нейтралитет между Израилем и Палестиной

12:34 11.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Нейтралитет позволит России участвовать в урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Россия". Комментарий опубликовал в своем Телеграм-канале журналист Павел Зарубин
По словам Пескова, Россия будет сохранять диалог с обеими сторонами конфликта.

"Для нас важно сохранять сбалансированный подход и оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта. Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования", — сказал пресс-секретарь президента России.

Также Песков подчеркнул, что Россия имеет давние исторические связи с палестинцами и израильтянами.
 
Дмитрий ПесковНовостиРоссияИзраильПалестина
 
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