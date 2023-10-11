https://ukraina.ru/20231011/1050084492.html

Экс-глава "Нафтогаза" помогает минэнерго Молдавии провести аудит долга перед "Газпромом"

Экс-глава "Нафтогаза" помогает минэнерго Молдавии провести аудит долга перед "Газпромом" - 11.10.2023 Украина.ру

Экс-глава "Нафтогаза" помогает минэнерго Молдавии провести аудит долга перед "Газпромом"

Экс-директор "Нафтогаза" консультирует министра энергетики Молдавии по их отношениям с "Газпромом", сообщили 10 октября журналисты издания NewsMaker

2023-10-11T11:26

2023-10-11T11:26

2023-10-11T11:26

новости

молдавия

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Глава министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что министерство сотрудничает с бывшим директором украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.При этом Парликов заявляет, что Коболев не является сотрудником министерства, но его "экспертное мнение ценно для ведомства".Парликов прокомментировал информацию о том, что Молдова предложила "Газпрому" выплатить 153 миллиона долларов. Парликов опроверг это заявление и сказал, что "цифра точная, валюта ошибочная" — Молдавия предложила выплатить 153 миллионов леев (около 8,5 млн долларов), а не долларов.Накануне, 9 октября, бывший глава "Нафтогаз" заявил, что "стал советником президента Молдавии", пишет издание. Он этом Коболев заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, который рассматривал продление его меры пресечения. "Я — советник президента Молдавии, я помогаю этой стране завершить процесс аудита долгов „Газпрому“", — заявил Коболев.В администрации молдавского президента подтвердили, что Коболев по рекомендации Европейской комиссии действительно консультировал молдавские власти в период кризиса 2021-2022 годов и министерство энергетики по вопросам аудита долга предприятия Moldovagaz. При этом там опровергли его заявление о том, что он является "советником президента Молдавии".Коболев руководил украинским "Нафтогазом" с 2014 по 2021 год. В феврале 2022 года его заподозрили в выдаче себе премии 229,25 млн гривен (около 6,3 млн долларов) за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Нормативно размеры таких премиальных выплат — 37,48 млн гривен (около 1 млн долларов), сообщило издание.

https://ukraina.ru/20230927/1049740067.html

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новости, молдавия