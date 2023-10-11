https://ukraina.ru/20231011/1050078505.html

Попытки атаковать, опасения Зеленского, возвращение звёзд в РФ. Главное на Украине на утро 11 октября

Попытки атаковать, опасения Зеленского, возвращение звёзд в РФ. Главное на Украине на утро 11 октября - 11.10.2023 Украина.ру

Попытки атаковать, опасения Зеленского, возвращение звёзд в РФ. Главное на Украине на утро 11 октября

Украина.ру, 11.10.2023

2023-10-11T09:00

2023-10-11T09:00

2023-10-11T09:26

хроники

эксклюзив

спецоперация

обстрелы

атаки

беспилотник

всу

владимир зеленский

помощь

сша

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Российские военные уничтожают дроны и отражают другие атаки ВСУ. Зеленский предупредил об опасности для Украины из-за ситуации в Израиле. Депутат Госдумы анонсировал скорое возвращение в РФ звезд и миллиардеровРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Украины самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.«В течение ночи 11 октября пресечены две попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная.Эксперт отметил, что изменилась тактика наступления украинских сил: в авангарде идут подразделения, состоящие из украинских радикалов, а поддерживают их уже мобилизованными.Ранее Минобороны России в сводке за вторник сообщало о двух отраженных за сутки атаках штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР. Потери украинской стороны, согласно сообщению российского оборонного ведомства, составили до 60 человек и 7 единиц техники.Украинские военные за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинцы выпустили 84 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц: в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА и в Мариуполе, где мирный житель подорвался на боеприпасе.Также сообщается о повреждении четырех жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и одного объекта гражданской инфраструктуры.Утром в среду националисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за полчаса одиннадцать снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.С 6:50 до 7:10 трижды обстреляли Киевский район Донецка, выпущено восемь снарядов такого же калибра.В свою очередь, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации трех украинских бригад в ДНР.По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева, ударами авиации были поражены скопления живой силы украинских войск и их военной техники на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Кроме того, был поражен опорный пункт противника в Спорном и пункт управления беспилотниками в Первомайском.Помимо этого, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили скопление живой силы противника в районе Андреевки.Опасения ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».Глава государства также выразил надежду на продолжение помощи со стороны США.Ранее руководство США задумалось об объединении помощи Израилю и Украине. Сообщалось, что американская администрация рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта финансирование обеих стран.Однако американский сенатор Джош Хоули призвал поступить иначе и отправить Израилю все предназначавшиеся Украине средства.Как отметил политолог Константин Блохин, «связывание» помощи негативно отразится как на качестве, так и на объеме поддержки Киева. По его мнению, в случае расширения палестино-израильского конфликта США поставят в приоритет Израиль, поскольку он является их ближайшим союзником.При этом, считает российский политолог Дмитрий Родионов, в случае быстрого урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем для Украины ничего не изменится. Он подчеркнул, что страна столкнется с проблемами, только если противостояние затянется на недели или месяцы.В свою очередь, военный эксперт Борис Джерелиевский предрек заморозку конфликта на Украине в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Он полагает, что западные союзники Киева захотят пойти на огромные территориальные уступки ради прекращения боевых действий.В минувшие выходные Израиль сообщил о ракетном обстреле страны палестинскими радикалами из сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.Накануне армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа. Отмечалось, что израильская сторона готовится к многомесячной наземной кампании в секторе.Возвращение звезд в РФДепутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предрек скорое возвращение всех российских миллиардеров и звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, так как «в Европе и Израиле они никому не нужны».«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — сказал Хамзаев.Он также отметил, что релоканты чаще всего являются обычными «скитальцами по миру в поисках лучшей жизни», а у «нормальных среднестатистических людей они вызывают лишь презрение».Парламентарий напомнил, что на Украине не так давно завели новое дело против Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации.«Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс», — считает Хамзаев.Депутат уверен, что специализированные службы РФ тщательно проверят, каков был мотив тех или иных шагов релокантов, была ли «какая-то многоходовка в их действиях, готовы ли они раскаяться».Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение бизнесмена Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман — гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.Сам российский бизнесмен заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.Как отметил накануне спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании, релокантов, которые уехали из России и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», в России не только не ждут, но и, если они вернутся, Магадан им обеспечен.

https://ukraina.ru/20231010/1050051910.html

https://ukraina.ru/20231009/1050024516.html

https://ukraina.ru/20231010/1050043945.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, обстрелы, атаки, беспилотник, всу, владимир зеленский, помощь, сша, израиль, михаил фридман, вячеслав володин, россия