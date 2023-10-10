https://ukraina.ru/20231010/1050065220.html

Захарова: Белоруссия сократила вооружения, согласно договору, а Польша - нарастила

Захарова: Белоруссия сократила вооружения, согласно договору, а Польша - нарастила - 10.10.2023 Украина.ру

Захарова: Белоруссия сократила вооружения, согласно договору, а Польша - нарастила

Белоруссия сократила 3200 единиц обычных вооружений и техники, но правительство Польши решило увеличить группировку у её границ, заявила 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2023-10-10T16:50

2023-10-10T16:50

2023-10-10T16:50

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Белоруссия на протяжении 30 лет в полном объёме выполняет обязательства по Договору об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила представитель МИД РФ.Об этом было сообщено, напомнила дипломат, только по запросу Минска.Также Чехия уведомила по сети связи ОБСЕ о приостановлении выполнения обязательств по договору перед белорусской стороной в августе 2022 года, подчеркнула Захарова. Очевидно, это было сделано, чтобы скрыть стремительное наращивание наступательной группировки в непосредственной близости от границ Союзного государства, считает Захарова.В апреле Минск призвал пересмотреть данное решение, выражая готовность к конструктивному и взаимоуважительному диалогу. Но этот призыв был проигнорирован.И по справедливому выражению официального представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза, "Варшава минирует всю Европу", приводит его слова дипломат.Россия не может оставить это без реакции, считают в МИД РФ."Принятое нашими белорусскими друзьями решение является ответом двум указанным государствам. На практике этот шаг, предпринятый с соблюдением необходимым процедур, означает, что им больше не будут передаваться информация, уведомления по ДОВСЕ. Не будут приниматься и инспекционные группы", - заключила Захарова.Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года ограничивал численность европейских армий и предписывал контроль за сдерживанием милитаризации посредством международных инспекций. Официальный Минск неоднократно заявлял о недоброжелательном поведении европейских столиц, что создавало проблемы в реализации международных договоров.Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в милитаризации региона, увеличении армии и стягивании её к белорусской границе. Она является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии, а также ОДКБ – оба этих объединения Евросоюз не признаёт.Польша ещё весной отказалась предоставлять Белоруссии информацию о своей армии, а также запретила доступ белорусских инспекторов. В августе Минобороны Белоруссии напоминало, что "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек" и заявленная Варшавой "реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ".

https://ukraina.ru/20230907/1049223543.html

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новости, белоруссия, польша, чехия, довсе, оружие, европа, минск, россия