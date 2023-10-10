https://ukraina.ru/20231010/1050051910.html

Обстрелы, мощный удар по ВСУ у Авдеевки, военкомы-преступники. Главное на Украине на 13:00 10 октября

Обстрелы, мощный удар по ВСУ у Авдеевки, военкомы-преступники. Главное на Украине на 13:00 10 октября - 10.10.2023 Украина.ру

Обстрелы, мощный удар по ВСУ у Авдеевки, военкомы-преступники. Главное на Украине на 13:00 10 октября

Украина.ру, 10.10.2023

2023-10-10T13:00

2023-10-10T13:00

2023-10-10T13:37

военкомат

военком

гбр

расследование

всу

удар

обстрелы

авдеевка

хроники

эксклюзив

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Боевики ВСУ обстреляли спальный район Новой Каховки и другие новые регионы РФ. Российские войска нанесли мощный удар по объектам ВСУ в районе Авдеевки. ГБР Украины завело сотни уголовных дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблении служебным положением.Во вторник украинские войска выпустили 18 «натовских» снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, с 9:15 по 10:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в общей сложности еще 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.В 10:55 украинский беспилотник атаковал Горловку.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 — населенный пункт Горловка (Никитовский район), ударный БПЛА», — указали в представительстве.О последствиях пока ничего не известно.Администрация Новой Каховки в Херсонской области информировала, что националисты выпустили по городу семь ракет.«Украинские боевики нанесли бесчеловечный ракетный удар по Новой Каховке. Боевики ВСУ обстреляли спальный район города, в котором находятся только жилые дома, общежития, магазины… На данный момент известно о семи ракетах, которые прилетели по городу. Информация еще уточняется», — говорится в материале.По данным властей, ракетный удар наносился с правого берега Днепра.«Укрофашисты в который раз выбрали именно жилой микрорайон Новой Каховки, чтобы удар был мощнее и больнее - по мирным людям, по жилым домам», — подчеркнули в администрации.Поврежден газопровод на улице Гидростроителей и линия электропередачи, добавили власти.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории порядка 10 снарядов.Он добавил, что также в Яковлевском округе в районе села Ольховка системой ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Ситуация в районе АвдеевкиРоссийские войска нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».Отмечается, что с 5 часов утра в районе населенного пункта, затянутого дымом от сильных пожаров, работает авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки Вооруженных сил России, уничтожающие позиции украинской армии.В частности, удары наносятся по обстреливавшим Донецк артиллерийским батареям ВСУ.В военном телеграм-канале «Два майора» говорится, что российская армия «ведет самый массированный артиллерийский обстрел позиций противника за последние месяцы». Удары наносятся по складам ВСУ с боеприпасами, утверждает канал, называя обстрел «подготовкой к наступательным действиям».Телеграм-канал WarGonzo заявляет, что «счет ракет и снарядов идет на десятки». «Противоположная сторона фронта в дыму. Возможно, это артподготовка или ответка за обстрелы Донецка», — считает канал.Телеграм-канал «Военная хроника» предположил, что «ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава». В Авдеевке уничтожаются склады, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с техникой, утверждает канал.Потери со стороны ВСУ на Авдеевском направлении составили, по разным данным от 20 до 40 человек, несколько десятков ранены, также потеряна техника, утверждает военкор Юрий Котенок со ссылкой на украинские источники.Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, за минувшие сутки российские войска продвинулись в Авдеевке, уничтожив два укрепрайона Вооруженных сил Украины.Он уточнил, что в ходе наступательных действий российские военные также поразили до 20 единиц техники ВСУ, добавив, что в настоящее время ВС РФ продолжают наносить артиллерийские удары по украинским позициям в городе.Преступления украинских военкомовГосбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что завело 260 уголовных дел против сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий по подозрению в злоупотреблении служебным положением.Ранее на Украине после ряда громких коррупционных скандалов началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей, все это — на миллионы долларов.В сентябре стартовала проверка всех решений военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе, выданных с 24 февраля 2022 года — начала действия военного положения.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.На днях представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придется воевать.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

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https://ukraina.ru/20231006/1049955567.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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