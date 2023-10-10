https://ukraina.ru/20231010/1050046105.html

"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ

"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ - 10.10.2023 Украина.ру

"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ

Антивоенные настроения и опасения того, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, отразились на итогах голосования против "светофорной коалиции" партии СДПГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-10-10T10:11

2023-10-10T10:11

2023-10-10T10:26

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Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.Эти выборы могут считаться пробными к федеральным выборам в Германии 2025 года. Гессен и Бавария – земли с большой плотностью населения, и результаты местных выборов показательны для Германии в целом, рассказал эксперт.Победа "Альтернативы для Германии" была предсказуема, но даже в Баварии они неожиданно получили такой высокий результат. Также было предсказуемо слабое выступление СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции" (правящую коалицию в ФРГ называют "светофорной" по цветам эмблем партий: СДПГ — красный, СвДП — желтый и "Зеленые" - ред.), добавил он.Если эта коалиция не распадется и не будет досрочных выборов, можно прогнозировать, что СДПГ подойдут к выборам 2025 года с аналогично низким результатом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231008/1049996988.html

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новости, германия, олаф шольц, выборы, украина, фрг, парламентские выборы, результаты, избиратели, бавария