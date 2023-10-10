"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ - 10.10.2023 Украина.ру
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"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ - 10.10.2023 Украина.ру
"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
Антивоенные настроения и опасения того, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, отразились на итогах голосования против "светофорной коалиции" партии СДПГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-10-10T10:11
2023-10-10T10:26
новости
германия
олаф шольц
выборы
украина
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парламентские выборы
результаты
избиратели
бавария
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Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.Эти выборы могут считаться пробными к федеральным выборам в Германии 2025 года. Гессен и Бавария – земли с большой плотностью населения, и результаты местных выборов показательны для Германии в целом, рассказал эксперт.Победа "Альтернативы для Германии" была предсказуема, но даже в Баварии они неожиданно получили такой высокий результат. Также было предсказуемо слабое выступление СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции" (правящую коалицию в ФРГ называют "светофорной" по цветам эмблем партий: СДПГ — красный, СвДП — желтый и "Зеленые" - ред.), добавил он.Если эта коалиция не распадется и не будет досрочных выборов, можно прогнозировать, что СДПГ подойдут к выборам 2025 года с аналогично низким результатом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, германия, олаф шольц, выборы, украина, фрг, парламентские выборы, результаты, избиратели, бавария
Новости, Германия, Олаф Шольц, выборы, Украина, ФРГ, парламентские выборы, результаты, Избиратели, Бавария

"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ

10:11 10.10.2023 (обновлено: 10:26 10.10.2023)
 
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Антивоенные настроения и опасения того, что Германия может быть втянута в конфликт на Украине, отразились на итогах голосования против "светофорной коалиции" партии СДПГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Состоявшиеся 8 октября выборы в региональные парламенты Германии завершились победой консерваторов. В Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) набрал 36,4%. На втором месте - представители "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 16%. Социал-демократическая партия Германии показала свой худший результат в истории в этой земле - 8%.
Эти выборы могут считаться пробными к федеральным выборам в Германии 2025 года. Гессен и Бавария – земли с большой плотностью населения, и результаты местных выборов показательны для Германии в целом, рассказал эксперт.
Победа "Альтернативы для Германии" была предсказуема, но даже в Баварии они неожиданно получили такой высокий результат. Также было предсказуемо слабое выступление СДПГ и их союзников по "светофорной коалиции" (правящую коалицию в ФРГ называют "светофорной" по цветам эмблем партий: СДПГ — красный, СвДП — желтый и "Зеленые" - ред.), добавил он.
"Это хорошая пощечина [канцлеру Германии] Олафу Шольцу, потому что 8% СДПГ в Баварии – это рекордно низкий результат, по популярности их обгоняют даже "зеленые. Это свидетельствует о глубоком управленческом кризисе в СДПГ, отсутствии харизматичных лиц, сам Шольц надоел", - подчеркнул Камкин.
Если эта коалиция не распадется и не будет досрочных выборов, можно прогнозировать, что СДПГ подойдут к выборам 2025 года с аналогично низким результатом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
8 октября, 16:28
Ростислав Ищенко: Россия должна обеспечить себе контроль на западных рубежах, включая ГерманиюНа нынешнем этапе СВО приоритетная цель России — это полное поглощение Украины, присоединение её областями. Не единым массивом территорий, не Новороссией и Малороссией, Галицией, а областями: Харьковской, Запорожской, Донецкой, Львовской и так далее — так, как они сейчас входят в РФ, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиГерманияОлаф ШольцвыборыУкраинаФРГпарламентские выборырезультатыИзбирателиБавария
 
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