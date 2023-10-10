https://ukraina.ru/20231010/1050043945.html

Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября

Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября - 10.10.2023 Украина.ру

Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября

Украина.ру, 10.10.2023

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:22

хроники

эксклюзив

спецоперация

обстрелы

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израиль

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ВСУ обстреливают Донбасс, страдают мирные жители. Российские военные наступают, самые ожесточенные бои идут в районе Артемовска. Американский сенатор призвал немедленно перенаправить Израилю любое финансирование, предназначающееся УкраинеУкраинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 138 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватский район, Макеевка и Гольмовский."Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... город Донецк (Кировский район)... по улице Михайловского, 67 ранена женщина 1992 года рождения", - указали в телеграм-канале представительства.Ночью и утром во вторник националисты снова обстреляли ряд районов Донецка и поселок Гольмовский.В 01.50 и 6.45 по Петровскому и Киевскому районам Донецка выпустили еще пять таких же снарядов, в 7.40 поселок Гольмовский под Горловкой подвергся обстрелу четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра.Всего за 599 дней эскалации ВСУ выпустили более 144 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР."За 599 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 25 224 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 24 886. Всего противником выпущено 144 227 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике представительства.Кроме того, с 17 февраля 2022 года погибли 4712 мирных жителей, в том числе 139 детей, представительство также зафиксировало 136 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранений скончались. Число пострадавших за все время эскалации составило 5289, среди них 356 детей.Подполковник Луганской народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал также, что Киев стягивает дополнительные силы на Краснолиманское направление."В район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом", - отметил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт объяснил, что, исходя из численности и состава прибывающих подразделений возможны, как оборонительные, так и наступательные действия.Успехи российских военныхУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Местные паблики также информировали о звуках взрывов в разных частях Одесской области.Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале написал, что взрывами была затронута "логистическая инфраструктура".Взрывы были слышны и в пограничном с Румынией городе Вилково. Уточняется, что в городе и регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.Кроме того, ПВО сработало в Николаевской области.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана, а также на Запорожском и Южно-донецком направлениях. Об этом сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".Подразделениям Западного военного округа удалось захватить ряд позиций Вооруженных сил Украины на границе Харьковской области и Луганской Народной Республики в районе Лимана Первого и Синьковки.На Лиманском направлении группировка "Отважные" атакует в районе Макеевки, продвигаясь по флангам.На Запорожском фронте российские десантники наступают в районе Вербового, им удалось занять около двух километров и несколько опорных пунктов.На стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области бойцы отбросили ВСУ от населенного пункта Приютное, взяв около десяти украинских позиций.В свою очередь командир отряда "Барс-9" с позывным "Медведь" рассказал, что все попытки контрнаступления украинской армии со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными.Он уточнил, что разведка также наблюдает недостаток тяжелой техники ВСУ на данном участке фронта."Основное мы выявляем и уничтожаем", - добавил "Медведь".Он же рассказал, что бойцы отряда "Барс-9" Западного военного округа уничтожили крупный склад с боеприпасами под Купянском в Харьковской области."Боевая работа велась по направлению ангаров, где было замечено скопление живой силы до 15 человек, а также подвоз боеприпасов и продовольствия для наблюдательных пунктов (находящихся на переднем крае)", - сказал он.По его словам, цель была уничтожена одним пристрелочным и тремя снарядами при помощи гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. По данным разведки, помимо самого склада был уничтожен и личный состав противника, находившийся на складе."Работаем малым количеством боеприпасов, чтобы противник не выявил наши орудия", - подчеркнул "Медведь".Полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал, где идут наиболее ожесточенные бои в зоне спецоперации."Если мы говорим о продвижении украинской армии, то про такое продвижения в целом говорить нельзя, однако стоит отметить, что наиболее тяжелые бои идут в районе Артемовска. Это происходит по причине того, что Артемовск находится в низине, на севере нашими десантниками заняты господствующие высоты, наши военные действуют достаточно эффективно. А вот на юге противник за счет превосходства сил достаточно активно и жестко атакует, причем он задействует артиллерию, а иногда и авиацию", — отметил полковник запаса.Он выразил уверенность в том, что российские военные в конечном счете смогут сдержать ВСУ.Вопрос с помощью УкраинеСША намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам", - сказал Кирби.Представитель Белого дома добавил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться выделения средств для Киева "в этот критический момент контрнаступления" против РФ."Оба (государства) важны, и мы являемся достаточно большой, экономически жизнеспособной и динамично развивающейся страной, чтобы иметь возможность поддерживать и то, и другое", - указал Кирби.Телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации указал, то Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы.Ряд законодателей выступают против выделения дополнительных средств Киеву. При этом вопрос предоставления помощи Израилю на фоне операции палестинского движения ХАМАС с меньшей вероятностью встретит аналогичное сопротивление в конгрессе."Белый дом... оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю", - говорится в сообщении NBC.Однако, добавил чиновник, окончательное решение по этому вопросу будет принадлежать конгрессу.По словам другого американского должностного лица, Белый дом не считает, что его способность поддерживать Украину может сказаться на его способности оказывать поддержку Израилю. Но чиновник указал на то, что, скорее всего, администрации в скором времени придется пополнить запасы на фоне предстоящей передачи оружия Израилю. При этом, подчеркнул он, у Израиля и Украины разные системы ПВО, поэтому они не рассчитывают на одно и то же оружие.Американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю.В Европе опасаются, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy.По информации издания, европейские страны обсудили возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако, отмечает журнал, многие чиновники опасаются, что из-за содействия Украине у них практически ничего не осталось."Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит издание слова чиновника из ФРГ, который пожелал остаться неизвестным.В минувшие выходные Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля."Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Число жителей Израиля, погибших в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщила вечером понедельника газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, обстрелы, атаки, всу, помощь, сша, запад, израиль, украина, военные