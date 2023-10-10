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Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя
Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя - 10.10.2023 Украина.ру
Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя
Российская сторона так и не получила список жертв украинской провокации в Буче от Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об отсутствии доказательств событий, произошедших более года назад, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, пишут РИА Новости
2023-10-10T01:01
2023-10-10T01:01
2023-10-10T01:01
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буча
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Расследования провокации в Буче так и не было проведено должным образом.Речь идёт о широко растиражированном весной 2022 года украинскими и западными журналистами видео, снятом в Буче, которое якобы свидетельствует о "преступлениях российской армии". На кадрах запечатлели тела мирных жителей, "жертв агрессии ВС РФ". В министерстве обороны России заявляли, что все опубликованные киевским режимом материалы – очередная провокация. За провокацией в Буче и другими резонансными антироссийскими акциями стоят англосаксонские PR-структуры, которые были их сценаристами и режиссерами, считают в Совбезе РФ. По его словам, антироссийской деятельностью занимаются "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне, а также сетевая маркетинговая структура PR Network. Работа таких организаций направлена на дискредитацию проводимой Россией Специальной военной операции на Украине.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, буча, украина, провокация, небензя, совбез, оон
Новости, Буча, Украина, провокация, Небензя, Совбез, ООН
Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя
Российская сторона так и не получила список жертв украинской провокации в Буче от Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об отсутствии доказательств событий, произошедших более года назад, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, пишут РИА Новости
Расследования провокации в Буче так и не было проведено должным образом.
"Генеральный секретарь ООН не предоставил нам имена тех несчастных, чьи тела были аккуратно разложены на улицах украинскими боевиками после вывода оттуда в качестве жеста доброй воли российских войск на фоне успешно проходивших в Стамбуле мирных переговоров", – сказал Василий Небензя.
Речь идёт о широко растиражированном весной 2022 года украинскими и западными журналистами видео, снятом в Буче, которое якобы свидетельствует о "преступлениях российской армии". На кадрах запечатлели тела мирных жителей, "жертв агрессии ВС РФ".
В министерстве обороны России заявляли, что все опубликованные киевским режимом материалы – очередная провокация.
За провокацией в Буче и другими резонансными антироссийскими акциями стоят англосаксонские PR-структуры, которые были их сценаристами и режиссерами, считают в Совбезе РФ.
"Для ведения гибридной войны против России, Китая и их союзников США и Британия создали и активно применяют многоуровневую систему обработки общественного мнения", – отметил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
По его словам, антироссийской деятельностью занимаются "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне, а также сетевая маркетинговая структура PR Network.
"Они координируют определенный сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением", – добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Работа таких организаций направлена на дискредитацию проводимой Россией Специальной военной операции на Украине.