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Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя

Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя - 10.10.2023 Украина.ру

Генсек ООН так и не предоставил России список жертв провокации в Буче – Небензя

Российская сторона так и не получила список жертв украинской провокации в Буче от Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об отсутствии доказательств событий, произошедших более года назад, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, пишут РИА Новости

2023-10-10T01:01

2023-10-10T01:01

2023-10-10T01:01

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Расследования провокации в Буче так и не было проведено должным образом.Речь идёт о широко растиражированном весной 2022 года украинскими и западными журналистами видео, снятом в Буче, которое якобы свидетельствует о "преступлениях российской армии". На кадрах запечатлели тела мирных жителей, "жертв агрессии ВС РФ". В министерстве обороны России заявляли, что все опубликованные киевским режимом материалы – очередная провокация. За провокацией в Буче и другими резонансными антироссийскими акциями стоят англосаксонские PR-структуры, которые были их сценаристами и режиссерами, считают в Совбезе РФ. По его словам, антироссийской деятельностью занимаются "Ассоциации общественных связей и коммуникаций" со штаб-квартирой в Лондоне, а также сетевая маркетинговая структура PR Network. Работа таких организаций направлена на дискредитацию проводимой Россией Специальной военной операции на Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, буча, украина, провокация, небензя, совбез, оон