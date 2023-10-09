https://ukraina.ru/20231009/1050024516.html

Подробности по биопрограммам, жалобы ракетостроителей, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 октября

Подробности по биопрограммам, жалобы ракетостроителей, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 октября - 09.10.2023 Украина.ру

Подробности по биопрограммам, жалобы ракетостроителей, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 октября

Украинские производители ракет пожаловались на проверяющие органы. В Минобороны РФ рассказали новые подробности об американских биопрограммах на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-09T13:21

2023-10-09T13:21

2023-10-09T14:09

эксклюзив

хроники

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Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения, рассказал 9 октября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.«Минобороны России уже приводило имена участников американских военно-биологических программ. В их числе — должностные лица министерства обороны, биотехнологических корпораций и подрядных организаций Пентагона. Сегодня мы бы хотели дополнить этот список представителями государственных органов и частных компаний США и Украины, задействованных в реализации исследований двойного назначения. Томас Вол, вице-президент и официальный представитель "Блэк энд Витч" на Украине, курировал вопросы внедрения электронной системы ПАКС для управления и контроля за биологическими агентами и материалами. Кэвин Оливал, вице-президент по исследованиям подрядной организации "Эко-Хелс-Альянс", принимал непосредственное участие в реализации проектов Минобороны США по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами. Михаил Усатый, заместитель начальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ, с 2018 г. курировал организацию работ в рамках проектов ДИТРА на территории Украины. Татьяна Кирьязова, исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Курировала совместные с США исследования патогенов на базе украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе», — заявил Кириллов.Он также отметил, что представленная информация об организаторах и участниках военно-биологических деятельности будет передана в Следственный комитет Российской Федерации.«Таким образом, вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится всё больше. С момента созыва российской стороной консультативного совещания по статье 5 КБТО на них так и не были получены ответы, которые могли бы урегулировать ситуацию», — подчеркнул Кириллов.Он также отметил, что усилия России по раскрытию незаконной военной-биологической деятельности США на Украине, и ухудшение эпидемиологической обстановки в регионах, где размещаются биообъекты, вынудили Вашингтон выводить исследования в страны Африки.Кириллов рассказал, что полученные ВС РФ документы подтверждают, что ключевые подрядчики Пентагона действуют в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.При этом деятельность США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам.Жалобы производителей ракетУкраинский производитель ракет «Нептун» — КБ «Луч» — снова обратилось к Кабинету министров Украины из-за действий Госаудитслужбы.Ранее КБ «Луч» обращалось к правительству три недели назад. Сейчас бюро утверждает, что после этого обращения 29 сентября Государственная аудиторская служба начала ревизию «отдельных вопросов» деятельности КБ «Луч», в том числе относительно включения прибыли в состав цены на продукцию.«Уже третья за время военного положения проверка ГАСУ вызывает удивление и отвлекает человеческие ресурсы от разработки и производства вооружения. ГП "ГоскККБ "Луч" вынуждено повторно обратиться к правительству и высшему политическому руководству страны из-за действий и выводов Государственной аудиторской службы Украины», — указывалось в сообщении КБ «Луч» в соцсетях.Несмотря на принятое Верховной Радой Украины постановление № 10071 от 21 сентября 2023 года «О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения», Госаудитслужба заявила, что парламент на самом деле поддержал её действия, сообщили в КБ «Луч». В последнем также заявили, что за собственные оборотные средства не только разрабатывают новые вооружения, но и восстанавливают и заменяют повреждённое оборудование и продукцию, осуществляет релокацию производства и наращивают производственные мощности.«Эти оборотные средства формируются прибылью, полученной в том числе от государственных контрактов. Разрешенный размер прибыли прямо предусмотрен постановлением № 363 от 3 марта 2021 года, действующим и сейчас. Требование Госаудитслужбы по возврату прибыли является критическим для деятельности предприятия и ставит под вопрос выживание оборонно-промышленного комплекса», — указывалось в сообщении КБ «Луч».Спустя некоторое время доступ к этой записи КБ «Луч» в соцсетях был ограничен либо сама запись была удалена.В сентябре КБ «Луч» заявило, что позиция должностных лиц Госаудитслужбы насчёт запрета включения прибыли в состав цены, которая создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства.Ранее Госаудитслужба обратилась к Минобороны Украины с требованием о взыскании полученной предприятиями прибыли.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ич. с кассетной боевой частью, на Горловском — 4 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 75 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 29 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 7 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области», за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону РФ 58 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Лагеря — 16; Песчановка — 7; Алёшки — 18; Крынки — 12; Кардашинка — 5», — отмечалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря.Утром 9 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 5 артиллерийских и 6 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском округе под минометный обстрел попал город Шебекино — зафиксировано два прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий», — написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20231009/1050014801.html

https://ukraina.ru/20231006/1049975554.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники