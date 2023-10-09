https://ukraina.ru/20231009/1050019305.html

"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО

"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО - 09.10.2023 Украина.ру

"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО

Бывший президент Украины Петр Порошенко 9 октября в своем телеграм-канале рассказал о смерти друга Виталия Баранова ("Биба") в ходе спецоперации

2023-10-09T11:50

2023-10-09T11:50

2023-10-09T11:50

украина

петр порошенко

новости

умер

сво

территориальная самооборона

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"Сплошная рана на сердце. На этом фото ты такой улыбающийся, заряжаешь и меня, и своих собратьев... Виталий Баранов "Биба" – легендарный киборг, десантник. <...> Тяжелая потеря для всех нас. Почивай с Богом, друг! Вечная память…", - написал Порошенко.СМИ писали, что "Биба" умер 8 октября в возрасте 56 лет.Баранов возглавлял одно из подразделений терробороны, участвовал в боях в Донбассе.

https://ukraina.ru/20230807/1048525100.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, петр порошенко, новости, умер, сво, территориальная самооборона