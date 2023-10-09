"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО - 09.10.2023 Украина.ру
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"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО
"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО - 09.10.2023 Украина.ру
"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО
Бывший президент Украины Петр Порошенко 9 октября в своем телеграм-канале рассказал о смерти друга Виталия Баранова ("Биба") в ходе спецоперации
2023-10-09T11:50
2023-10-09T11:50
украина
петр порошенко
новости
умер
сво
территориальная самооборона
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"Сплошная рана на сердце. На этом фото ты такой улыбающийся, заряжаешь и меня, и своих собратьев... Виталий Баранов "Биба" – легендарный киборг, десантник. &lt;...&gt; Тяжелая потеря для всех нас. Почивай с Богом, друг! Вечная память…", - написал Порошенко.СМИ писали, что "Биба" умер 8 октября в возрасте 56 лет.Баранов возглавлял одно из подразделений терробороны, участвовал в боях в Донбассе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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452
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украина, петр порошенко, новости, умер, сво, территориальная самооборона
Украина, Петр Порошенко, Новости, умер, СВО, территориальная самооборона

"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО

11:50 09.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко 9 октября в своем телеграм-канале рассказал о смерти друга Виталия Баранова ("Биба") в ходе спецоперации
"Сплошная рана на сердце. На этом фото ты такой улыбающийся, заряжаешь и меня, и своих собратьев... Виталий Баранов "Биба" – легендарный киборг, десантник. <...> Тяжелая потеря для всех нас. Почивай с Богом, друг! Вечная память…", - написал Порошенко.
СМИ писали, что "Биба" умер 8 октября в возрасте 56 лет.

"Киборг, командир 206 батальона 241 бригады ТРО. Человек с большим сердцем, сердце которого не выдержало…", – указывала в соцсети координатор Уполномоченного по лицам пропавших без вести Мария Петришин.

Баранов возглавлял одно из подразделений терробороны, участвовал в боях в Донбассе.
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УкраинаПетр ПорошенкоНовостиумерСВОтерриториальная самооборона
 
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