"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко 9 октября в своем телеграм-канале рассказал о смерти друга Виталия Баранова ("Биба") в ходе спецоперации
"Сплошная рана на сердце. На этом фото ты такой улыбающийся, заряжаешь и меня, и своих собратьев... Виталий Баранов "Биба" – легендарный киборг, десантник. <...> Тяжелая потеря для всех нас. Почивай с Богом, друг! Вечная память…", - написал Порошенко.
СМИ писали, что "Биба" умер 8 октября в возрасте 56 лет.
"Киборг, командир 206 батальона 241 бригады ТРО. Человек с большим сердцем, сердце которого не выдержало…", – указывала в соцсети координатор Уполномоченного по лицам пропавших без вести Мария Петришин.
Баранов возглавлял одно из подразделений терробороны, участвовал в боях в Донбассе.
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