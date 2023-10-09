https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* - 09.10.2023 Украина.ру
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*
ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
2023-10-09T10:24
2023-10-09T10:24
2023-10-09T10:24
новости
россия
украина
илья новиков
адвокат
надежда савченко
тероборона
госизмена
фсб
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Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".Против экс-адвоката завели уголовное дело за государственную измену, а именно, за переход на сторону противника.Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.*Признан иноагентом по решению Минюста РФ
https://ukraina.ru/20231005/1049925962.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, илья новиков, адвокат, надежда савченко, тероборона, госизмена, фсб
Новости, Россия, Украина, Илья Новиков, адвокат, Надежда Савченко, тероборона, госизмена, ФСБ
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*
ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".
Против экс-адвоката завели уголовное дело за государственную измену, а именно, за переход на сторону противника.
Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.
В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
*Признан иноагентом по решению Минюста РФ