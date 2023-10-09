Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* - 09.10.2023 Украина.ру
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*
ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
2023-10-09T10:24
2023-10-09T10:24
новости
россия
украина
илья новиков
адвокат
надежда савченко
тероборона
госизмена
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101610/51/1016105165_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_beb9a9a00dab6c7bb5f505b212aa6e2f.jpg.webp
Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".Против экс-адвоката завели уголовное дело за государственную измену, а именно, за переход на сторону противника.Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.*Признан иноагентом по решению Минюста РФ
https://ukraina.ru/20231005/1049925962.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101610/51/1016105165_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_c53760530440896b1ad8ef82a90b5255.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, илья новиков, адвокат, надежда савченко, тероборона, госизмена, фсб
Новости, Россия, Украина, Илья Новиков, адвокат, Надежда Савченко, тероборона, госизмена, ФСБ

Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*

10:24 09.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПредварительные слушания по делу Надежды Савченко
Предварительные слушания по делу Надежды Савченко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".
Против экс-адвоката завели уголовное дело за государственную измену, а именно, за переход на сторону противника.
Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.
В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
*Признан иноагентом по решению Минюста РФ
Безумное чаепитие на катке в Парке Горького в рамках Дня Рождения фонда Подари жизнь - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 13:32
"Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом"Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в неё вернуться!" — такое совершенно безумное заявление сделал иноагент, экстремист и террорист Артур Смольянинов
 
НовостиРоссияУкраинаИлья НовиковадвокатНадежда СавченкотероборонагосизменаФСБ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину
12:25СВО идет по плану. Песков оценил влияние конфликта в Израиле на помощь Запада Украине
12:20Киев требует не принимать Турцию в ЕС до решения по Украине - Стефанишина
12:19"Безупречная тактика": эксперт раскрыл, как ВС РФ поставили в безнадёжное положение ВСУ под Купянском
12:13Вандалы осквернили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области
12:06Профессор Кинфу о "вагнеровцах" в Африке, госпереворотах и помощи от России
11:58Яков Кедми: кто он
11:56Александр Полищук: Даже если Ка-52 не сожгут все "Абрамсы", ВСУ ждут "святой чугуний" и другие сюрпризы
11:54Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
11:53"Попал в немилость": нардеп Гончаренко* анонсировал увольнение министра инфраструктуры
11:52В Литве надеются, что США смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль
11:50"Рана на сердце": Порошенко рассказал о тяжелой потере в ходе СВО
11:49Украинцы против китайцев. Таксисты устроили драку за пассажиров в аэропорту Праги
11:31Вернулись на фронт: Алексей Анпилогов рассказал, какие задачи будет выполнять "Вагнер" в зоне СВО
10:52МИД Украины проверяет информацию о гибели двух граждан вблизи Сектора Газа
10:51"Холодный душ для ООН": Захарова прокомментировала признание Буданова в попытках захвата ЗАЭС
10:43"Бесконечная война", беда с бюджетом и неясное будущее. Что ждёт Украину
10:35Десантники захватили в плен пять военнослужащих ВСУ, прошедших обучение в Великобритании
10:24Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*
10:20Алексей Анпилогов о том, как российские "умные бомбы" уничтожают мосты на Осколе и логистику ВСУ
Лента новостейМолния