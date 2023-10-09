https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html

Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*

Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* - 09.10.2023 Украина.ру

Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова*

ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы

2023-10-09T10:24

2023-10-09T10:24

2023-10-09T10:24

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россия

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илья новиков

адвокат

надежда савченко

тероборона

госизмена

фсб

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Сотрудники спецслужбы установили, что Новиков* "после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".Против экс-адвоката завели уголовное дело за государственную измену, а именно, за переход на сторону противника.Новиков* лишился статуса адвоката в июне, после того как адвокатская палата Москвы сочла ряд его высказываний нарушением требований кодекса профессиональной этики.В России Новиков* защищал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем помилованную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.*Признан иноагентом по решению Минюста РФ

https://ukraina.ru/20231005/1049925962.html

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новости, россия, украина, илья новиков, адвокат, надежда савченко, тероборона, госизмена, фсб