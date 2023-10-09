https://ukraina.ru/20231009/1050014801.html

Израиль и Украина, откровения Буданова. Главное на Украине на утро 9 октября

Израиль и Украина, откровения Буданова. Главное на Украине на утро 9 октября - 09.10.2023 Украина.ру

Израиль и Украина, откровения Буданова. Главное на Украине на утро 9 октября

События в Израиле вызвали ряд скандалов на Украине. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал провальные попытки захватить Запорожскую АЭС

2023-10-09T09:30

2023-10-09T09:30

2023-10-09T10:07

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эксклюзив

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Вечером 8 октября на улицах Киева появились флаги Израиля.«Сегодня вечером, в 20:00, на цифровых носителях рекламы на улицах столицы будет развеваться флаг государства Израиль. Городская власть обратилась к владельцам цифровых рекламных конструкций разместить флаг Израиля. В знак солидарности украинцев с израильским народом, который подвергся агрессии и сражается сегодня за свою страну», — сообщил в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.Столичный градоначальник заявил, что флаг Израиля будет развеваться на коммунальных электронных информационных табло на крупных перекрестках города.Спустя четверть часа с небольшим Кличко опубликовал фото и видео из украинской столицы.«Киев сейчас. С 20:00 полчаса на более чем 350 цифровых носителях рекламы на улицах столицы транслируется флаг государства Израиль. В знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну», — подписал Кличко фото и видео.Почти половину своего ежедневного вечернего обращения к украинцам посвятил проблемам Израиля и президент Украины Владимир Зеленский. Собственно, с происходящего в этом ближневосточном государстве Зеленский и начал обращение.«Сегодня говорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара террористов. Премьер-министр проинформировал о ситуации по состоянию на данный момент и действиях сил обороны и безопасности Израиля. Между украинским посольством и полицией Израиля все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким. Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля. Ещё раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности. Очень важно, чтобы весь мир — весь — не остался в стороне от того, что произошло сейчас, и реагировал максимально принципиально», — заявил Зеленский.Между тем, уже начали появляться сообщения о том, что боевики ХАМАС были оснащены поставленным с Украины оружием. В соцсетях распространился ролик, на котором мужчина на арабском языке благодарил Украину за пулемёты и гранатомёты, которые помогли боевикам ХАМАС на начальном этапе их операции.Примечательно, что ещё в июне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что видит у границ своего государства оружие, которое Запад поставлял Украине.«Мы обеспокоены по поводу того, что любые системы вооружений, которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и использоваться против нас. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно», — заявлял Нетаньяху.Российский военкор Евгений Поддубный указал, что в Израиле сейчас мало кто сомневается в том, что против бойцов израильской армии могло применяться поставленное Украине оружие.«В силу феноменальной коррумпированности киевского режима даже в Израиле мало кто сомневается в том, что оружие, которое Запад направил на Украину, чтобы из него убивали русских, теперь убивает евреев на Ближнем Востоке. Новый мир он такой. Рынок порешал», — отметил Поддубный.Примечательно, что использование боевиками ХАМАС поставленного Украине западного оружия не исключили и в США.«Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое», — написала в соцсети Х член Конгресса США Марджори Тейлор Грин.Украинские СМИ со своей стороны называют историю с оружием российской пропагандой.Тем временем на Украине вспыхнул ещё один скандал, связанный с Израилем: бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк заявил, что его дочь будет сражаться в ряда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).«Моя самая дорогая и самая родная младшая дочь Хрыстя. Сегодня она солдат ЦАХАЛа — Армии Обороны Израиля. Безгранично люблю и скучаю, молюсь и очень горжусь. Неистово поддерживаю всем сердцем и целиком солидарен с мужественным народом Израиля в жестокой борьбе против планетарного зла — кремлёвско-иранской террористической клоаки. Зло будет наказано и уничтожено. Мы вместе. Всё будет "перемога"», — написал Шкиряк в соцсетях.Этого не поняли украинские националисты, сражающиеся в рядах ВСУ.«У меня несколько товарищей и родичей оставили сытую жизнь и работу за границей и прилетели воевать. Несколько погибло. Сейчас ощущаю унизительное презрение, когда некоторые известные и малоизвестные персоны на Украине собирают лайки: "Мой сын/дочь призваны в Израиле! Держим кулачки и молимся!" Т. е. тысяча убитых и раненных в Израиле для них повод пойти служить. А сотни тысяч убитых и погибших гражданских и военных на Украине — хер? Стыдота смердящая. Выходит, куча иностранцев приехала воевать за Украину, а украинцы вывозили детей за границу от войны, лишь бы они воевали в другой стране, ведь там война? Ох. Подобный стыд лучше прячьте, а не хвастайтесь этим», — написал в своём телеграм-канале лидер запрещённой в РФ группировки С14* Евгений Карась.В другой записи Карась выразил поддержку Израилю.«Израиль — сильнее. Это факт. Поэтому имеет мощнее и качественнее армию и пропаганду. У Израиля есть и железная элита. Члены правительства, премьеры — повальные ветераны, спецназовцы и боевики спецслужб. Руки по локоть в крови. Это вторая страна в мире, где в конституцию вписали крайний национализм. Поэтому знаете, что? Израль позволяет себе отсутствие "расчеловечивания", о котором тёр Арестович** (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов. — Ред.). Говорят: "Мы воюем с террористами". Не трогают мечети, где призывают к войне. И хладнокровно имитируют гуманизм. Это высший пилотаж. "Убей меня нежно". "Гуманная зачистка", "конвенциональная бомбардировка". Израиль может позволить дискотеки, "права человека" и смузи. Ведь государство всё равно украдёт всё, что надо. И убьёт всех, кого надо. "Сайерет Римон" — отбой. Государство сильное. Почитайте о "Сайерет Римон". Глаза на лоб полезут. Их никого не осудили. Герои. А палестинские террористы на мопедах на фоне тех же операций "Римон" — гуманисты. Почему АМАН, Шин Бет, ШАБАК и "Моссад" прозевали наступление из Газы? Наверное, все вместе искали 98-летнего украинца. Хотели замордовать в 2023 году за то, что в 1943 году украинец пошёл в «Галичину» (дивизия СС. — Ред.). Чтобы замордовать НКВД за Голодомор. Израиль, кстати, не признал Голодомор". Но я сейчас на стороне Израиля. Абсолютно», — подчеркнул Карась.По его словам, чем больше разгорится конфликт в Израиле, тем лучше для Украины, т. к. Иран будет концентрировать свои усилия на помощи Палестине, а не на военном сотрудничестве с Россией.Однако на Украине уже зазвучали голоса тех, кто беспокоится, что теперь военная помощь Запада и в первую очередь США будет направляться не Киеву, а Тель-Авиву.Признание БудановаНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что украинские спецназовцы трижды пытались захватить Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в интервью изданию NV.ua.Так, в августе 2022 года бойцы ГУР пересекли на лодках тогда ещё полноводное Каховское водохранилище в районе Энергодара. Командир особого подразделения разведчиков под позывным «Шаман», участвовавший в операции, рассказал, что их целью было создание на левом берегу плацдарма, пригодного для дальнейшего захвата города и ЗАЭС.«Несколько десятков украинских бойцов двигались на гражданских быстроходных лодках — тогда у них еще не было специальных военных плавсредств. Опыта проведения таких операций у спецназовцев военной разведки тоже не было», — отмечалось в публикации.Во время первой операции бойцы ГУР МОУ высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться. По мнению «Шамана», им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра полдня, украинские спецназовцы ретировались.«Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, её нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства — и всё это происходит под огнём противника», — указал «Шаман».Однако ГУР не оставляло попыток захвата Энергодара и ЗАЭС. Украинские спецназовцы ещё дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра. В последней из этих попыток принимали участие несколько сотен человек, одним из которых был командир «Иностранного легиона» Вадим Попик.По словам Попика, в этой атаке принимали участие даже наёмники из других стран. В частности, новозеландцы, имевшие необходимый опыт, могли долго находиться в воде и выполнять задачи.«С каждой операцией бойцы ГУР набирались опыта, однако и оккупанты становились всё более подготовленными. В момент третьей десантной высадки захватчики подвели к самому берегу тяжёлую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться, поэтому они отступили», — отмечалось в украинской публикации.Сам же Буданов заявил, что успеху трёх энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки.При этом, по словам Буданова, операции якобы помешали подключить ЗАЭС к российской энергосистеме. Впрочем, он заявил, что к этому отказу привели не столько действия спецназовцев, сколько «работа тайной агентуры ГУР».«Также энергодарская операция сыграла ещё одну роль: она дала практические навыки для всех — от командного состава до бойцов — как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму», — заявил Буданов.При этом в материале умалчивается о том, что операции в Крыму также были неудачными и стоили жизни нескольким украинским спецназовцам.Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявляла о нескольких сорванных попытках Украины атаковать Запорожскую АЭС.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.** Внесён в список террористов и экстремистов.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив