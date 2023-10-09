https://ukraina.ru/20231009/1050012012.html
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ - 09.10.2023 Украина.ру
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ
Военные РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России
2023-10-09T07:50
2023-10-09T07:50
2023-10-09T07:50
атаки
всу
новости
краснолиманское направление
спецоперация
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"Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа, точным попаданием уничтожили опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции", — сказали в оборонном ведомстве.В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук указал, что российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял до 50 бойцов.
https://ukraina.ru/20231008/1049959271.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
атаки, всу, новости, краснолиманское направление, спецоперация
атаки, ВСУ, Новости, Краснолиманское направление, Спецоперация
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ
Военные РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России