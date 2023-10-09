Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ

"Противник начал издыхать": эксперт объяснил, как ВС РФ удалось сломать мощную атаку ВСУ на Вербовое Первоначально российское командование полагало, что Киеву придется перебрасывать на север часть наступательной группировки с Запорожья, но этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский