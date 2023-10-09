Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ - 09.10.2023 Украина.ру
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Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ - 09.10.2023 Украина.ру
Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ
Военные РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России
2023-10-09T07:50
2023-10-09T07:50
атаки
всу
новости
краснолиманское направление
спецоперация
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"Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа, точным попаданием уничтожили опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции", — сказали в оборонном ведомстве.В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук указал, что российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял до 50 бойцов.
https://ukraina.ru/20231008/1049959271.html
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атаки, всу, новости, краснолиманское направление, спецоперация
атаки, ВСУ, Новости, Краснолиманское направление, Спецоперация

Российская гаубица уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом — Минобороны РФ

07:50 09.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Читать в
Военные РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России
"Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа, точным попаданием уничтожили опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции", — сказали в оборонном ведомстве.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук указал, что российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял до 50 бойцов.
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атакиВСУНовостиКраснолиманское направлениеСпецоперация
 
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