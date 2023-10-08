Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко - 08.10.2023 Украина.ру
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Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко
Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко - 08.10.2023 Украина.ру
Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко
Украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась 8 октября, не дожив несколько дней до своего 76 дня рождения. Об этом сообщил в соцсети ее зять Арсен Мирзоян
2023-10-08T11:34
2023-10-08T11:34
народный артист
новости
певица
украина
умер
смерть
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"Неописуемая потеря. Царство небесное", - написал он, прикрепив к посту фотографию Матвиенко.Затем дочь народной артистки подтвердила эту информацию.Что явилось причиной смерти украинской исполнительницы, Тоня Матвиенко не уточнила.Нина Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.
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народный артист, новости, певица, украина, умер, смерть
народный артист, Новости, певица, Украина, умер, смерть

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко

11:34 08.10.2023
 
© Телеканал "Культура" Юрій Кривоногов / wikimedia.orgматвиенко
матвиенко
© Телеканал "Культура" Юрій Кривоногов / wikimedia.org
Читать в
Украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась 8 октября, не дожив несколько дней до своего 76 дня рождения. Об этом сообщил в соцсети ее зять Арсен Мирзоян
"Неописуемая потеря. Царство небесное", - написал он, прикрепив к посту фотографию Матвиенко.
Затем дочь народной артистки подтвердила эту информацию.
"Мама умерла", - указала в соцсети она.
Что явилось причиной смерти украинской исполнительницы, Тоня Матвиенко не уточнила.
Нина Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.
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