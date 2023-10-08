https://ukraina.ru/20231008/1050003378.html

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко - 08.10.2023 Украина.ру

Умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко

Украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась 8 октября, не дожив несколько дней до своего 76 дня рождения. Об этом сообщил в соцсети ее зять Арсен Мирзоян

2023-10-08T11:34

2023-10-08T11:34

2023-10-08T11:34

народный артист

новости

певица

украина

умер

смерть

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"Неописуемая потеря. Царство небесное", - написал он, прикрепив к посту фотографию Матвиенко.Затем дочь народной артистки подтвердила эту информацию.Что явилось причиной смерти украинской исполнительницы, Тоня Матвиенко не уточнила.Нина Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.

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2023

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народный артист, новости, певица, украина, умер, смерть