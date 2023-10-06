https://ukraina.ru/20231006/1049979248.html

Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану

Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану - 06.10.2023 Украина.ру

Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану

Разнящейся, в зависимость от собственной выгоды, позицией президента Украины Владимира Зеленского возмущены власти Вьена во Франции. Из-за его слов о сотрудничестве с Азербайджаном, со здания городской мэрии сняли украинский флаг, передаёт издание Dauphiné libéré

2023-10-06T23:08

2023-10-06T23:08

2023-10-06T23:08

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владимир зеленский

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Французы указали и на то, что официальным лицам Украины не следует благодарить Баку за гуманитарную помощь в энергетическом секторе, поскольку известно, что Азербайджан на самом деле продает газ, к тому же российский, в 1,5 раза дороже. Таким образом помощник Украины финансирует собственные военные усилия против Армении. По словам Тьерри Ковача, бороться с тоталитарным режимом во имя европейских ценностей, одновременно поощряя ещё один диктаторский и варварский режим –недопустимо. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия имеет немало истинных друзей во Франции и их количество увеличивается. Напомним, минобороны Азербайджана 19 сентября начало "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе с целью восстановить конституционный строй. В Ереване охарактеризовали это как проявление агрессии. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Непризнанный Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 35 лет назад, а недавно заявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, украина, владимир зеленский