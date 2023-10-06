Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану - 06.10.2023 Украина.ру
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Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану
Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану - 06.10.2023 Украина.ру
Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану
Разнящейся, в зависимость от собственной выгоды, позицией президента Украины Владимира Зеленского возмущены власти Вьена во Франции. Из-за его слов о сотрудничестве с Азербайджаном, со здания городской мэрии сняли украинский флаг, передаёт издание Dauphiné libéré
2023-10-06T23:08
2023-10-06T23:08
новости
франция
украина
владимир зеленский
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Французы указали и на то, что официальным лицам Украины не следует благодарить Баку за гуманитарную помощь в энергетическом секторе, поскольку известно, что Азербайджан на самом деле продает газ, к тому же российский, в 1,5 раза дороже. Таким образом помощник Украины финансирует собственные военные усилия против Армении. По словам Тьерри Ковача,&nbsp;бороться с тоталитарным режимом во имя европейских ценностей, одновременно поощряя ещё один диктаторский и варварский режим –недопустимо. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия имеет немало истинных друзей во Франции и их количество увеличивается. Напомним, минобороны Азербайджана 19 сентября начало "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе с целью восстановить конституционный строй. В Ереване охарактеризовали это как проявление агрессии. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Непризнанный Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 35 лет назад, а недавно заявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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Новости
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новости, франция, украина, владимир зеленский
Новости, Франция, Украина, Владимир Зеленский

Французы возмущены позицией Зеленского по Азербайджану

23:08 06.10.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Разнящейся, в зависимость от собственной выгоды, позицией президента Украины Владимира Зеленского возмущены власти Вьена во Франции. Из-за его слов о сотрудничестве с Азербайджаном, со здания городской мэрии сняли украинский флаг, передаёт издание Dauphiné libéré
"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, разделяя видение режима, инициировавшего этнические чистки в Нагорном Карабахе", – сказано в официальном заявлении мэра города Тьерри Ковача.
Французы указали и на то, что официальным лицам Украины не следует благодарить Баку за гуманитарную помощь в энергетическом секторе, поскольку известно, что Азербайджан на самом деле продает газ, к тому же российский, в 1,5 раза дороже. Таким образом помощник Украины финансирует собственные военные усилия против Армении.
По словам Тьерри Ковача, бороться с тоталитарным режимом во имя европейских ценностей, одновременно поощряя ещё один диктаторский и варварский режим недопустимо.
"Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема", – констатировал Ковач.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия имеет немало истинных друзей во Франции и их количество увеличивается.
Напомним, минобороны Азербайджана 19 сентября начало "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе с целью восстановить конституционный строй. В Ереване охарактеризовали это как проявление агрессии. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Непризнанный Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 35 лет назад, а недавно заявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
 
НовостиФранцияУкраинаВладимир Зеленский
 
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