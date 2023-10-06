https://ukraina.ru/20231006/1049979149.html

На Берлин давят из-за отказа поставок ракет Украине – NYT

На Берлин давят из-за отказа поставок ракет Украине – NYT - 06.10.2023 Украина.ру

На Берлин давят из-за отказа поставок ракет Украине – NYT

На канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывают давление из-за его отказа поставить на вооружение украинских боевиков дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет The New York Times

2023-10-06T22:33

2023-10-06T22:33

2023-10-06T22:33

новости

олаф шольц

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_e848ea0b5af0c882ac1a765069dbf03f.jpg

Издание ссылается на слова председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая предположила скорейшее разрешение вопроса из-за так называемого повышения ставок. Она уточнила, что если американцы отправят Киеву свои баллистические ракеты ATACMS, то это приведёт и к поставкам немецких Taurus. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не сделала публичных заявлений об отправке Киеву тактических систем ATACMS.Однако европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что они ожидают этого, отмечают американские журналисты. Украина уже несколько месяцев просит о поставках Taurus. Эти ракеты способны бить по целям на расстоянии до 500 километров. Немцы, в свою очередь, опасаются, что боевики ВСУ атакуют ими Керченский мост, потому пока не анонсируют отправку оружия.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олаф шольц, всу