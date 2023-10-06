На Берлин давят из-за отказа поставок ракет Украине – NYT
На канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывают давление из-за его отказа поставить на вооружение украинских боевиков дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет The New York Times
Издание ссылается на слова председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая предположила скорейшее разрешение вопроса из-за так называемого повышения ставок. Она уточнила, что если американцы отправят Киеву свои баллистические ракеты ATACMS, то это приведёт и к поставкам немецких Taurus.
"Ракеты большой дальности являются одной из последних крупных систем вооружений, которые Украина потребовала от Запада, но опасения, что они могут нанести удар по российской территории и привести к эскалации войны, посеяли нежелание как в Берлине, так и в Вашингтоне", - пишет NYT.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не сделала публичных заявлений об отправке Киеву тактических систем ATACMS.Однако европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что они ожидают этого, отмечают американские журналисты.
Украина уже несколько месяцев просит о поставках Taurus. Эти ракеты способны бить по целям на расстоянии до 500 километров. Немцы, в свою очередь, опасаются, что боевики ВСУ атакуют ими Керченский мост, потому пока не анонсируют отправку оружия.