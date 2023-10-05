https://ukraina.ru/20231005/1049914260.html

Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост

Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост - 05.10.2023 Украина.ру

Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост

Германия не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост. Об этом пишет Bild, ссылаясь на главу правительства ФРГ Олафа Шольца

2023-10-05T01:23

2023-10-05T01:23

2023-10-05T01:23

германия

всу

керченский мост

вооружение

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Берлин всерьёз признаёт неконтролируемость действий Вооружённых сил Украины , которые неоднократно атаковали Керченский мост и старается не оставить немецкого следа при возможном очередном террористическом обстреле. Так, правительство Германии не планирует поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем. По данным Bild, официальный Берлин еще не сообщал Киеву о своем отказе в поставках ракет, однако в непубличных обсуждениях "дал понять, что ракеты пока ВСУ не увидят". Уточняется, что Шольц не собирается пересматривать этот вопрос в ближайшее время. Ещё одной причиной отказа в поставках вооружения СМИ называет невозможность присутствия на Украине специалистов из Германии для обслуживания дальнобойных ракет. Известно, что Германия располагает 150 ракетами Taurus, способными поразить цели на расстоянии до 500 километров. Украина попросила Taurus в мае. С учетом радиуса действия такие ракеты способны долететь до Москвы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, всу, керченский мост, вооружение