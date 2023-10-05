Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049914260.html
Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост
Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост - 05.10.2023 Украина.ру
Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост
Германия не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост. Об этом пишет Bild, ссылаясь на главу правительства ФРГ Олафа Шольца
2023-10-05T01:23
2023-10-05T01:23
германия
всу
керченский мост
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_e848ea0b5af0c882ac1a765069dbf03f.jpg
Берлин всерьёз признаёт неконтролируемость действий Вооружённых сил Украины , которые неоднократно атаковали Керченский мост и старается не оставить немецкого следа при возможном очередном террористическом обстреле. Так, правительство&nbsp;Германии&nbsp;не планирует поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем. По данным Bild, официальный Берлин еще не сообщал Киеву о своем отказе в поставках ракет, однако в непубличных обсуждениях "дал понять, что ракеты пока ВСУ не увидят". Уточняется, что Шольц не собирается пересматривать этот вопрос в ближайшее время. Ещё одной причиной отказа в поставках вооружения СМИ называет невозможность присутствия на Украине специалистов из Германии для обслуживания дальнобойных ракет. Известно, что Германия располагает 150 ракетами Taurus, способными поразить цели на расстоянии до 500 километров. Украина попросила&nbsp;Taurus в&nbsp;мае. С&nbsp;учетом радиуса действия такие ракеты&nbsp;способны долететь&nbsp;до&nbsp;Москвы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_136:0:1840:1278_1920x0_80_0_0_69a81ad1603cdaaae638efaf757a28f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, всу, керченский мост, вооружение
Германия, ВСУ, Керченский мост, вооружение

Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост

01:23 05.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост. Об этом пишет Bild, ссылаясь на главу правительства ФРГ Олафа Шольца
Берлин всерьёз признаёт неконтролируемость действий Вооружённых сил Украины , которые неоднократно атаковали Керченский мост и старается не оставить немецкого следа при возможном очередном террористическом обстреле.
Так, правительство Германии не планирует поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем. По данным Bild, официальный Берлин еще не сообщал Киеву о своем отказе в поставках ракет, однако в непубличных обсуждениях "дал понять, что ракеты пока ВСУ не увидят".
Уточняется, что Шольц не собирается пересматривать этот вопрос в ближайшее время. Ещё одной причиной отказа в поставках вооружения СМИ называет невозможность присутствия на Украине специалистов из Германии для обслуживания дальнобойных ракет.
Известно, что Германия располагает 150 ракетами Taurus, способными поразить цели на расстоянии до 500 километров. Украина попросила Taurus в мае. С учетом радиуса действия такие ракеты способны долететь до Москвы.
 
ГерманияВСУКерченский моствооружение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:26Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ
02:06Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
01:53Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК
01:23Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост
00:54Влияние Путина в США растёт – Клинтон
00:26Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ
23:51На Украине займутся усилением демократии
23:05Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press
22:22"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев
22:16ФРГ поставит Киеву ПВО для защиты "зерновых маршрутов"
21:52США развернёт производство ПВО на украинской территории
21:31Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"
21:09Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин
20:57Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану
20:37Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ
20:19Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов
19:48Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала
19:38НАТО: из-за поставок для ВСУ в западных арсеналах видно дно бочки
18:48США отправят на Украину оружие Ирана
18:44Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
Лента новостейМолния