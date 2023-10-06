https://ukraina.ru/20231006/1049978489.html

Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News

Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News - 06.10.2023 Украина.ру

Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News

Кульминацией встречи президента России Владимир Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала поставка вооружения армии РФ. Северная Корея начала передавать российским солдатам артиллерию, сообщает CBS News со ссылкой на слова американского чиновника

2023-10-06T21:00

2023-10-06T21:00

2023-10-06T21:00

новости

ким чен ын

владимир путин

военная помощь

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"Поддержка Северной Кореей Москвы, похоже, стала кульминацией редкого саммита в прошлом месяце в Москве, когда Ким Чен Ын отправился на поезде, чтобы лично встретиться с Путиным", – говорится в публикации.Источник напомнил слова Ким Чен Ына о безоговорочной и полной поддержке Северной Кореи в священной борьбе России. Утверждается, что после саммита президент РФ намекнул, что он и лидер КНДР обсудили военное сотрудничество, которое сегодня обретает форму. По данным информагентства, неизвестно будет ли иметь долгосрочную перспективу поставка вооружения России и что КНДР получает взамен. Наряду с этим, на вооружение киевских боевиков поступили боеприпасы, которые США изъяли у Ирана. Сообщается, что склад включает более одного миллиона патронов калибра 7,62 миллиметров, которые можно использовать в пулеметах и винтовках. Учитывая, что сегодня дальнейшее финансирование Украины со стороны США заморожено, администрация Джо Байдена использовала передачу иранских боеприпасов в качестве обходного пути для продолжения поддержки Киева. Ранее в интервью "Украина.ру" военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров заявил, что Северная Корея является идеальным союзником для России, а на её складах накоплено огромное количество советских боеприпасов, которые могут помочь России в контрнаступлении.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ким чен ын, владимир путин, военная помощь