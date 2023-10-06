https://ukraina.ru/20231006/1049978489.html
Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News
Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News - 06.10.2023 Украина.ру
Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News
Кульминацией встречи президента России Владимир Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала поставка вооружения армии РФ. Северная Корея начала передавать российским солдатам артиллерию, сообщает CBS News со ссылкой на слова американского чиновника
2023-10-06T21:00
2023-10-06T21:00
2023-10-06T21:00
новости
ким чен ын
владимир путин
военная помощь
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"Поддержка Северной Кореей Москвы, похоже, стала кульминацией редкого саммита в прошлом месяце в Москве, когда Ким Чен Ын отправился на поезде, чтобы лично встретиться с Путиным", – говорится в публикации.Источник напомнил слова Ким Чен Ына о безоговорочной и полной поддержке Северной Кореи в священной борьбе России. Утверждается, что после саммита президент РФ намекнул, что он и лидер КНДР обсудили военное сотрудничество, которое сегодня обретает форму. По данным информагентства, неизвестно будет ли иметь долгосрочную перспективу поставка вооружения России и что КНДР получает взамен. Наряду с этим, на вооружение киевских боевиков поступили боеприпасы, которые США изъяли у Ирана. Сообщается, что склад включает более одного миллиона патронов калибра 7,62 миллиметров, которые можно использовать в пулеметах и винтовках. Учитывая, что сегодня дальнейшее финансирование Украины со стороны США заморожено, администрация Джо Байдена использовала передачу иранских боеприпасов в качестве обходного пути для продолжения поддержки Киева. Ранее в интервью "Украина.ру" военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров заявил, что Северная Корея является идеальным союзником для России, а на её складах накоплено огромное количество советских боеприпасов, которые могут помочь России в контрнаступлении.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049374214_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_7006bc76e2d06358b730ee5ce5213cf2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ким чен ын, владимир путин, военная помощь
Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News
Кульминацией встречи президента России Владимир Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала поставка вооружения армии РФ. Северная Корея начала передавать российским солдатам артиллерию, сообщает CBS News со ссылкой на слова американского чиновника
"Поддержка Северной Кореей Москвы, похоже, стала кульминацией редкого саммита в прошлом месяце в Москве, когда Ким Чен Ын отправился на поезде, чтобы лично встретиться с Путиным", – говорится в публикации.
Источник напомнил слова Ким Чен Ына о безоговорочной и полной поддержке Северной Кореи в священной борьбе России. Утверждается, что после саммита президент РФ намекнул, что он и лидер КНДР обсудили военное сотрудничество, которое сегодня обретает форму.
По данным информагентства, неизвестно будет ли иметь долгосрочную перспективу поставка вооружения России и что КНДР получает взамен.
Наряду с этим, на вооружение киевских боевиков поступили боеприпасы, которые США изъяли у Ирана. Сообщается, что склад включает более одного миллиона патронов калибра 7,62 миллиметров, которые можно использовать в пулеметах и винтовках. Учитывая, что сегодня дальнейшее финансирование Украины со стороны США заморожено, администрация Джо Байдена использовала передачу иранских боеприпасов в качестве обходного пути для продолжения поддержки Киева.
Ранее в интервью
"Украина.ру" военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров заявил, что Северная Корея является идеальным союзником для России, а на её складах накоплено огромное количество советских боеприпасов, которые могут помочь России в контрнаступлении.