"Поможет товарищ Ким": военный эксперт о том, когда Пхеньян отправит в Россию "подарки" разного калибра
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
На складах в Северной Корее накоплено огромное количество советских боеприпасов, которые могут помочь России в проведении контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Северная Корея является идеальным союзником для России. Такой веры в старые дедовские артиллерийские системы нет нигде в мире. Когда все стараются делать упор на высокоточку, в КНДР продолжают развивать простое вооружение времен СССР, рассказал эксперт.
В проведении российского контрнаступления может значительно помочь "товарищ Ким". Вооружение из КНДР будет нашим козырем, способным взбодрить ситуацию на фронте, добавил он.
"Так что мы найдем точки соприкосновения. Мы будем посылать в КНДР свое зерно, чтобы они вкусно кушали. А нам хочется от Пхеньяна "подарков" разного калибра. Возможно, что мы даже осуществим такой натуральный обмен", - подчеркнул Фёдоров.
Пока российские эшелоны с зерном дойдут до КНРД, а в обратную сторону пойдут эшелоны с "подарками из Пхеньяна, то к ноябрю в России можно ожидать первые партии вооружения, заключил собеседник издания.
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22 сентября, 11:23Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске