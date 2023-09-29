"Поможет товарищ Ким": военный эксперт о том, когда Пхеньян отправит в Россию "подарки" разного калибра - 29.09.2023 Украина.ру
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"Поможет товарищ Ким": военный эксперт о том, когда Пхеньян отправит в Россию "подарки" разного калибра
"Поможет товарищ Ким": военный эксперт о том, когда Пхеньян отправит в Россию "подарки" разного калибра - 29.09.2023 Украина.ру
"Поможет товарищ Ким": военный эксперт о том, когда Пхеньян отправит в Россию "подарки" разного калибра
На складах в Северной Корее накоплено огромное количество советских боеприпасов, которые могут помочь России в проведении контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T04:00
2023-09-29T04:00
новости
кндр
вооружение
россия
ким чен ын
снаряды
наступление
украина
сво
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Северная Корея является идеальным союзником для России. Такой веры в старые дедовские артиллерийские системы нет нигде в мире. Когда все стараются делать упор на высокоточку, в КНДР продолжают развивать простое вооружение времен СССР, рассказал эксперт.В проведении российского контрнаступления может значительно помочь "товарищ Ким". Вооружение из КНДР будет нашим козырем, способным взбодрить ситуацию на фронте, добавил он.Пока российские эшелоны с зерном дойдут до КНРД, а в обратную сторону пойдут эшелоны с "подарками из Пхеньяна, то к ноябрю в России можно ожидать первые партии вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кндр, вооружение, россия, ким чен ын, снаряды, наступление, украина, сво
Новости, КНДР, вооружение, Россия, Ким Чен Ын, снаряды, наступление, Украина, СВО

"Поможет товарищ Ким": военный эксперт о том, когда Пхеньян отправит в Россию "подарки" разного калибра

04:00 29.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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На складах в Северной Корее накоплено огромное количество советских боеприпасов, которые могут помочь России в проведении контрнаступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Северная Корея является идеальным союзником для России. Такой веры в старые дедовские артиллерийские системы нет нигде в мире. Когда все стараются делать упор на высокоточку, в КНДР продолжают развивать простое вооружение времен СССР, рассказал эксперт.
В проведении российского контрнаступления может значительно помочь "товарищ Ким". Вооружение из КНДР будет нашим козырем, способным взбодрить ситуацию на фронте, добавил он.

"Так что мы найдем точки соприкосновения. Мы будем посылать в КНДР свое зерно, чтобы они вкусно кушали. А нам хочется от Пхеньяна "подарков" разного калибра. Возможно, что мы даже осуществим такой натуральный обмен", - подчеркнул Фёдоров.

Пока российские эшелоны с зерном дойдут до КНРД, а в обратную сторону пойдут эшелоны с "подарками из Пхеньяна, то к ноябрю в России можно ожидать первые партии вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 сентября, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
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