https://ukraina.ru/20231006/1049978345.html

Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"

Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону" - 06.10.2023 Украина.ру

Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"

Александр Лукашенко "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска. Об этом белорусский лидер заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

2023-10-06T20:35

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Лукашенко подверг критике власти Польши за использование проблемы нелегальной миграции исключительно в своих популистских целях во время избирательной парламентской кампании. По его словам, в Польше вопрос о сносе стены на границе с Белоруссией выносится на референдум, а с мигрантами польская сторона поступает безжалостно."Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Вот такая у них "дерьмократия", - сообщил Лукашенко.Он также прокомментировал изменения в политике Евросоюза и мировой политике, сообщив: "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры. Особенно США и Европейский союз. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону. Если будет новая власть в Польше (думаю, что они не дураки, со стороны понаблюдали), они в этом направлении разворот совершат. А все остальное - это болтовня. Они же уже говорят: "Не было бы Лукашенко, нам надо было бы его придумать". Оказывается, Лукашенко стал у них одним из камней преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе"."Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши", - сказал Лукашенко.Тем временем в Европарламенте продолжается обсуждение усиления охраны границы Евросоюза на участке с Союзным государством России и Белоруссии, которое ЕС не признаёт. МВД Литвы настаивает на ужесточении пограничного контроля, обвиняя в использовании мигрантов как "оружия" Александром Лукашенко.ЕС не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Правительства ЕС и Еврокомиссия признают демонстративно контактируют со Светланой Тихановской – соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Литва и Польша опекают мигрировавшую из Белоруссии прозападную оппозицию, представителей которой Лукашенко называет "беглыми".В 2021 году Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – "Дне народного единства 17 сентября. Варшава болезненно восприняла этот шаг, считая, что дату 17 сентября 1939 года следует трактовать с ревизионистских и русофобских позиций современной польской историографии.

https://ukraina.ru/20231004/1049910310.html

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новости, союзное государство, государственная граница, лукашенко, ес, миграционный кризис, нелегалы, литва, польша, парламентские выборы, пограничники