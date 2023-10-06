https://ukraina.ru/20231006/1049978345.html
Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"
Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону" - 06.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"
Александр Лукашенко "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска. Об этом белорусский лидер заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:35
новости
союзное государство
государственная граница
лукашенко
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миграционный кризис
нелегалы
литва
польша
парламентские выборы
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Лукашенко подверг критике власти Польши за использование проблемы нелегальной миграции исключительно в своих популистских целях во время избирательной парламентской кампании. По его словам, в Польше вопрос о сносе стены на границе с Белоруссией выносится на референдум, а с мигрантами польская сторона поступает безжалостно."Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Вот такая у них "дерьмократия", - сообщил Лукашенко.Он также прокомментировал изменения в политике Евросоюза и мировой политике, сообщив: "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры. Особенно США и Европейский союз. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону. Если будет новая власть в Польше (думаю, что они не дураки, со стороны понаблюдали), они в этом направлении разворот совершат. А все остальное - это болтовня. Они же уже говорят: "Не было бы Лукашенко, нам надо было бы его придумать". Оказывается, Лукашенко стал у них одним из камней преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе"."Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши", - сказал Лукашенко.Тем временем в Европарламенте продолжается обсуждение усиления охраны границы Евросоюза на участке с Союзным государством России и Белоруссии, которое ЕС не признаёт. МВД Литвы настаивает на ужесточении пограничного контроля, обвиняя в использовании мигрантов как "оружия" Александром Лукашенко.ЕС не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Правительства ЕС и Еврокомиссия признают демонстративно контактируют со Светланой Тихановской – соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Литва и Польша опекают мигрировавшую из Белоруссии прозападную оппозицию, представителей которой Лукашенко называет "беглыми".В 2021 году Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – "Дне народного единства 17 сентября. Варшава болезненно восприняла этот шаг, считая, что дату 17 сентября 1939 года следует трактовать с ревизионистских и русофобских позиций современной польской историографии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, союзное государство, государственная граница, лукашенко, ес, миграционный кризис, нелегалы, литва, польша, парламентские выборы, пограничники
Новости, Союзное государство, государственная граница, Лукашенко, ЕС, миграционный кризис, нелегалы, Литва, Польша, парламентские выборы, пограничники
Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"
Александр Лукашенко "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска. Об этом белорусский лидер заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко подверг критике власти Польши за использование проблемы нелегальной миграции исключительно в своих популистских целях во время избирательной парламентской кампании. По его словам, в Польше вопрос о сносе стены на границе с Белоруссией выносится на референдум, а с мигрантами польская сторона поступает безжалостно.
"Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Вот такая у них "дерьмократия", - сообщил Лукашенко.
Он также прокомментировал изменения в политике Евросоюза и мировой политике, сообщив: "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры. Особенно США и Европейский союз. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону. Если будет новая власть в Польше (думаю, что они не дураки, со стороны понаблюдали), они в этом направлении разворот совершат. А все остальное - это болтовня. Они же уже говорят: "Не было бы Лукашенко, нам надо было бы его придумать". Оказывается, Лукашенко стал у них одним из камней преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе".
"Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши", - сказал Лукашенко.
Тем временем в Европарламенте продолжается обсуждение усиления охраны границы Евросоюза на участке с Союзным государством России и Белоруссии, которое ЕС не признаёт. МВД Литвы настаивает на ужесточении пограничного контроля, обвиняя в использовании мигрантов как "оружия" Александром Лукашенко.
ЕС не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Правительства ЕС и Еврокомиссия признают демонстративно контактируют со Светланой Тихановской – соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Литва и Польша опекают мигрировавшую из Белоруссии прозападную оппозицию, представителей которой Лукашенко называет "беглыми".
В 2021 году Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – "Дне народного единства 17 сентября. Варшава болезненно восприняла этот шаг, считая, что дату 17 сентября 1939 года следует трактовать с ревизионистских и русофобских позиций современной польской историографии.