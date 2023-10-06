Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону" - 06.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"
Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону" - 06.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"
Александр Лукашенко "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска. Об этом белорусский лидер заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-10-06T20:35
2023-10-06T20:35
новости
союзное государство
государственная граница
лукашенко
ес
миграционный кризис
нелегалы
литва
польша
парламентские выборы
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Лукашенко подверг критике власти Польши за использование проблемы нелегальной миграции исключительно в своих популистских целях во время избирательной парламентской кампании. По его словам, в Польше вопрос о сносе стены на границе с Белоруссией выносится на референдум, а с мигрантами польская сторона поступает безжалостно."Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Вот такая у них "дерьмократия", - сообщил Лукашенко.Он также прокомментировал изменения в политике Евросоюза и мировой политике, сообщив: "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры. Особенно США и Европейский союз. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону. Если будет новая власть в Польше (думаю, что они не дураки, со стороны понаблюдали), они в этом направлении разворот совершат. А все остальное - это болтовня. Они же уже говорят: "Не было бы Лукашенко, нам надо было бы его придумать". Оказывается, Лукашенко стал у них одним из камней преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе"."Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши", - сказал Лукашенко.Тем временем в Европарламенте продолжается обсуждение усиления охраны границы Евросоюза на участке с Союзным государством России и Белоруссии, которое ЕС не признаёт. МВД Литвы настаивает на ужесточении пограничного контроля, обвиняя в использовании мигрантов как "оружия" Александром Лукашенко.ЕС не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Правительства ЕС и Еврокомиссия признают демонстративно контактируют со Светланой Тихановской – соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Литва и Польша опекают мигрировавшую из Белоруссии прозападную оппозицию, представителей которой Лукашенко называет "беглыми".В 2021 году Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – "Дне народного единства 17 сентября. Варшава болезненно восприняла этот шаг, считая, что дату 17 сентября 1939 года следует трактовать с ревизионистских и русофобских позиций современной польской историографии.
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новости, союзное государство, государственная граница, лукашенко, ес, миграционный кризис, нелегалы, литва, польша, парламентские выборы, пограничники
Новости, Союзное государство, государственная граница, Лукашенко, ЕС, миграционный кризис, нелегалы, Литва, Польша, парламентские выборы, пограничники

Лукашенко: "Нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону"

20:35 06.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Александр Лукашенко "категорически поддерживает существование Европейского союза" и уверен, что государства ЕС радикально изменяют свою политику в отношении официального Минска. Об этом белорусский лидер заявил 6 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко подверг критике власти Польши за использование проблемы нелегальной миграции исключительно в своих популистских целях во время избирательной парламентской кампании. По его словам, в Польше вопрос о сносе стены на границе с Белоруссией выносится на референдум, а с мигрантами польская сторона поступает безжалостно.
"Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Вот такая у них "дерьмократия", - сообщил Лукашенко.
Он также прокомментировал изменения в политике Евросоюза и мировой политике, сообщив: "США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры. Особенно США и Европейский союз. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону. Если будет новая власть в Польше (думаю, что они не дураки, со стороны понаблюдали), они в этом направлении разворот совершат. А все остальное - это болтовня. Они же уже говорят: "Не было бы Лукашенко, нам надо было бы его придумать". Оказывается, Лукашенко стал у них одним из камней преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе".
"Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши", - сказал Лукашенко.
Тем временем в Европарламенте продолжается обсуждение усиления охраны границы Евросоюза на участке с Союзным государством России и Белоруссии, которое ЕС не признаёт. МВД Литвы настаивает на ужесточении пограничного контроля, обвиняя в использовании мигрантов как "оружия" Александром Лукашенко.
ЕС не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Правительства ЕС и Еврокомиссия признают демонстративно контактируют со Светланой Тихановской – соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Литва и Польша опекают мигрировавшую из Белоруссии прозападную оппозицию, представителей которой Лукашенко называет "беглыми".
В 2021 году Александр Лукашенко подписал указ о новом государственном празднике – "Дне народного единства 17 сентября. Варшава болезненно восприняла этот шаг, считая, что дату 17 сентября 1939 года следует трактовать с ревизионистских и русофобских позиций современной польской историографии.
Ситуация у пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе
4 октября, 18:25
МВД Литвы пожаловалось на непонимание ЕвропарламентаЕвропарламент решил исключить из Шенгенского пограничного кодекса предложения, которые облегчили бы борьбу с мигрантами в случае "гибридной атаки". МВД Литвы и литовские евродепутаты пожаловались не непонимание коллег, сообщило 4 октября "Литовское национальное радио и телевидение".
 
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21:00Северная Корея начала передавать артиллерию России - CBS News
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