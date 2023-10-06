Для Украины денег нет: Счётная палата ЕС требует решить вопрос денежной помощи Киеву - 06.10.2023 Украина.ру
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Для Украины денег нет: Счётная палата ЕС требует решить вопрос денежной помощи Киеву
Для Украины денег нет: Счётная палата ЕС требует решить вопрос денежной помощи Киеву - 06.10.2023 Украина.ру
Для Украины денег нет: Счётная палата ЕС требует решить вопрос денежной помощи Киеву
Долг Евросоюза растёт, экономическая ситуация становится хуже, а следовательно для помощи Украине денег нет. Счётная палата ЕС бьет тревогу, её представители не знают, где взять денег на Киев, передаёт Le Figaro
2023-10-06T20:23
2023-10-06T20:23
новости
счетная палата
сша
киев
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Французские журналисты отмечают, что обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет – идея хорошая, но сперва необходимо эти деньги найти. Украина давит на европейский бюджет, в то время как страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, отдавать которые Киев начнёт нескоро. Источник приводит конкретные данные, согласно которым долг Евросоюза в прошлом году увеличился на более чем сотню миллиардов евро и достиг 344,3 миллиардов евро. Ранее Politico и телеканал Sky News сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине. Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине. Напомним, в конце минувшей недели Конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Киеву.
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новости, счетная палата, сша, киев
Новости, Счетная палата, США, Киев

Для Украины денег нет: Счётная палата ЕС требует решить вопрос денежной помощи Киеву

20:23 06.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Долг Евросоюза растёт, экономическая ситуация становится хуже, а следовательно для помощи Украине денег нет. Счётная палата ЕС бьет тревогу, её представители не знают, где взять денег на Киев, передаёт Le Figaro
Французские журналисты отмечают, что обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет – идея хорошая, но сперва необходимо эти деньги найти.
"Мы должны убедиться, что европейский бюджет, а значит, и финансы государств-членов, смогут выдержать различные кредиты, предоставляемые Украине", — говорится в публикации.
Украина давит на европейский бюджет, в то время как страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, отдавать которые Киев начнёт нескоро.
Источник приводит конкретные данные, согласно которым долг Евросоюза в прошлом году увеличился на более чем сотню миллиардов евро и достиг 344,3 миллиардов евро.
Ранее Politico и телеканал Sky News сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может использовать грантовую программу госдепартамента США для отправки военной помощи Украине.
Журналисты Associated Press сообщали, что президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине.
Напомним, в конце минувшей недели Конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Киеву.
 
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