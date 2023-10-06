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В Верховной Раде Гончаренко* назвали петухом и порвали штаны
В Верховной Раде Гончаренко* назвали петухом и порвали штаны - 06.10.2023 Украина.ру
В Верховной Раде Гончаренко* назвали петухом и порвали штаны
В Верховной Раде кипят страсти. Очередной конфликт случился 6 октября во время обсуждения оборонного бюджета Украины
2023-10-06T18:07
2023-10-06T18:07
2023-10-06T18:10
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верховная рада
скандал
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Во время выступления Тищенко обозвал Гончаренко "Петухом с Одесчины" – тот, работая в Одесском облсовете, выступал за русский язык. Гончаренко в ответ заявил, что Тищенко организовал бизнес с "coll-центриками с наркоторговцами". Свое заявление Гончаренко снимал на телефон.Тимченко тоже поднялся с места и включил камеру на мобильнике. Остальные коллеги последовали их примеру, забыв, видимо, что они не в детском саду, а народные избранники, и взялись за телефоны.Спикер парламента Руслан Стефанчук потребовал от Алексея Гончаренко остановиться и снимать "тик-токи" в другом месте. Михаил Радуцкий поспешил на помощь Тимченко и начал отбирать у Гончаренко селфи-палку с телефоном. Последние надежды на цивилизованное разрешение конфликта испарились, завязалась драка, после которой Гончаренко и оказался с дыркой на штанах в области пятой точки.Если бы народные избранники рвали пятую точку не друг другу, а на благо избирателей, толку было больше.Бюджет, кстати, по итогу приняли депутаты с рекордным дефицитом в истории Украины.*Внесен в список экстремистов и террористов
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новости украины, новости, верховная рада, скандал
В Верховной Раде Гончаренко* назвали петухом и порвали штаны
18:07 06.10.2023 (обновлено: 18:10 06.10.2023)
В Верховной Раде кипят страсти. Очередной конфликт случился 6 октября во время обсуждения оборонного бюджета Украины
"Коля Тищенко порвал мне штаны в области дупы", – сообщил сегодня в Алексей Гончаренко.
Во время выступления Тищенко обозвал Гончаренко "Петухом с Одесчины" – тот, работая в Одесском облсовете, выступал за русский язык. Гончаренко в ответ заявил, что Тищенко организовал бизнес с "coll-центриками с наркоторговцами". Свое заявление Гончаренко снимал на телефон.
Тимченко тоже поднялся с места и включил камеру на мобильнике. Остальные коллеги последовали их примеру, забыв, видимо, что они не в детском саду, а народные избранники, и взялись за телефоны.
Спикер парламента Руслан Стефанчук потребовал от Алексея Гончаренко остановиться и снимать "тик-токи" в другом месте. Михаил Радуцкий поспешил на помощь Тимченко и начал отбирать у Гончаренко селфи-палку с телефоном. Последние надежды на цивилизованное разрешение конфликта испарились, завязалась драка, после которой Гончаренко и оказался с дыркой на штанах в области пятой точки.
Если бы народные избранники рвали пятую точку не друг другу, а на благо избирателей, толку было больше.
Бюджет, кстати, по итогу приняли депутаты с рекордным дефицитом в истории Украины
.
*Внесен в список экстремистов и террористов