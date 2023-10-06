https://ukraina.ru/20231006/1049974252.html

Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн

Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн - 06.10.2023 Украина.ру

Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн

Это рекорд за всю историю Украины. Основные статьи расходов – военные и различные силовые структуры. Социальные же нужды граждан остались на втором плане. Итоги рассмотрения госбюджета Украины опубликовал депутат Ярослав Железняк

2023-10-06T17:17

2023-10-06T17:17

2023-10-06T17:17

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Поправки главного финансового документа страны утвердила сегодня Верховная Рада Украины. За увеличение расходов государственного бюджета проголосовали 313 из 450 депутатов.Львиная доля дополнительных денег определена Минобороны Украины – 211 млрд грн. Также увеличено финансирование МВД страны – плюс 79 млрд грн. Также дополнительно будут профинансированы МИД, Минстратпром, СБУ, ГУР, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Управление государственной охраны, Служба внешней разведки и Минэнерго и Бюро экономической безопасности.Социально направленные же ведомства, такие как министерство социального развития и Минобразования получили скромные 16,5 млрд и 572 млн грн.Кстати, депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.

https://ukraina.ru/20231006/1049968618.html

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бюджет, новости, рада, украина