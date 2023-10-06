https://ukraina.ru/20231006/1049974252.html
Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн
Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн - 06.10.2023 Украина.ру
Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн
Это рекорд за всю историю Украины. Основные статьи расходов – военные и различные силовые структуры. Социальные же нужды граждан остались на втором плане. Итоги рассмотрения госбюджета Украины опубликовал депутат Ярослав Железняк
2023-10-06T17:17
2023-10-06T17:17
2023-10-06T17:17
бюджет
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украина
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Поправки главного финансового документа страны утвердила сегодня Верховная Рада Украины. За увеличение расходов государственного бюджета проголосовали 313 из 450 депутатов.Львиная доля дополнительных денег определена Минобороны Украины – 211 млрд грн. Также увеличено финансирование МВД страны – плюс 79 млрд грн. Также дополнительно будут профинансированы МИД, Минстратпром, СБУ, ГУР, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Управление государственной охраны, Служба внешней разведки и Минэнерго и Бюро экономической безопасности.Социально направленные же ведомства, такие как министерство социального развития и Минобразования получили скромные 16,5 млрд и 572 млн грн.Кстати, депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бюджет, новости, рада, украина
Дефицит бюджета Украины в 2023 году превысит 2 трлн грн
Это рекорд за всю историю Украины. Основные статьи расходов – военные и различные силовые структуры. Социальные же нужды граждан остались на втором плане. Итоги рассмотрения госбюджета Украины опубликовал депутат Ярослав Железняк
Поправки главного финансового документа страны утвердила сегодня Верховная Рада Украины. За увеличение расходов государственного бюджета проголосовали 313 из 450 депутатов.
"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн (5,5 трлн руб. - Ред.)", – отметил Железняк.
Львиная доля дополнительных денег определена Минобороны Украины – 211 млрд грн. Также увеличено финансирование МВД страны – плюс 79 млрд грн. Также дополнительно будут профинансированы МИД, Минстратпром, СБУ, ГУР, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Управление государственной охраны, Служба внешней разведки и Минэнерго и Бюро экономической безопасности.
Социально направленные же ведомства, такие как министерство социального развития и Минобразования получили скромные 16,5 млрд и 572 млн грн.
Кстати, депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады
, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.