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"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете
"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете - 06.10.2023 Украина.ру
"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете
Депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
2023-10-06T15:19
2023-10-06T15:19
2023-10-06T15:19
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украина
верховная рада
депутаты
народные депутаты
слуга народа
бюджет
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Геращенко рассказала в своём телеграм-канале о том, как проходит процесс обсуждения и принятия поправок к законопроекту об изменении госбюджета Украины на 2023 год.После парламент Украины перешёл к дебатам к поправкам к законопроекту об НДФЛ. "Им предполагается передать НДФЛ, которые уплачивают военные по месту постоянной дислокации, из местных бюджетов в спецфонд в центр", уточнила депутат.5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.
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новости, украина, верховная рада, депутаты, народные депутаты, слуга народа, бюджет
Новости, Украина, Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, Слуга народа, бюджет
"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете
Депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
Геращенко рассказала в своём телеграм-канале о том, как проходит процесс обсуждения и принятия поправок к законопроекту об изменении госбюджета Украины на 2023 год.
"К сожалению, кроме увеличения расходов на Минобороны, этим проектом увеличивается расходы на содержание БЭБ (Бюро экономической безопасности. - Ред.), ГБР, Кабмина, других органов , которые точно не воюют, но почему-то щедро финансируются“, - написала Геращенко.
После парламент Украины перешёл к дебатам к поправкам к законопроекту об НДФЛ. "Им предполагается передать НДФЛ, которые уплачивают военные по месту постоянной дислокации, из местных бюджетов в спецфонд в центр", уточнила депутат.
"Слуги сразу разбежались. Им эти дебаты не интересны. Придут тычнуть кнопку уже на голосование за закон. Зачем регионам такие депутаты?" - заявила Геращенко.
5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.