https://ukraina.ru/20231006/1049968618.html

"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете

"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете - 06.10.2023 Украина.ру

"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете

Депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале

2023-10-06T15:19

2023-10-06T15:19

2023-10-06T15:19

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Геращенко рассказала в своём телеграм-канале о том, как проходит процесс обсуждения и принятия поправок к законопроекту об изменении госбюджета Украины на 2023 год.После парламент Украины перешёл к дебатам к поправкам к законопроекту об НДФЛ. "Им предполагается передать НДФЛ, которые уплачивают военные по месту постоянной дислокации, из местных бюджетов в спецфонд в центр", уточнила депутат.5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.

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новости, украина, верховная рада, депутаты, народные депутаты, слуга народа, бюджет