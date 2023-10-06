"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете - 06.10.2023 Украина.ру
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"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете
"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете - 06.10.2023 Украина.ру
"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете
Депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
2023-10-06T15:19
2023-10-06T15:19
новости
украина
верховная рада
депутаты
народные депутаты
слуга народа
бюджет
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Геращенко рассказала в своём телеграм-канале о том, как проходит процесс обсуждения и принятия поправок к законопроекту об изменении госбюджета Украины на 2023 год.После парламент Украины перешёл к дебатам к поправкам к законопроекту об НДФЛ. "Им предполагается передать НДФЛ, которые уплачивают военные по месту постоянной дислокации, из местных бюджетов в спецфонд в центр", уточнила депутат.5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.
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новости, украина, верховная рада, депутаты, народные депутаты, слуга народа, бюджет
Новости, Украина, Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, Слуга народа, бюджет

"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете

15:19 06.10.2023
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
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Депутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
Геращенко рассказала в своём телеграм-канале о том, как проходит процесс обсуждения и принятия поправок к законопроекту об изменении госбюджета Украины на 2023 год.

"К сожалению, кроме увеличения расходов на Минобороны, этим проектом увеличивается расходы на содержание БЭБ (Бюро экономической безопасности. - Ред.), ГБР, Кабмина, других органов , которые точно не воюют, но почему-то щедро финансируются“, - написала Геращенко.

После парламент Украины перешёл к дебатам к поправкам к законопроекту об НДФЛ. "Им предполагается передать НДФЛ, которые уплачивают военные по месту постоянной дислокации, из местных бюджетов в спецфонд в центр", уточнила депутат.

"Слуги сразу разбежались. Им эти дебаты не интересны. Придут тычнуть кнопку уже на голосование за закон. Зачем регионам такие депутаты?" - заявила Геращенко.

5 октября депутаты почти полным составом прогуляли заседание. Из 450 слуг народа явились на заседание только 24 человека. У остальных нашлись дела поважнее, чем рассматривать вопрос о финансировании ВСУ. Депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина заявила, что члены партии "Слуга народа" попросту блокируют этот вопрос.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
11:16
Депутаты Рады прогуляли заседание по финансированию ВСУДепутаты от партии "Слуга народа" блокируют финансирование ВСУ, заявила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина. Такое заявила Федина сделала 6 октября в своём телеграм-канале
 
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