Швеция назвала условия передачи истребителей Украине
Швеция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти истребители, заявил министр обороны страны Пал Джонсон. Об этом сообщили журналисты Reuters
"Швеция направит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 2,2 миллиарда крон (около 200 миллионов долларов. - Ред.), состоящий в основном из артиллерийских боеприпасов, и рассматривает возможность отправки истребителей", - сообщил Джонсон.
Он заявил, что шведская армия к 6 ноября должна сообщить о возможности отправки истребителей Jas Gripen на Украину.
При этом Джонсон подчеркнул, что "Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо будет стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально выделить какие-либо истребители".
На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.