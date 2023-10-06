https://ukraina.ru/20231006/1049963412.html

Швеция назвала условия передачи истребителей Украине

Швеция назвала условия передачи истребителей Украине - 06.10.2023 Украина.ру

Швеция назвала условия передачи истребителей Украине

Швеция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти истребители, заявил министр обороны страны Пал Джонсон. Об этом сообщили журналисты Reuters

2023-10-06T13:22

2023-10-06T13:22

2023-10-06T13:22

новости

швеция

зарубежье

украина

нато

истребители

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Он заявил, что шведская армия к 6 ноября должна сообщить о возможности отправки истребителей Jas Gripen на Украину.При этом Джонсон подчеркнул, что "Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо будет стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально выделить какие-либо истребители".На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.

https://ukraina.ru/20231003/1049844185.html

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новости, швеция, зарубежье, украина, нато, истребители