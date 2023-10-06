Швеция назвала условия передачи истребителей Украине - 06.10.2023 Украина.ру
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Швеция назвала условия передачи истребителей Украине
Швеция назвала условия передачи истребителей Украине - 06.10.2023 Украина.ру
Швеция назвала условия передачи истребителей Украине
Швеция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти истребители, заявил министр обороны страны Пал Джонсон. Об этом сообщили журналисты Reuters
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:22
новости
швеция
зарубежье
украина
нато
истребители
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Он заявил, что шведская армия к 6 ноября должна сообщить о возможности отправки истребителей Jas Gripen на Украину.При этом Джонсон подчеркнул, что "Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо будет стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально выделить какие-либо истребители".На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
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новости, швеция, зарубежье, украина, нато, истребители
Новости, Швеция, Зарубежье, Украина, НАТО, истребители

Швеция назвала условия передачи истребителей Украине

13:22 06.10.2023
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
Читать в
Швеция готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти истребители, заявил министр обороны страны Пал Джонсон. Об этом сообщили журналисты Reuters

"Швеция направит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 2,2 миллиарда крон (около 200 миллионов долларов. - Ред.), состоящий в основном из артиллерийских боеприпасов, и рассматривает возможность отправки истребителей", - сообщил Джонсон.

Он заявил, что шведская армия к 6 ноября должна сообщить о возможности отправки истребителей Jas Gripen на Украину.
При этом Джонсон подчеркнул, что "Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо будет стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально выделить какие-либо истребители".
На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 06:01
Тайный путь в НАТО. Как Финляндия исподволь готовилась стать членом Альянса задолго до СВО Пожалуй, на Западе не было страны, с которой после Второй мировой войны у СССР-России были более дружественные отношения, чем Суоми. Но с недавних пор финнов как подменили. Что происходит?
 
НовостиШвецияЗарубежьеУкраинаНАТОистребители
 
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