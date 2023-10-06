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Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области - 06.10.2023 Украина.ру
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области
В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией
2023-10-06T13:02
2023-10-06T13:02
2023-10-06T13:02
новости
одесская область
пограничники
дунай
паромы
атака
бпла
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Утверждается, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.На одном видео заметно, как на фоне ночного неба сначала работает ПВО, а потом на земле происходит взрыв. На других кадрах показано, как горит одноэтажное административное здание - над ним поднимается оранжевое пламя и клубы густого дыма.Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.При этом украинские пограничники отметили, что в ходе атаки люди не пострадали.В Офисе Генпрокурора Украины 6 октября днем подтвердили, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура."По данным следствия, 6 октября ночью Вооруженные Силы РФ совершили атаку дронами по Одесской области", - говорится в сообщении ведомства.Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Полный перечень повреждений устанавливается, сообщает украинская генпрокуратура.
https://ukraina.ru/20231005/1049932522.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесская область, пограничники, дунай, паромы, атака, бпла
Новости, Одесская область, пограничники, Дунай, паромы, атака, БПЛА
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области
В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией
Утверждается, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.
На одном видео заметно, как на фоне ночного неба сначала работает ПВО, а потом на земле происходит взрыв. На других кадрах показано, как горит одноэтажное административное здание - над ним поднимается оранжевое пламя и клубы густого дыма.
Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.
При этом украинские пограничники отметили, что в ходе атаки люди не пострадали.
В Офисе Генпрокурора Украины 6 октября днем подтвердили, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура.
"По данным следствия, 6 октября ночью Вооруженные Силы РФ совершили атаку дронами по Одесской области", - говорится в сообщении ведомства.
Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Полный перечень повреждений устанавливается, сообщает украинская генпрокуратура.