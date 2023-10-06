Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области - 06.10.2023 Украина.ру
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Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области - 06.10.2023 Украина.ру
Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области
В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией
2023-10-06T13:02
2023-10-06T13:02
новости
одесская область
пограничники
дунай
паромы
атака
бпла
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Утверждается, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.На одном видео заметно, как на фоне ночного неба сначала работает ПВО, а потом на земле происходит взрыв. На других кадрах показано, как горит одноэтажное административное здание - над ним поднимается оранжевое пламя и клубы густого дыма.Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.При этом украинские пограничники отметили, что в ходе атаки люди не пострадали.В Офисе Генпрокурора Украины 6 октября днем подтвердили, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура."По данным следствия, 6 октября ночью Вооруженные Силы РФ совершили атаку дронами по Одесской области", - говорится в сообщении ведомства.Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Полный перечень повреждений устанавливается, сообщает украинская генпрокуратура.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, одесская область, пограничники, дунай, паромы, атака, бпла
Новости, Одесская область, пограничники, Дунай, паромы, атака, БПЛА

Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области

13:02 06.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Чекачков / Перейти в фотобанкПожар на военном складе в Харьковской области
Пожар на военном складе в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Игорь Чекачков
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В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией
Утверждается, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.
На одном видео заметно, как на фоне ночного неба сначала работает ПВО, а потом на земле происходит взрыв. На других кадрах показано, как горит одноэтажное административное здание - над ним поднимается оранжевое пламя и клубы густого дыма.
Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.
При этом украинские пограничники отметили, что в ходе атаки люди не пострадали.
В Офисе Генпрокурора Украины 6 октября днем подтвердили, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура.
"По данным следствия, 6 октября ночью Вооруженные Силы РФ совершили атаку дронами по Одесской области", - говорится в сообщении ведомства.
Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Полный перечень повреждений устанавливается, сообщает украинская генпрокуратура.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 14:00
ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не может обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе. Об этом 5 октября сообщил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона
 
НовостиОдесская областьпограничникиДунайпаромыатакаБПЛА
 
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