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Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области

Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области - 06.10.2023 Украина.ру

Украина подтвердила атаку российских БПЛА по Орловке в Одесской области

В соцсетях 6 октября появились видеозаписи, которые пользователи описали как кадры последствий ночного удара российских БПЛА по населенному пункту Орловка, который находится в Одесской области, на границе с Румынией

2023-10-06T13:02

2023-10-06T13:02

2023-10-06T13:02

новости

одесская область

пограничники

дунай

паромы

атака

бпла

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Утверждается, что на видео показано, как горит здание таможни и паромная переправа через Дунай.На одном видео заметно, как на фоне ночного неба сначала работает ПВО, а потом на земле происходит взрыв. На других кадрах показано, как горит одноэтажное административное здание - над ним поднимается оранжевое пламя и клубы густого дыма.Госпогранслужба Украины сообщила о приостановке паромного пропускного пункта "Орловка" и попросила население пользоваться другими переходами на украинско-румынской границе.При этом украинские пограничники отметили, что в ходе атаки люди не пострадали.В Офисе Генпрокурора Украины 6 октября днем подтвердили, что в результате ночной атаки на Одесскую область пострадала припортовая и пограничная инфраструктура."По данным следствия, 6 октября ночью Вооруженные Силы РФ совершили атаку дронами по Одесской области", - говорится в сообщении ведомства.Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Полный перечень повреждений устанавливается, сообщает украинская генпрокуратура.

https://ukraina.ru/20231005/1049932522.html

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новости, одесская область, пограничники, дунай, паромы, атака, бпла