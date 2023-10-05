https://ukraina.ru/20231005/1049946640.html

Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада

Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада - 05.10.2023 Украина.ру

Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада

Окончание поставок так называемой помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"

2023-10-05T20:16

2023-10-05T20:16

2023-10-05T20:16

владимир путин

валдай

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По словам Владимира Путина, западная поддержка сегодня обеспечивает жизнеспособность системы обороны Украины. Однако снаряды кончаются, в том числе, и в США. Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявлял, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается закончить её.

валдай

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, валдай