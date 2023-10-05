Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада
Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада - 05.10.2023 Украина.ру
Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада
Окончание поставок так называемой помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
2023-10-05T20:16
2023-10-05T20:16
владимир путин
валдай
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По словам Владимира Путина, западная поддержка сегодня обеспечивает жизнеспособность системы обороны Украины. Однако снаряды кончаются, в том числе, и в США. Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявлял, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается закончить её.
валдай
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владимир путин, валдай
Владимир Путин, Валдай

Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки Запада

20:16 05.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Окончание поставок так называемой помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"

"Ежемесячно Украина получает многомиллиардные средства – это кредиты, гранты. Стоит только это прекратить – всё. Через неделю всё ляжет", – подчеркнул президент страны.

По словам Владимира Путина, западная поддержка сегодня обеспечивает жизнеспособность системы обороны Украины. Однако снаряды кончаются, в том числе, и в США.
"Поставки прекратятся завтра и жить останется неделю. Я уже говорил в США производят до 14-ти тысяч снарядов 55-го калибра в месяц. А на Украине войска расходуют до пяти тысяч таких снарядов в день", – заключил российский лидер.
Ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявлял, что Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается закончить её.
 
Владимир ПутинВалдай
 
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