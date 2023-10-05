https://ukraina.ru/20231005/1049946278.html

Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD

Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD - 05.10.2023 Украина.ру

Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD

Российская армия продолжит использовать Черноморский флот для достижения целей Специальной военной операции. Об этом заявил основатель сетевого объединения журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team* Руслан Левиев в интервью изданию BILD

2023-10-05T19:56

2023-10-05T19:56

2023-10-05T19:56

севастополь

флот

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Представитель организации признал, что атаки Вооружённых сил Украины никак не повлияли на работу Черноморского флота. По его словам, именно флот – корабли и подлодки, играют весомую роль за счёт использования крылатых ракет. Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести. *организация, деятельность которой в РФ признана нежелательной

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

севастополь, флот