Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD
Российская армия продолжит использовать Черноморский флот для достижения целей Специальной военной операции. Об этом заявил основатель сетевого объединения журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team* Руслан Левиев в интервью изданию BILD
Представитель организации признал, что атаки Вооружённых сил Украины никак не повлияли на работу Черноморского флота.
"Эти крылатые ракеты достаточно дальнобойны. Поэтому даже если эти корабли переместятся в Новороссийск или куда-то дальше, они так же прямо оттуда смогут обстреливать украинские города", — сказал он.
По его словам, именно флот – корабли и подлодки, играют весомую роль за счёт использования крылатых ракет.
Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
*организация, деятельность которой в РФ признана нежелательной