Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD - 05.10.2023 Украина.ру
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Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD
Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD - 05.10.2023 Украина.ру
Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD
Российская армия продолжит использовать Черноморский флот для достижения целей Специальной военной операции. Об этом заявил основатель сетевого объединения журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team* Руслан Левиев в интервью изданию BILD
2023-10-05T19:56
2023-10-05T19:56
севастополь
флот
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Представитель организации признал, что атаки Вооружённых сил Украины никак не повлияли на работу Черноморского флота. По его словам, именно флот – корабли и подлодки, играют весомую роль за счёт использования крылатых ракет. Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести. *организация, деятельность которой в РФ признана нежелательной
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севастополь, флот
Севастополь, флот

Удары ВСУ по Черноморскому флоту оказались безрезультатными - BILD

19:56 05.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская армия продолжит использовать Черноморский флот для достижения целей Специальной военной операции. Об этом заявил основатель сетевого объединения журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team* Руслан Левиев в интервью изданию BILD
Представитель организации признал, что атаки Вооружённых сил Украины никак не повлияли на работу Черноморского флота.
"Эти крылатые ракеты достаточно дальнобойны. Поэтому даже если эти корабли переместятся в Новороссийск или куда-то дальше, они так же прямо оттуда смогут обстреливать украинские города", — сказал он.
По его словам, именно флот – корабли и подлодки, играют весомую роль за счёт использования крылатых ракет.
Напомним, 22 сентября украинская армия атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным министерства обороны, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
*организация, деятельность которой в РФ признана нежелательной
 
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