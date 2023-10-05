https://ukraina.ru/20231005/1049946139.html

Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй"

Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй" - 05.10.2023 Украина.ру

Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй"

России приходится иметь дело с такими западными политиками, как нынешние в Канаде, устроившие овации нацисту. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T19:32

2023-10-05T19:32

2023-10-05T20:15

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Ранее официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что оправдания канадских политиков за свои роли в скандале 22 сентября выглядят нелепо. Аплодировавший нацисту в числе прочих премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, но не перед русскими.Путин зачитал приветствие спикера канадского парламента Энтони Рота специально приглашённому эсесовцу: "Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет. Его зовут Ярослав Хунка (Гунько). Я очень горжусь тем, что могу сказать, что он из Норт-Бэй. Он герой Украины и герой Канады, и мы благодарим его за службу".После этого президент России высказался об уровне развития спикера канадского парламента, отметив: Ранее официальный спикер Мид России Мария Захарова заявила, что оправдания канадских политиков за свои роли в скандале 22 сентября выглядят нелепо. Аплодировавший нацисту в числе прочих премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, но не перед русскими.

https://ukraina.ru/20231005/1049945531.html

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новости, владимир путин, джастин трюдо, канада, владимир зеленский, нацизм, украинский неонацизм, неонацисты, мария захарова, дивизия сс "галичина"