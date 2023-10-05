Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй" - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй"
Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй" - 05.10.2023 Украина.ру
Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй"
России приходится иметь дело с такими западными политиками, как нынешние в Канаде, устроившие овации нацисту. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T19:32
2023-10-05T20:15
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Ранее официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что оправдания канадских политиков за свои роли в скандале 22 сентября выглядят нелепо. Аплодировавший нацисту в числе прочих премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, но не перед русскими.Путин зачитал приветствие спикера канадского парламента Энтони Рота специально приглашённому эсесовцу: "Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет. Его зовут Ярослав Хунка (Гунько). Я очень горжусь тем, что могу сказать, что он из Норт-Бэй. Он герой Украины и герой Канады, и мы благодарим его за службу".После этого президент России высказался об уровне развития спикера канадского парламента, отметив: Ранее официальный спикер Мид России Мария Захарова заявила, что оправдания канадских политиков за свои роли в скандале 22 сентября выглядят нелепо. Аплодировавший нацисту в числе прочих премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, но не перед русскими.
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новости, владимир путин, джастин трюдо, канада, владимир зеленский, нацизм, украинский неонацизм, неонацисты, мария захарова, дивизия сс "галичина"
Новости, Владимир Путин, Джастин Трюдо, Канада, Владимир Зеленский, нацизм, украинский неонацизм, неонацисты, Мария Захарова, Дивизия СС "Галичина"

Путин о чествовавшем нациста спикере парламента Канады: "Идиот или негодяй"

19:32 05.10.2023 (обновлено: 20:15 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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России приходится иметь дело с такими западными политиками, как нынешние в Канаде, устроившие овации нацисту. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
Ранее официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что оправдания канадских политиков за свои роли в скандале 22 сентября выглядят нелепо. Аплодировавший нацисту в числе прочих премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, но не перед русскими.
Путин зачитал приветствие спикера канадского парламента Энтони Рота специально приглашённому эсесовцу: "Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в возрасте 98 лет. Его зовут Ярослав Хунка (Гунько). Я очень горжусь тем, что могу сказать, что он из Норт-Бэй. Он герой Украины и герой Канады, и мы благодарим его за службу".
После этого президент России высказался об уровне развития спикера канадского парламента, отметив:
"Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его "героем Украины и Канады" - то он негодяй. Или так, или так. С такими людьми нам приходится иметь дело, таковы наши оппоненты сегодня".
Ранее официальный спикер Мид России Мария Захарова заявила, что оправдания канадских политиков за свои роли в скандале 22 сентября выглядят нелепо. Аплодировавший нацисту в числе прочих премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, но не перед русскими.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
19:13
Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"Крайне плохо выглядели 22 сентября сотни участников чествования эсэсовца в канадском парламенте, но хуже всех – президент Украины и руководители Канады. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
 
НовостиВладимир ПутинДжастин ТрюдоКанадаВладимир Зеленскийнацизмукраинский неонацизмнеонацистыМария ЗахароваДивизия СС "Галичина"
 
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