Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну - 05.10.2023 Украина.ру
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Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну
Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну - 05.10.2023 Украина.ру
Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну
Управление по делам гражданства и миграции страны отправило уведомления об истечении срока действия вида на жительство гражданам РФ, которые не запросили статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом 5 октября сообщила глава управления Майра Розе в программе LTV Rīta panorāma
2023-10-05T14:11
2023-10-05T14:11
новости
латвия
гражданство
евросоюз
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До 1 сентября 3541 человек не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС или не подали заявку на повторный экзамен по государственному языку, сообщало ранее УДГМ Латвии. Глава управления Майра Розе пояснила, что было отправлено 3255 письменных уведомлений гражданам РФ, находящимся на территории Латвии. Еще порядка 200 человек не задекларировали место жительства, поэтому ведомство не может с ними связаться. Еще нескольким людям письма не отправлены – они находятся за пределами Латвийской республики.В декабре УДГМ проверит, покинули ли эти граждане Латвию. Если этого не произошло, управление уточнит в Погранохране, находятся эти они на территории страны. В случае нахождения граждан РФ в Латвии последует указание покинуть страну.Согласно действующим поправкам Иммиграционного закона, проживающие в Латвии граждане РФ получили отсрочку на два года по подтверждению владения государственным языком и оформлению новых ВНЖ. Это касается только тех обладателей паспортов РФ, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен либо не смогли явиться по уважительным причинам.на данный момент для проверки знания латышского языка зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. С первого раза сдать его смогли 39%, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.
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новости, латвия, гражданство, евросоюз
Новости, Латвия, гражданство, Евросоюз

Латвия попросила более 3000 россиян покинуть страну

14:11 05.10.2023
 
© pixabayписьмо, ручка
письмо, ручка
© pixabay
Читать в
Управление по делам гражданства и миграции страны отправило уведомления об истечении срока действия вида на жительство гражданам РФ, которые не запросили статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом 5 октября сообщила глава управления Майра Розе в программе LTV Rīta panorāma
До 1 сентября 3541 человек не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС или не подали заявку на повторный экзамен по государственному языку, сообщало ранее УДГМ Латвии.

"Согласно Закону об иммиграции, их срок постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года. Следовательно, эти люди должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года", – уточняет латвийское общественное СМИ Rus.lsm.

Глава управления Майра Розе пояснила, что было отправлено 3255 письменных уведомлений гражданам РФ, находящимся на территории Латвии. Еще порядка 200 человек не задекларировали место жительства, поэтому ведомство не может с ними связаться. Еще нескольким людям письма не отправлены – они находятся за пределами Латвийской республики.
В декабре УДГМ проверит, покинули ли эти граждане Латвию. Если этого не произошло, управление уточнит в Погранохране, находятся эти они на территории страны. В случае нахождения граждан РФ в Латвии последует указание покинуть страну.
Согласно действующим поправкам Иммиграционного закона, проживающие в Латвии граждане РФ получили отсрочку на два года по подтверждению владения государственным языком и оформлению новых ВНЖ. Это касается только тех обладателей паспортов РФ, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен либо не смогли явиться по уважительным причинам.
на данный момент для проверки знания латышского языка зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. С первого раза сдать его смогли 39%, на пересдачу записалось свыше 6500 человек.
20 сентября, 11:27
Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев На следующей неделе около 3600 граждан России получат извещения о том, что они должны покинуть Латвию. Об этом сообщила на днях представитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, передает delfi.lv
 
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