https://ukraina.ru/20231005/1049915301.html

Трамп потребовал не тратиться на Украину до достижения равенства в платежах с Европой

Трамп потребовал не тратиться на Украину до достижения равенства в платежах с Европой - 05.10.2023 Украина.ру

Трамп потребовал не тратиться на Украину до достижения равенства в платежах с Европой

США уже потратили на поддержку Киева 175 миллиардов долларов и не должны платить больше, пока Европа не сравняется со Штатами по объёму направляемых на это средств, заявил в социальной сети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп

2023-10-05T03:59

2023-10-05T03:59

2023-10-05T04:00

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Трамп задаётся вопросом, почему "бесчестный" президент США Джо Байден не заставляет Европу заплатить Украине те самые 175 миллиардов долларов, на которые она отстаёт от расходов США?Бывший президент также предложил администрации Байдена добиваться уравнивания реального вклада европейцев в войну на Украине с затратами США. По мнению Трампа, недопустимо настолько опережать в этом вопросе европейских союзников Киева, "причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия".Выступая перед своими сторонниками в Мичигане в конце сентября, Трамп заявлял, что он смог бы предотвратить конфликт на Украине за счёт низких цен на нефть. По его словам, при цене 40 долларов за баррель "Россия не могла бы себе это (войну) позволить".

https://ukraina.ru/20231004/1049903870.html

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новости, дональд трамп, украина, сша, европа, финансовая помощь